В центре Москвы перед свадьбой похитили невесту

Момент похищения невесты попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как три человека силой скручивают девушку в обтягивающем платье, которая изо всех сил вырывается и не хочет садиться в машину. Затем они ее тащат по асфальту, их знакомые открывают дверь, и жертву заволакивают в авто.



Видеозапись, попав в соцсети, вызвала активные дискуссии. Некоторые пользователь приняли сторону родителей. «Такие вещи свойственны другим регионам обычно, - пишет пользователь nomaupassant. – Однако Москва это тоже один из регионов РФ. Не думаю, что тут менталитет чем-то принципиально отличается от того же СКФО, и в таком случае – родители в своем праве. Другие пользователи встали на сторону похищенной невесты. «Взрослый человек, в 22 года уже люди из армии возвращаются. Имеет права на личную жизнь», - написала пользователь Ксюша.





Как утверждает 112, Виктор Данилов уже сутки не может связаться с Юлией. Бабушка невесты при этом называет жениха внучки наркоманом и говорит, что не даст свадьбе состояться. По данному инциденту сотрудники правоохранительных органов начали проверку.