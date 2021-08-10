FISHKINET
Другая Наташа: Глюкоза показала свои фото до прихода в шоу-бизнес (4 фото) Другая Наташа: Глюкоза показала свои фото до прихода в шоу-бизнес... Настолько тупо, что даже немного гениально: полезные вещицы Настолько тупо, что даже немного гениально: полезные вещицы Советская астрономия для 10 класса. Справитесь ли с тестом? Советская астрономия для 10 класса. Справитесь ли с тестом? 19 случаев, когда олимпийские спортсмены лишились своих медалей 19 случаев, когда олимпийские спортсмены лишились своих медалей Немного картинок Немного картинок Почему цензура забраковала картину "Письмо с фронта" Почему цензура забраковала картину "Письмо с фронта" Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Пантомима с канистрой в автосервисе Пантомима с канистрой в автосервисе Дельфин бросил рыбу в туристку на берегу Черного моря Дельфин бросил рыбу в туристку на берегу Черного моря «Робокоп»: как актёры, исполнившие главные роли, выглядят сейчас? «Робокоп»: как актёры, исполнившие главные роли, выглядят сейчас? Когда захотелось черненького, или порция экспериментального юмора Когда захотелось черненького, или порция экспериментального юмора Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Какую тайну хранит Башня Дьявола Какую тайну хранит Башня Дьявола Как спит белка: камера в дупле Как спит белка: камера в дупле Минута славы: парню из толпы дали сыграть на гитаре, на концерте Linkin Park Минута славы: парню из толпы дали сыграть на гитаре, на концерте... «Хорошо, что Станиславский до этого не дожил»: Безруков высказался о Бузовой в МХАТе и нарвался на критику «Хорошо, что Станиславский до этого не дожил»: Безруков высказался... Люди и лица Люди и лица Гифки дня Гифки дня Гифки Гифки
Душевные фотографии из СССР

Душевные фотографии из СССР (28 фото)

Автор:
10 августа 2021 21:37
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
466
28
Перед вами подборка из интересных снимков нашего советского прошлого.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
53k
Похабыч 2 часа назад
Не Ярославское шоссе а пересечение пр-та Мира с Останкинским проездом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Слепой Пью 3 минуты назад
На 8 снимке виден дом 16-ти этажный, четыре секции с левой стороны строил после армии в 78-79-м. Лимита... юность...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
 Гегемония в гимнастике окончена?   Гегемония в гимнастике окончена?  Запертая на 25 лет: история Бланш Монье Запертая на 25 лет: история Бланш Монье 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями 20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями 20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light 20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light В чем секрет притягательности советских дач? В чем секрет притягательности советских дач?
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

588416



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
О том, что СССР был ложью и лицемерием
4
357
О том, что СССР был ложью и лицемерием
И как только я смог выжить в то время? Во время моего детства при СССР
0
115
И как только я смог выжить в то время? Во время моего детства при СССР
﻿
Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений
Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#интересно#люди#прикол#подборка#дтп#СССР#автомир#фильм#олимпиада
#факты#животные#картинки#кино#история#аварии#фотографии#Украина#полиция#позитив
#Юмор#Россия#ynews#новости#интересное#автомобили#авто аварии#сша#актеры#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться