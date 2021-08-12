Пассажиры рейса Берлин — Москва кулаками усмирили пьяного авиадебошира

Еще и полиция добавила. Так и до аэрофобии недалеко!
По прилету из Берлина в аэропорт Домодедово один из пассажиров самолета был настолько же пьян насколько и рад родной гавани. Правда, его ликующее настроение быстро сменилось агрессией, когда он получил несколько замечаний от попутчиков.
На просьбы успокоиться он никак не реагировал и продолжал громко материться и вести себя неадекватно. В итоге несколько мужчин-пассажиров не выдержали и применили умиротворяющее физическое воздействие. Один попутчик несколько раз ударил буяна по лицу, отправив в нокдаун, а второй попытался скрутить.
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Через некоторое время в самолет поднялись полицейские, которые задержали и доставили в отдел дебошира с помятым лицом.
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Неадекватным пассажиром оказался житель Оренбургской области 1978 года рождения. Медосвидетельствование, естественно, показало, что он был пьян. Сотрудники полиции составили в довесок протокол о мелком хулиганстве (ст. 20. 1 КоАП). В общем, хорошо слетал - и по лицу схлопотал, и штраф заработал, и прекрасные воспоминания на всю жизнь оставил.
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провинциал - уроженец или житель провинции, а не столицы!
а вот и слова из поста, которые мне позволили использовать в своем комментарии слово "провинциальный":
"Неадекватным пассажиром оказался житель Оренбургской области 1978 года рождения"
з.ы. все твинководы на фишках - умственно отсталые существа, независимо от их национальности, вероисповедания и место жительства!)
но ты не плачь сильно) обиженным деткам, когда они расстраиваются, часто дают конфетку, вот и ты