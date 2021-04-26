15 усатых проказников, которым плевать на ваши правила

Собаки рвут на части наши вещи, потому что им это интересно. Но по глазам наших котеек, точно видно, что они отлично знают, что делают. Хитрюги ни в чем не сомневаются, и ни о чём не жалеют. В этом посте вы увидите их совершенно сумасшедшие выходки.