Попались: 20+ собак, которым ни капли не стыдно за свои преступления

Спросите любого собачника - и он обязательно назовет вам много причин, почему стоит завести собаку. Ведь это очень преданные, милые и умные существа. Конечно, не обойтись без шалостей, которые иногда доходят до порчи имущества... Но даже после таких хулиганистых проделок мы любим их еще больше! Ловите позитивную подборку виноватых собак с форума Reddit.