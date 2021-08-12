В центре Москвы перед свадьбой похитили невесту

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Несостоявшийся муж уже подал заявление, в котором просит сотрудников полиции убедиться, что с его возлюбленной всё в порядке и она не находится дома против своей воли.
В центре столицы прямо перед церемонией бракосочетания была похищена невеста, 22-летняя Юлия Борисова. Об этом сегодня, 11 августа, сообщил Telegram-канал «112». В настоящее время ее местонахождение неизвестно, жених Юлии, 31-летний Виктор Данилов обратился в правоохранительные органы за помощью.
Инцидент произошел на Тверской улице. Прямо перед церемонией бракосочетания девушку силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Как сообщает источник, девушку похитили ее родственники. Дело в том, что им не понравился ее жених, и они были категорически против союза. Но дочь была непреклонна, поэтому родители в компании с бабушкой решились на этот отчаянный шаг.
Инцидент произошел на Тверской улице. Прямо перед церемонией бракосочетания девушку силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Как сообщает источник, девушку похитили ее родственники. Дело в том, что им не понравился ее жених, и они были категорически против союза. Но дочь была непреклонна, поэтому родители в компании с бабушкой решились на этот отчаянный шаг.
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Момент похищения невесты попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как три человека силой скручивают девушку в обтягивающем платье, которая изо всех сил вырывается и не хочет садиться в машину. Затем они ее тащат по асфальту, их знакомые открывают дверь, и жертву заволакивают в авто.
Видеозапись, попав в соцсети, вызвала активные дискуссии. Некоторые пользователь приняли сторону родителей. «Такие вещи свойственны другим регионам обычно, - пишет пользователь nomaupassant. – Однако Москва это тоже один из регионов РФ. Не думаю, что тут менталитет чем-то принципиально отличается от того же СКФО, и в таком случае – родители в своем праве. Другие пользователи встали на сторону похищенной невесты. «Взрослый человек, в 22 года уже люди из армии возвращаются. Имеет права на личную жизнь», - написала пользователь Ксюша.
Как утверждает 112, Виктор Данилов уже сутки не может связаться с Юлией. Бабушка невесты при этом называет жениха внучки наркоманом и говорит, что не даст свадьбе состояться. По данному инциденту сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
Видеозапись, попав в соцсети, вызвала активные дискуссии. Некоторые пользователь приняли сторону родителей. «Такие вещи свойственны другим регионам обычно, - пишет пользователь nomaupassant. – Однако Москва это тоже один из регионов РФ. Не думаю, что тут менталитет чем-то принципиально отличается от того же СКФО, и в таком случае – родители в своем праве. Другие пользователи встали на сторону похищенной невесты. «Взрослый человек, в 22 года уже люди из армии возвращаются. Имеет права на личную жизнь», - написала пользователь Ксюша.
Как утверждает 112, Виктор Данилов уже сутки не может связаться с Юлией. Бабушка невесты при этом называет жениха внучки наркоманом и говорит, что не даст свадьбе состояться. По данному инциденту сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
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И это тоже: news . rambler . ru/incidents/44452088-zhenih-pohitil-nevestu-v-moskve-i-propal-vmeste-s-ney/
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