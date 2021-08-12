Пассажиры рейса Берлин — Москва кулаками усмирили пьяного авиадебошира

По прилету из Берлина в аэропорт Домодедово один из пассажиров самолета был настолько же пьян насколько и рад родной гавани. Правда, его ликующее настроение быстро сменилось агрессией, когда он получил несколько замечаний от попутчиков.





На просьбы успокоиться он никак не реагировал и продолжал громко материться и вести себя неадекватно. В итоге несколько мужчин-пассажиров не выдержали и применили умиротворяющее физическое воздействие. Один попутчик несколько раз ударил буяна по лицу, отправив в нокдаун, а второй попытался скрутить.