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Попались: 20+ собак, которым ни капли не стыдно за свои преступления

Попались: 20+ собак, которым ни капли не стыдно за свои преступления (29 фото)

Автор:
12 августа 2021 15:55
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
717
29

Спросите любого собачника - и он обязательно назовет вам много причин, почему стоит завести собаку. Ведь это очень преданные, милые и умные существа. Конечно, не обойтись без шалостей, которые иногда доходят до порчи имущества... Но даже после таких хулиганистых проделок мы любим их еще больше! Ловите позитивную подборку виноватых собак с форума Reddit.

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Метки: домашние животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
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1k
DHC 2 часа назад
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17k
fanatik115 14 минут назад
что за дебилизм называть хозяев собак ,,мама или папа,,.
родители собак это сука и кобель.
владелец собак- хозяин.
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
у многих очень виноватый взгляд
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