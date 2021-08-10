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10 августа 2021 21:37
Перед вами подборка из интересных снимков нашего советского прошлого.
1.
Отдых на реке Лена, 1970-е
2.
На рынке в Барнауле, 1974 год
3.
Николай Караченцов в Москве, 1977 год
4.
Рыбзавод в Мурманске, 1972 год
5.
«На Неве», Ленинград, 1982 год
6.
Центральная улица города Мурманск, 1950-е
7.
Мужчина проходит курс водных процедур в черноморском санатории, Гагры, 1974 год
8.
За гостиницей «Салют», Москва, 1982 год
10.
Площадь трех вокзалов в Москве, 1978 год
11.
Цех детских педальных автомобилей, АЗЛК, 1970 год
13.
Новостройки на Ленинском проспекте в Москве, 1959 год
14.
Консервы и мясные товары в Москве, 1959 год
15.
Пункт приема стеклотары, 1983 год
16.
Вид на реку Амур, 1959 год
17.
В Хабаровске, 1959 год
18.
Ярославское шоссе в Москве, 1959 год
19.
Продажа грибов, Ленинград, 1979 год
20.
В трамвае, Ленинград, 1979 год
21.
Кафе-самолет в Евпатории, 1987 год
22.
Район метро «Краснопресненская» с высотки на пл. Восстания в 1954 году, Москва
24.
В Набережных Челнах, 1970-е
25.
Смоленский бульвар в Москве, конец 80-х
26.
На колесе обозрения в Парке Горького, Москва, 1963 год
27.
МАЗ-5549 на конвейере, 1978 год
28.
На Чистых прудах в Москве, 1983 год
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