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Какие неожиданности скрывал забор за дворцом Фемиды в Бийске

Какие неожиданности скрывал забор за дворцом Фемиды в Бийске (2 фото)

Автор:
08 августа 2021 13:56
Сообщество : Криминал
Метки: Бийск   РегДурдом   Россия   забор   здание   незаконные   посадки   суд   
1458
2

За ограждением, расположенным на заднем дворе здания городского суда, открывалась картина, увидев которую устоять на ногах смог бы далеко не каждый любитель злоупотребить косячком.

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Метки: Бийск   РегДурдом   Россия   забор   здание   незаконные   посадки   суд   
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15  комментариев
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2k
Voland 57 минут назад
В Сибири дичка повсеместно растет и никому не нужна. Не пойму, отчего вонь поднимают?...
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Показать 1 ответ
21k
Очевидное-Невероятное 48 секунд назад
Конопля опыляется только ветром, опыление насекомыми очень маловероятно.
После опыления в растении начинают разлагаться каннабиноиды.
Поэтому выращивание конопли в "медицинских целях" эффективно только в закрытых помещениях или теплицах.
Попытка накурится такими дикорастущими растениями после цветения по эффективности примерно такая же как у обычного газона.
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22k
Дмитрий 12 минут назад
Весёлый суд и шутки хорошие.
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3k
portroy 15 минут назад
Это беспонтовка - сорняк. Раньше такого много выращивали для плетения канатов, производства одежды и парусов, еще одно название пенька. Кстати сейчас снова популярно делать из нее одежду. И не только у неохиппи))
Курить или как-то еще употреблять для поиска наркотического транса - бессмысленно, с тем же успехом можете попробовать осоку сушеную или укроп)))
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5k
Sanar Полчаса назад
Дак само то растение не запрещено, запрещена культивация, истерика на ровном месте, даже по ссылке которую ты приводишь русским по белому написано "подлежат контролю".
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31k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
На живца ловят
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3k
Алексей Полчаса назад
А в чём проблема? У меня в 20 метрах от доме есть похожее поле конопли. Только она нафиг никоме не нужна, т.к. как сказал один знакомый "Она беспонтовая и не вставляет". Это обычный сорняк и не надо разводить бурю в стакане воды.
А за пост минус.
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4k
Shtoppi 37 минут назад
Видимо и вердикты они там выносили какие положено)))
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153k
LedorubTroszkogo 39 минут назад
Вот так либерасты и делают из мухи слона через фейковые посты, сфоткать единственный куст на огромном заросшем травой поле, ваще не на территории суда, Я сам в Новосибирске, и Бийск под боком, поэтому и говорю - новость Фейк, ещё скажите что студенты из Новосибирского Академ городка отрядами выращивают коноплю в городской черте городка и приложите это фото... короче, не останавливайтесь)))
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36k
jonnyD 54 минуты назад
А нехрен вещдоки где попало выбрасывать ..
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966
Денис Ануфриев Час назад
дичка,если тока на молоко,и то хз
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28k
Антон Час назад
Судьи тоже люди, что...
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