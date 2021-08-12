Попались: 20+ собак, которым ни капли не стыдно за свои преступления

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Спросите любого собачника - и он обязательно назовет вам много причин, почему стоит завести собаку. Ведь это очень преданные, милые и умные существа. Конечно, не обойтись без шалостей, которые иногда доходят до порчи имущества... Но даже после таких хулиганистых проделок мы любим их еще больше! Ловите позитивную подборку виноватых собак с форума Reddit.
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"А это я пытаюсь дисциплинировать своего пса, чтобы он не ел кучки других собак. Каждый раз, когда я ругаю его, он начинает бегать вот так быстро, как молния"
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родители собак это сука и кобель.
владелец собак- хозяин.