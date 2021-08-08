Какие неожиданности скрывал забор за дворцом Фемиды в Бийске

Как рассказывается на страницах Telegram-канала "РегДурдом", за забором суда в Бийске шумит источая ароматы обширное конопляное поле. Жители нервничают, справедливо подозревая, кого такие запахи могут привлечь.

И поскольку Бийск, ещё не Амстердам, чиновники получают одну жалобу за другой, однако молчат, как "рыба об лёд". Должно быть, их всё устраивает: растёт себе и пусть растёт, есть не требует - пить не просит.