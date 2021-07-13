Мигранты устроили массовую драку в Москве

В ночь с 12 на 13 июля более 100 мигрантов устроили массовую драку рядом с метро Кузьминки в Москве. Дебоширы со свистом и нецензурной бранью подошли к толпе людей и стали выяснять отношения. Вскоре словесный конфликт превратился в кровавое побоище.

0

Мужчины выбежали на проезжую часть и принялись избивать друг друга. Разнять дебоширов прохожие не смогли и вызвали полицию. Услышав сирену, мигранты бросились врассыпную.



Несколько человек убежать не смогли, их сильно покалечили в потасовке. Пострадавших госпитализировали.