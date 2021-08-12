Секреты мела: почему иностранцы едят наш мел, а свой делают круглым

Самые обычные вещи, которые лежат буквально под ногами и которыми мы пользуемся, даже не задумываясь об их тайнах, окружают нас всегда. А почему бы о них не почитать и не узнать для себя нечто интересное? Вот взять хотя бы обычный мел для начала...