В Нижнем Новгороде танцевали лезгинку на дороге и мешали движению

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Ради лезгинки в центре Нижнего Новгорода машинами перекрыли улицу. На кадрах в сюжете - шеренга машин, которым не дают проехать.
Едва получив дорогу, водитель нервно даёт по газам, но уже следующего опять тормозят - акробатическим номером.
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Веселье со свистом и криками под сигналы заблокированных возмущённых нижегородцев продолжалось минут сорок, танцующие были агрессивно настроены против возмущающихся автомобилистов. Как пишут очевидцы в соцсетях, полиция находилась буквально через улицу, но так и не приехала на вызов.
Авторский пост
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Какие там пиндосы, натовцы, гейропейцы и прочие "вражины"?
Нас не надо завоёвывать. На этом примере показано, как мы сами булки перед чурбаньём раздвигаем.
Данунах, жизнь дороже, чем какой-то там сраный общественный порядок и безопасность.