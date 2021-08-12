Российскому "королю эстрады" Филиппу Киркорову запретили въезд на Украину на три года. Также певца внесли в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Эх, повезло украинцам...
Филиппа Киркорова не любят в России, а после "Евровидения-2021" он начал раздражать весь мир. Тогда Киркоров вёл себя просто ужасно: перебивал журналистов, торчал в телефоне и нагло лез в камеру. Иностранные комментаторы интересовались, кто он такой и почему он этот тип так себя ведет. «Боже, есть ли более неприятный человек, чем Киркоров? Он везде постоянно», «Странно, что он так популярен в России», - пишут европейцы.
24 июня Киркоров попал в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Через три дня его оттуда убрали, однако в Украину так и не пустят. Об этом журналисту УНН сообщили в ответе на запрос в СБУ.
"По результатам рассмотрения сообщаем, что в интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч.1 и ч. 3 ст.13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда для запрашиваемого Вами лица (Киркорова) на территорию Украины сроком на три года", — говорится в ответе на запрос.
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Вот она какая это война. Жуткие котлы,фронты,потери.
Демократичный мир отстегни Украине денег на оборону.
Тут даже Воланд вспотеет..
-Какое твое последнее желание?
- Музыку я люблю, хочу еще раз послушать Киркорова!
- Хорошо, сынок! Ну, а у тебя какое последнее желание? - спрашивает другого.
- Умоляю, казните меня первым!
Ну должны же были быть какие-то разъяснительные формулировки в решении свидомнутых.