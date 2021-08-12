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Пассажиры рейса Берлин — Москва кулаками усмирили пьяного авиадебошира

Пассажиры рейса Берлин — Москва кулаками усмирили пьяного авиадебошира (1 фото + 2 видео)

Автор:
12 августа 2021 13:27
Сообщество : Криминал
Метки: видео   дебош   домодедово   драка   полиция   самолет   
2931
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Еще и полиция добавила. Так и до аэрофобии недалеко!

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Метки: видео   дебош   домодедово   драка   полиция   самолет   
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38  комментариев
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1k
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
Вот немцы всегда нажрутся в усмерть, а потом по-русски материться начинают.
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33k
Гёз Уленшпигель 4 минуты назад
Прекрасное видео.
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546
Дмитрий 5 минут назад
И всегда найдется баба которая визжит как утопленник...
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6k
fish67 15 минут назад
А представьте, что эту ароматную и шумную бочку говна посодют рядом с Вами?
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1k
Moon24 38 минут назад
Иначе пьяный биомусор не усмирить , правильно сделали
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7k
KarabasBarabas 51 минуту назад
В таких ситуациях еще больше бесят причитающие бабы. "А ну давайте предпринимайте что-то! Смотрите что твориться у Вас в самолете!!!111" Надо было еще и ей у.е.б@ть.
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500
Миша 56 минут назад
Спокойно, Козлодоев! Сядем все!
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9k
Шурум-бурум Час назад
очередной провинциальный сын б@яди, который не умеет жить среди людей, прославился в интернете
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61
. . Шурум-бурум Час назад
При чем тут провинциалы как таковые? Или все, что за мкадом - говно? Не надо все в одну кучу валить.
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9k
Majul Час назад
Очередной имбецил оправдывающий свою жалкую алкашью натуру "боязнью летать". Сука, когда уже введут обязательное требование не сажать это говно на рейс. Ну видно же перед посадкой что тело синее. Или проверять на входе все вещи. Алкашку продавать только на вынос в город. Задрали идиоты.
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7k
КОСТЯН Час назад
Вот и правильно, каждому дебоширу надо епало бить. Боишься летать, выпей и сядь спи,,, нет блин надо выипать нервы всему самолёту
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161
Дмитрий Самохин 2 часа назад
Премию шнобиля ему
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14k
Мария Коненкова 2 часа назад
И обязательно, обязательно найдутся хорьки скрипучие, которые будут снимать. Вон, с разных ракурсов сняли, значит, минимум двое "операторов" отметились.
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2k
Лео Рудакопски 2 часа назад
С этим гавриком понятно. А что в мозгах у той, которая визжать начинает?
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−30
Шурман 2 часа назад
Да все просто он праздновал День Победы :) Берлин-Москва :)
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1k
Александр 2 часа назад
Не умеешь пить - не пей!
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−13
Dd 2 часа назад
Ведь это быдло продолжит свой быдлячий род
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