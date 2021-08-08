Какие неожиданности скрывал забор за дворцом Фемиды в Бийске

За ограждением, расположенным на заднем дворе здания городского суда, открывалась картина, увидев которую устоять на ногах смог бы далеко не каждый любитель злоупотребить косячком.
Как рассказывается на страницах Telegram-канала "РегДурдом", за забором суда в Бийске шумит источая ароматы обширное конопляное поле. Жители нервничают, справедливо подозревая, кого такие запахи могут привлечь.
И поскольку Бийск, ещё не Амстердам, чиновники получают одну жалобу за другой, однако молчат, как "рыба об лёд". Должно быть, их всё устраивает: растёт себе и пусть растёт, есть не требует - пить не просит.
Материал публикуется исключительно с целью привлечь внимание властей, дабы те в кратчайшие сроки дали указание на уничтожение плантации запрещённого в Российской федерации наркотического растения.
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После опыления в растении начинают разлагаться каннабиноиды.
Поэтому выращивание конопли в "медицинских целях" эффективно только в закрытых помещениях или теплицах.
Попытка накурится такими дикорастущими растениями после цветения по эффективности примерно такая же как у обычного газона.
Курить или как-то еще употреблять для поиска наркотического транса - бессмысленно, с тем же успехом можете попробовать осоку сушеную или укроп)))
А за пост минус.