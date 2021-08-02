"Ворон" - как снимался стильный мистический фильм 1994 года?

Лично для меня, одним из таких фильмов является мистическая лента 1994 года под названием "Ворон". История ожившего рок-музыканта, который мстит мафии замечательно смотрится и сегодня. Так что предлагаю сегодня и фильм вспомнить, и интересные факты, которые с ним связаны.

Итак, впервые эта мистическая история впервые появилась на страницах серии комиксов "Ворон" Джеймса О’Барра. И вполне возможно, что кинозрители никогда бы не увидели экранизацию, по весьма забавной причине. Первоначально "Ворон" планировалась создать как ... мюзикл с знаменитым Майклом Джексоном в главной роли. Вы тоже скривились? Понимаю! Но, к счастью "Король поп-музыки" по какой-то причине проектом не заинтересовался, и права на экранизацию комикса купила студия Miramax Films.

Так как права были приобретены на ограниченное время, то было решено не "откладывать в долгий ящик" и начать съемку как можно скорее.