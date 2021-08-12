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В центре Москвы перед свадьбой похитили невесту

В центре Москвы перед свадьбой похитили невесту (1 фото)

Автор:
12 августа 2021 10:59
Сообщество : Истории
Метки: видео   жених   люди   невеста   похищение   родители   фото   
982
1
Несостоявшийся муж уже подал заявление, в котором просит сотрудников полиции убедиться, что с его возлюбленной всё в порядке и она не находится дома против своей воли.

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Метки: видео   жених   люди   невеста   похищение   родители   фото   
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20  комментариев
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6k
Кружок Час назад
Хороший Жених ))))
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0
monkey 17 минут назад
Это фейк.
И это тоже: news . rambler . ru/incidents/44452088-zhenih-pohitil-nevestu-v-moskve-i-propal-vmeste-s-ney/
Удалите пробелы.
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63k
Доктор Джонс Полчаса назад
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23k
Батончик с маком 43 минуты назад
В масквабаде уже обычаи чуркабесовские
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82
SHIBAN 43 минуты назад
ШАПИТО
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31k
Григорий 48 минут назад
Не ну а чё она.
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56k
pynh 49 минут назад
Смотрю родители с бабкой набежали и минусят
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34k
Alex 52 минуты назад
Как скучно я живу ))
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9k
harlamov 58 минут назад
А парень совсем не активно свою невесту спасает... Значит не любит, так что все правильно родители сделали))) Это такая проверка. Они думали он зубами за нее всех грызть будет, а он стоит на телефон снимает боевую бабусю...)) Не, такой жених нам не нужен
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−35
Евгений Журавлёв Час назад
Бапку в печь
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3k
Rubiroid_47 Час назад
пздц семейство...
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17k
Егор Час назад
22 года - сама решать должна. А родственники неверное решение приняли - они теперь, как бы жизнь ее не повернулась, все равно виноваты во всем будут до самой смерти...
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17k
Марина Час назад
Думаю, любящие родственники уже давно нашли дочке хорошего жениха, не наркомана, а "очень уважаемого человека".
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38k
dima423 Час назад
ну и как тут можно встать на сторону родителей? все дочка выросла, теперь она сама решает за свою жизнь) Все равно ведь не смогут ей навязать свою волю, и все равно она если захочет сделает по своему... только отношения испортят с ней, и не будут общаться... глупость какая то со стороны родителей по моему)
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