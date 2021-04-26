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Сообщество Без кота и жизнь не та 868 постов • 377 подписчиков подписаться
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15 усатых проказников, которым плевать на ваши правила

15 усатых проказников, которым плевать на ваши правила (11 фото + 5 видео)

Автор:
26 апреля 2021 22:38
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Усатые   Хитрюги   выходки   плевать   правила   проказники   сумасшедшие   
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Собаки рвут на части наши вещи, потому что им это интересно. Но по глазам наших котеек, точно видно, что они отлично знают, что делают. Хитрюги ни в чем не сомневаются, и ни о чём не жалеют. В этом посте вы увидите их совершенно сумасшедшие выходки.

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Метки: Усатые   Хитрюги   выходки   плевать   правила   проказники   сумасшедшие   
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4  комментария
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133
Ольга Т 14 минут назад
Наша Василиска любит сидеть на тумбочке и потихонечку двигать к краю и спихивать все, что там может лежать: телефон, ключи,бумажки, расчески, флешки, а потом сверху смотреть как падает и куда упало... Из=за этой грымзы пришлось два новых телефона покупать.
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5k
Андрей Крылов Час назад
Я ярый кошатник. Вот люблю и уважаю этих "гадских скотинок". :) Но даже мне противно чтать этот пост. Почему? Догадаются почти все, даже не кошатники, и даже котоненавситники. От меня минус.
Сладкая переводная дрянь! Лайкодрочерсво неудавшееся.
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34k
figny Андрей Крылов 15 минут назад
ничего не понял! чем ты недоволен-то, разве кошки только в России есть?
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16k
Сталкер Андрей Крылов 4 минуты назад
Обожаю котэ. Эмоции аналогичные.
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