Пришла в сознание: певица МакSим общается жестами

Певица МакSим (Марина Абрамова) была госпитализирована 15 июня с диагнозом пневмония. Все тесты на коронавирус были отрицательными, и врачи диагностировали пневмонию с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией.
Вот уже второй месяц певица МакSим находится в тяжёлом состоянии в больнице. У девушки поражено более 75% легких, её ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ. 26 июля певица пришла в себя, сообщил источник из больницы. Марина находится в сознании, но общаться пока может только жестами.
На днях врачи вывели Абрамову из медикаментозного сна, чтобы проверить: сможет ли она дышать самостоятельно. 38-летняя певица уже сама может сделать вдох и её перевели на ВИВЛ — вспомогательную вентиляцию легких.
Директор исполнительницы Маргарита Соколова отметила, что радоваться пока рано: звезда ещё в тяжёлом состоянии.
«Доброго вечера всем! Хочу разъяснить ситуацию с новостями в СМИ. Состояние артистки пока еще сложное, но с положительной динамикой. Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни, организму нужен отдых и силы. Врачи по показаниям регулируют сон. Иногда Марина бывает в сознании. Ваша поддержка все так же нужна», — написал представитель.
МакSим попала в больницу после концерта в Казани. Тесты на коронавирус оказались отрицательными, поэтому певица не отменила концерт. Вскоре её госпитализировали с обширным поражением лёгких. Из-за недостатка кислорода её ввели в медикаментозную кому, чтобы не допустить кислородного голодания.
Источник:
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Понравилось21
Приехал в больничку, в ковидник Московский, в пятницу. Поражение легких 20%. Слабость, одышка, температура. Нормально общался по телефону. С понедельника состояние стало ухудшаться, кислород начал падать, в среду уже разговаривал с трудом. В пятницу его не стало. Ровно неделя.
Он же не Максим....кому он там на.х.е.р был нужен.
Одних знаменитостей уже свезли на погост кучу и всё без толку. НЕ ВЕРИМ!!!
Как говорится, чем больше дураков, тем меньше дураков :)
Ну и конечно именно ваша точка зрения правильная, а всех остальных попрошу заткнуться.