Мигранты устроили массовую драку в Москве

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В ночь с 12 на 13 июля более 100 мигрантов устроили массовую драку рядом с метро Кузьминки в Москве. Дебоширы со свистом и нецензурной бранью подошли к толпе людей и стали выяснять отношения. Вскоре словесный конфликт превратился в кровавое побоище.
Мужчины выбежали на проезжую часть и принялись избивать друг друга. Разнять дебоширов прохожие не смогли и вызвали полицию. Услышав сирену, мигранты бросились врассыпную.
Несколько человек убежать не смогли, их сильно покалечили в потасовке. Пострадавших госпитализировали.
Несколько человек убежать не смогли, их сильно покалечили в потасовке. Пострадавших госпитализировали.
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Метки: 360подмосковье Москва видео драка мигранты
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В итоге конфликт перерос в поножовщину. Троих участников госпитализировали в больницу с колото-резанными ранениями.
А ночью в Кузьминках было продолжение вечеринки: мигранты забили друг другу стрелку и вышли разобраться между собой.
Всего дрались 180 человек, 94 человека доставлены в отделы полиции. Ещё двое доставлены в медучреждение.
Скорее всего передел территории
П.С. Участников "представления" в московских Кузьминках, выдворят из РФ, оштрафуют, а некоторым навсегда запретят въезд в страну.
ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАГОЛОВОК!!!
Черножопые МУТАНТЫ устроили массовую драку в Москве
черножопые мутанты
утром мы дворы метем
ночью мы друг друга бьем
перережем мы друг друга
за киргизскую подругу
ножик вытащил таджик
и киргиза в пузо вжик
вот такая ерунда
стих закончен господа)