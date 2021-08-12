Секреты мела: почему иностранцы едят наш мел, а свой делают круглым

Самые обычные вещи, которые лежат буквально под ногами и которыми мы пользуемся, даже не задумываясь об их тайнах, окружают нас всегда. А почему бы о них не почитать и не узнать для себя нечто интересное? Вот взять хотя бы обычный мел для начала...
Около 20% осадочных пород это мел или известняк, а процентное содержание мела в земной коре – около 4%.
На нашей планете мел появился благодаря морскому обитателю, который называется «фораминифера». Это существо имеет панцирь из извести и при отмирании они опускаются на океаническое дно. Постепенно, в течение миллионов лет слой этих существ превращается в мягкий известняк – мел. Океаны пересыхают и люди добывают этот минерал. Везде где есть залежи мела, раньше были моря или океаны.
Современный школьный мел, на самом деле таковым не является. Это сульфат кальция, который производят из гипса с добавлением клея и масла для крепости мелков.
Старые, еще советские мелки, были настоящими кусками мела, без добавок. Позднее в мелки стали делать некрощащимися и это было единственное усовершенствование за 200 лет сущетсвования этого школьного атрибута.
Сегодня делают некрошащиеся мелки, котоыре не пачкают руки и одежду и в их состав входит казеин . На основе исследований Американского колледжа по изучению аллергий, астмы и иммунологии (American College of Allergy, Asthma and Immunology) даже ничтожное количество крохотных частиц некрощащихся мелков, содержащих казеин, которые могут попасть в органы дыхания детей, страдающих аллергией на молоко и молочные продукты, может вызвать у них тяжелый анафилактический шок.
Слово паста первоначально обозначало массу, из которой художники готовили мел для работы в технике пастель. Они замешивали мел, пигментный порошок и водный клей для связывания в однородную пасту, из которой делали меловые карандаши. После готовые мелки сушили.
Существуют также еще несколько видов мелков для рисования, изготавливаемых из разных веществ:
- Пастельные мелки – производятся из сухой пастели и чаще всего используются в художественных кружках. С помощью таких мелков получаются рисунки с бархатистой структурой. Однако для создания эффекта живописи требуются определенные навыки.
- Восковые мелки – изготавливаются из натурального воска и безопасных красителей. Они отлично рисуют не только на бумаге, но и на асфальте, и прочих твердых поверхностях. Подходят для малышей и детей постарше, и отличаются от других мелков тем, что почти не пачкают руки и не создают пыли.
- Гелевые мелки – производятся на гелевой основе, а затем оснащаются пластиковым корпусом с механизмом, который позволяет выдвигать стержень по мере его использования. Такие мелки можно использовать на бумаге и даже на асфальте. При этом рисунки получаются очень яркими и насыщенными.
- Мелки для ванной комнаты – это тоже восковые мелки, но имеющие в составе специальные добавки и примеси, которые позволяют рисовать на кафеле в условиях влаги. Такие рисунки легко смываются водой с губкой.
Мел сначала его тщательно дробят, сушат, смешивают с гипсом и красителями для цветного мела, затем разбавляют водой и в тестообразном виде, заливают в формы (болванки, полиуритановые емкости), затем сушат. Интересно, что в России формы горизонтальные и мелки формировались квадратные, за границей формы вертикальные, заливались "колбаской", поэтому мелки чаще всего цилиндрические.
В бильярде используется специальный мел, который кроме одинакового названия с традиционным мелом (карбонат кальция) не имеет ничего общего
Это материал на основе оксида кремния с добавлением красящего и связующего вещества. Различается по степени жесткости и рекомендуемой частоте использования. Традиционно в качестве основоположника применения мела для натирания кия считается англичанин Джон Карр - он демонстрировал особый крученый удар и технику в бильярде, говоря что это все благодаря особой смеси (обычному мелу), которым он натирал кий. Средство охотно покупали, и вплоть до начала 20-го века бильярдисты использовали простой мел. Используемые в настоящее время мелки для кия изготавливаются исключительно из кварца и алоксита.
Да, раньше использовали обычный мел (или обмылок от мыла) для раскройки тканей. Сегодня у портновского мела осталось лишь название - на самом деле это не мел - он превратился в карандаш, к мелу не имиеющий отношения, а обмылок в специальное, производимое промышленным образом мыло, с острыем краем.
В настоящее время в России известно и разрабатывается 138 учтённых месторождений природного мела
Одними из наиболее крупных являются меловые карьеры в Волгоградской области (15 месторождений), на долю которых приходится 26,5% всех меловых запасов России. Вторыми по величине залежами мела в России обладает Белгородская область с ее 23-мя меловыми карьерами, их общий запас мела приблизительно составляет 24% запаса мела России. Запасы мела считаются практически неограниченными как в странах СНГ, особенно России на границе с Харьковской областью Украины и Гомельской областью Беларуси, так и во многих странах Европы. Самый крупный пояс запасов мела проходит из Азии (Сирия и Ливия), через Грузию, Западный Казахстан, Россию, Украину, Польшу вплоть до Великобритании.
Карьеры самого качественного природного мела находятся в Англии, а в нашей стране огромные месторождения природного мела залегают в Белгородской области
GCC (производство тонкодисперсных наполнителей) в Западной Европе и Северной Америке осуществляется, преимущественно, компаниями, которые самостоятельно добывают и перерабатывают сырье (такие как OMYA и Imerys). В то же время в Азии, в основном в Китае и Японии, производство GCC осуществляют непосредственно производственные подразделения целлюлозно-бумажных комбинатов, закупающие сырье у добывающих компаний. Основной рост спроса на GCC наблюдается в Азии, что обусловлено динамичным ростом китайского рынка. В Европе и Северной Америке рост потребления тонкодисперсных карбонатных наполнителей обусловлен ростом производства проницаемых полимерных материалов.
Его покупают по 15 долларов за 200 грамм буквально тоннами. Он считается одним из самых природных и "вкусных". Его также покупают для животных и птиц.
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Многие спрашивают - можно ли есть мел. Те, кто его ест и давно, скажут - можно и расскажут вам о вкусах мела из разных месторождений, врачи не согласятся, т.к. существует огромное количество ограничений и противопоказаний.
В любом случае перед тем, как есть, обязательна консультация специалиста. Но самое главное - канцелярский и строительный мел есть нельзя ни в коем случае! Правда детские мелки говорят что безопасны даже для младенцев...
Кстати говоря, для восполнения нехватки кальция в организме лучше всего есть не мел, а яичную скорлупу (перебитую в пыль). Карбонат кальция хорошо усваивается, а яичная скорлупа содержит еще массу полезных минералов (фосфор, молибден, цинк и т.д.). А желание есть мел связано не только с нехваткой кальция, но и с железодефицитной анемией. Но, повторим, сначала к врачу!
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