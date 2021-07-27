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Пришла в сознание: певица МакSим общается жестами

Пришла в сознание: певица МакSим общается жестами (2 фото)

Автор:
27 июля 2021 10:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   интересное   кома   максим   пришла в себя   фото   шоу бизнес   
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Певица МакSим (Марина Абрамова) была госпитализирована 15 июня с диагнозом пневмония. Все тесты на коронавирус были отрицательными, и врачи диагностировали пневмонию с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией.

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Метки: ynews   интересное   кома   максим   пришла в себя   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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2k
il16 Час назад
Какая ещё Абрамова? Хоть перечитывайте, что пишите.
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Показать 1 ответ
319
Отец Пигидий Полчаса назад
Мы тестя похоронили с таким же диагнозом. Корона не подтвердилась ни при госпитализации, ни при вскрытии.
Приехал в больничку, в ковидник Московский, в пятницу. Поражение легких 20%. Слабость, одышка, температура. Нормально общался по телефону. С понедельника состояние стало ухудшаться, кислород начал падать, в среду уже разговаривал с трудом. В пятницу его не стало. Ровно неделя.
Он же не Максим....кому он там на.х.е.р был нужен.
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743
олег 40 минут назад
Хайп перемешаный с псевдо новостями,до вечной борьбы завартнюк с опухолью мозга, ,конечно далеко.
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34k
Лесли 🥰 45 минут назад
Выздоравливай!
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2k
NIS 52 минуты назад
Если б она была Абрамова , псевдоним был бы МакБрам ..
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4k
Борис Карабанов 59 минут назад
С одной стороны - жалко человека, а с другой - уже зло берет на бесконечную вереницу "альтернативно мыслящих", которые до ИВЛ с умным видом проповедовали фейковость коронавируса, ненужность изоляции, бесполезность ношения маски и вредность вакцинации. Сколько миллиардов средств ОМС сейчас вылетает, благодаря этим людям? Сколько медресурсов вынужденно брошено на них в ущерб другим больным?
Одних знаменитостей уже свезли на погост кучу и всё без толку. НЕ ВЕРИМ!!!
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186
Knives22 JulZh 5 минут назад
Прям у порога вашего дома стоят, стучат к вам в дверь и говорят о заговоре, по телевизору наверное тоже самое, днем на пролет только о заговоре и говорят по новостям и в ток шоу для дебилов. На этом сайте, что не пост то не агитация вакцинации, а сплошная пропаганда антипрививочников.
Ну и конечно именно ваша точка зрения правильная, а всех остальных попрошу заткнуться.
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5k
Чётенький Час назад
Кто это?
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Хоть один нормальный пост на фишках
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