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Секреты мела: почему иностранцы едят наш мел, а свой делают круглым

Секреты мела: почему иностранцы едят наш мел, а свой делают круглым (22 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2021 12:25
Сообщество : Факты
Метки: загадки   интересное   мел   необычный ракурс   обычные вещи   познавательно   факты   
1183
22
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Самые обычные вещи, которые лежат буквально под ногами и которыми мы пользуемся, даже не задумываясь об их тайнах, окружают нас всегда. А почему бы о них не почитать и не узнать для себя нечто интересное? Вот взять хотя бы обычный мел для начала...

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Метки: загадки   интересное   мел   необычный ракурс   обычные вещи   познавательно   факты   
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5  комментариев
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17k
Татьяна Юсова Час назад
Первый раз услышала и никогда не видела в продаже мелков для ванной комнаты...
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−21
Dd 16 минут назад
Это нас правительство случаем не готовит к чему то?))))))
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1k
Будьте крепенькими и здоровенькими! Полчаса назад
Кому мел, кому глина, ...а мне так просто буженина
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1
RUSSfan 36 минут назад
Пойду-ка, мела прихаваю
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