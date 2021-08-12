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Киркорову запретили въезд на Украину

Киркорову запретили въезд на Украину (1 фото)

Автор:
12 августа 2021 11:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   Украина   интересное   киркоров   национальная безопасность   фото   шоу бизнес   
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Российскому "королю эстрады" Филиппу Киркорову запретили въезд на Украину на три года. Также певца внесли в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Эх, повезло украинцам...

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Метки: ynews   Украина   интересное   киркоров   национальная безопасность   фото   шоу бизнес   
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47  комментариев
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15k
Maks Es Час назад
Когда ему въезд в Россию уже запретят...
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8k
Юлия 3 минуты назад
Чем это пугало в перьях может угрожать безопасности страны? Разве что засилием дурновкусия.
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3k
Слава Андреев 7 минут назад
Повезло Украине. что еще сказать))))
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−21
Dd 13 минут назад
Лучше бы в Россию
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2k
Sergius SPb 14 минут назад
Новости с фронтов русско-украинской войны.
Вот она какая это война. Жуткие котлы,фронты,потери.
Демократичный мир отстегни Украине денег на оборону.
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2k
Frank Borman 16 минут назад
Цэ знатна перемога! Теперь ГРУ не сможет использовать свое гибридное вокальное оружие против Незалежной.
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11k
Михалыч Полчаса назад
"угрожающих национальной безопасности страны" -
Какая страна, такие и угрозы!
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79
DoctorBetruger Михалыч 13 минут назад
Это вполне логично опасаться двухметровых гомиков непонятного происхождения.
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8k
Rus77 Полчаса назад
Этому пи6ару только говномесы рады!
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854
анатолий горленко Полчаса назад
Ну и что въезд? Они ведь лезут в уши через каждый "утюг", СМИ, радио, и даже через фишки...
Тут даже Воланд вспотеет..
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22k
Ваня Полчаса назад
задвиньте у гол этого мерзского уепана
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28k
a.fey Полчаса назад
Ну все. Теперь точно болгаро - украинская война. Ну и румыны за Киркорова.
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1k
Карл Колбасов 41 минуту назад
Лучше бы ему запретили въезд в Россию.
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3k
Platinum 46 минут назад
Пошёл он ...й пиде..р.аст.
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318
Spoiler 51 минуту назад
Нужны ответные санкции, запретите въезд в россию Андрею Данилко...
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4k
просто Дмитрий 52 минуты назад
Цевропэйцы двудульных начали дискриминировать? Непорядок!!!
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−170
Сергей Час назад
Фабрика, давай, для вас новость
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28k
ACU900 Час назад
Привели двоих преступников на казнь. Выполнили все инструкции. Затем палач спрашивает одного:
-Какое твое последнее желание?
- Музыку я люблю, хочу еще раз послушать Киркорова!
- Хорошо, сынок! Ну, а у тебя какое последнее желание? - спрашивает другого.
- Умоляю, казните меня первым!
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5k
zobr Час назад
Лучше бы запретили въезд в Россию
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1k
Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
Лично меня это "чудо в перьях" от шоу бизнеса не интересует абсолютно
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1k
Атомный Крот Час назад
Интересно, в чем "угроза национальной безопасности" выражалась?

Ну должны же были быть какие-то разъяснительные формулировки в решении свидомнутых.
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3k
ezhik Час назад
"Киркорову запретили въезд на Украину" Бог есть)
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