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В Нижнем Новгороде танцевали лезгинку на дороге и мешали движению

В Нижнем Новгороде танцевали лезгинку на дороге и мешали движению (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 августа 2021 08:55
Метки: Россия   кавказцы   лезгинка   общество   путинизм   терпимость   
1855
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Ради лезгинки в центре Нижнего Новгорода машинами перекрыли улицу. На кадрах в сюжете - шеренга машин, которым не дают проехать.

Авторский пост

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Метки: Россия   кавказцы   лезгинка   общество   путинизм   терпимость   
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39  комментариев
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9k
Шурум-бурум 7 часов назад
как обычно, дети б@ядей развлекаются и мешают нормальным людям
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2k
Виктор 16 минут назад
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5k
Miraton 20 минут назад
Что разрешают, то и делают, если бы было "больное нельзя", такого бы не творили...
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29
Дмитрий Час назад
Это просто жесть)))) Все так смирно стояли и ждали))) Ну все правильно, сильных нужно уважать)))
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2
Gttgtt Gtt 2 часа назад
непонятно места нет что-ли ну идите найдите где никому не мешаете там и танцуйте
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5k
Ya 2 часа назад
Животные должны содержаться в загоне-все вместе, голые и без автоматов. Должна быть полная изоляция от нормальных людей или танцы на своей родине(которую они так "любят" на словах).
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27k
lem02 3 часа назад
А где гопгвардия? Полиция? Следственный комитет? ФСБ? "Самая могучая и легендарная"? МЧС? ФСО? Может кого и забыл. Где миллионы "силовиков" на которых тратятся миллиарды?
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29
Дмитрий lem02 Час назад
Читают наши посты на фишках, что бы если что не так напишем закрыть на пару лет)))
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16
Дмитрий lem02 7 минут назад
ну это же не бомжей гонять и за распитие штрафы писать...
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393
Руслан 3 часа назад
У нас вроде как на 100.000 населения один из самых высоких показателей по количеству всяких силовиков. И тут такое
Становится понятно почему после революции околоточных и полицейских вешали на фонарных столбах.
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30k
russger 4 часа назад
Наверное это где-то в гейропе..
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10k
Александр 4 часа назад
Стая шимпанзе. Где менты?
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29
Дмитрий Александр Час назад
Стая не стая, а они у себя дома.
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2k
cfhfwby 4 часа назад
Наши полицаи созданы не для этого, они могут только русских демонстрантов разгонять и засуживать за пластиковый стаканчик, брошенные в сторону полицая. Гниды и те, и другие в данном случае.
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3k
The Dude 5 часов назад
Я правильно понял, что 40 минут стая диких обезьян метила русскую территорию своими плясками и хамством и на весь Нижний Новгород не нашлось достаточного количества половозрелых мужиков с яйцами, которые бы смогли внятно и чётко объяснить этим организмам, что так поступать не надо?
Какие там пиндосы, натовцы, гейропейцы и прочие "вражины"?
Нас не надо завоёвывать. На этом примере показано, как мы сами булки перед чурбаньём раздвигаем.
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119
ford029 The Dude 4 часа назад
Мне участковый сказал **Тронешь-посажу**
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119
ford029 4 часа назад
Даже я трогать не могу(((((
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10k
Василенко Татьяна 5 часов назад
И что, за сорок минут мужиков в машинах не нашлось, чтоб это прекратить? Стояли и терпели? Тогда извините - мы имеем то, что имеем...
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3k
Севастьян 5 часов назад
Всем полицейским не приехавших на вызов и дежуривших рядом -дисциплинарное взыскание со всеми вытекающими последствиями(лишение премии),а старшему дежурному -понижение в звании.
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14k
dimitr 5 часов назад
Плять, а как полиция могла приехать, там же чуваки с автоматами!!!
Данунах, жизнь дороже, чем какой-то там сраный общественный порядок и безопасность.
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3k
Иван 6 часов назад
Ну а хули, работайте братья. Только в этот раз зассали.
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1k
флоМастер 6 часов назад
эххх как вспомню Манежку, как чуробесов гоняли по всей Москве...
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76
Блин! Когда же я сдохну? 6 часов назад
Ну, вы поняли...
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41k
Элек Мек 6 часов назад
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1k
Лёха 6 часов назад
Хороший сюжет ввернули в оконцовочке. Правильный.
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204k
Барон Мюнхгаузен 6 часов назад
Бараны...
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RRK

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