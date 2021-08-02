"Ворон" - как снимался стильный мистический фильм 1994 года?

Что такое хороший фильм? Это без всякого сомнения, такой фильм, который ты будешь с удовольствием будешь пересматривать спустя годы и даже десятилетия.
Лично для меня, одним из таких фильмов является мистическая лента 1994 года под названием "Ворон". История ожившего рок-музыканта, который мстит мафии замечательно смотрится и сегодня. Так что предлагаю сегодня и фильм вспомнить, и интересные факты, которые с ним связаны.
Итак, впервые эта мистическая история впервые появилась на страницах серии комиксов "Ворон" Джеймса О’Барра. И вполне возможно, что кинозрители никогда бы не увидели экранизацию, по весьма забавной причине. Первоначально "Ворон" планировалась создать как ... мюзикл с знаменитым Майклом Джексоном в главной роли. Вы тоже скривились? Понимаю! Но, к счастью "Король поп-музыки" по какой-то причине проектом не заинтересовался, и права на экранизацию комикса купила студия Miramax Films.
Так как права были приобретены на ограниченное время, то было решено не "откладывать в долгий ящик" и начать съемку как можно скорее.
Режиссером проекта был назначен Алекс Пройас, который до работы над "Вороном" в основном снимал музыкальные клипы, в том числе и для Стинга. Почему студия рискнула, назначив режиссером малоопытного режиссера, лично я не знаю. Может бюджет экономила?
К адаптации комиксов для киноэкрана был привлечен и сам автор рисованной истории, Джеймс О’Барра. Кто же лучше понимает в истории, чем человек который ее придумал?
Первоначально на главную роль рассматривался Кристиан Слейтер. Затем Джонни Депп. А вот окончательный выбор пал на Брендона Ли, который кроме всего прочего был в отличной физической форме, благодаря занятиям восточными единоборствами.
На роль подруги главного героя рассматривалась Кэмерон Диас.
Композитором "Ворона" стал Грэм Ревелл, среди его прошлых работ отметим боевик с Ван Даммом "Трудная мишень" и ужастик про куклу Чаки "Детская игра 2". Так же в списке саундтерков в "Ворону" можно заметить песню The Badge от знаменитой "тяжелой" группы Pantera.
Студия определила бюджет в 15 000 000 долларов и работа началась. Основная часть съемочной работы проходила в Вашингтоне и Лос-Анджелесе. и проходил этот самый процесс весьма неспокойно, как будто намекая, что съемки этой мистической картины добром не закончатся...
"Первой ласточкой" на которую стоило обратить внимание, стал ураган уничтоживший часть оборудования и декораций. Несколько пожаров, короткие замыкания - съемочный процесс шел просто ужасно. Ну, и вершиной этой ужасной пирамиды стал нелепая случайность, отправившая на небеса исполнителя главной роли Брендона Ли. Актеру было всего-навсего двадцать восемь лет...
Причины произошедшего обсуждали тогда часто и много, обсуждают и до сих пор. И мы уже уже никогда не узнаем, какая была настоящая причина приведшая к печальному событию которое произошло 31 марта 1993 года...
Стоит добавить что первоначальной задумкой было снять "Ворона" в черно-белых тонах, показывая цветные кадры только в воспоминаниях главного героя и боевых сценах. Но студия в конце концов отказалась от такой творческой идеи режиссера. Позже этот прием удачно использовал Роберт Родригес. Помните в каком фильме?;)
К сожалению, стоит отметить что уход Брендона Ли для "Ворона" стал тем же, чем уход Хита Леджера для "Темного рыцаря". То есть замечательной рекламой фильма. С бюджетом в 15 000 000 долларов, "Ворон" собрал в мировых кассах более 144 000 000 долларов, плюс отличные продажи на носителях...
Позже вышли абсолютно бездарные продолжения, и средней паршивости сериал с Марком Дакаскосом в главной роли. В прошлом году появилась информации, о перезапуске "Ворона". Ну и зачем нам перезапуск?
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