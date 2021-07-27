Пришла в сознание: певица МакSим общается жестами

Вот уже второй месяц певица МакSим находится в тяжёлом состоянии в больнице. У девушки поражено более 75% легких, её ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ. 26 июля певица пришла в себя, сообщил источник из больницы. Марина находится в сознании, но общаться пока может только жестами.

На днях врачи вывели Абрамову из медикаментозного сна, чтобы проверить: сможет ли она дышать самостоятельно. 38-летняя певица уже сама может сделать вдох и её перевели на ВИВЛ — вспомогательную вентиляцию легких.

Директор исполнительницы Маргарита Соколова отметила, что радоваться пока рано: звезда ещё в тяжёлом состоянии.

«Доброго вечера всем! Хочу разъяснить ситуацию с новостями в СМИ. Состояние артистки пока еще сложное, но с положительной динамикой. Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни, организму нужен отдых и силы. Врачи по показаниям регулируют сон. Иногда Марина бывает в сознании. Ваша поддержка все так же нужна», — написал представитель.