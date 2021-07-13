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Мигранты устроили массовую драку в Москве

Мигранты устроили массовую драку в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 16:19
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Москва   видео   драка   мигранты   
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В ночь с 12 на 13 июля более 100 мигрантов устроили массовую драку рядом с метро Кузьминки в Москве. Дебоширы со свистом и нецензурной бранью подошли к толпе людей и стали выяснять отношения. Вскоре словесный конфликт превратился в кровавое побоище.

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Метки: 360подмосковье   Москва   видео   драка   мигранты   
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14  комментариев
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97
⛔ Александр ⛔ Час назад
https://turbo.ria.ru/20210713/draka-1741104661.htmlhttps://turbo.ria.ru/20210713/draka-1741104661.html

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834
Not Found! 59 минут назад
Н-да, Москва............... горячие "москвичи", как-то неуютно стало............. в столице Родины. Невесело............
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257
(-♛-) Est quaedam flere voluptas Час назад
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11k
uutb 2 часа назад
Появилась причина массовой драки в Москве. Драка мигрантов в Москве началась в эти выходные из-за девушки – одна толпа парней начала домогаться до дамы, а другая заступилась за неё.

В итоге конфликт перерос в поножовщину. Троих участников госпитализировали в больницу с колото-резанными ранениями.

А ночью в Кузьминках было продолжение вечеринки: мигранты забили друг другу стрелку и вышли разобраться между собой.

Всего дрались 180 человек, 94 человека доставлены в отделы полиции. Ещё двое доставлены в медучреждение.
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912
Денис Федоров 2 часа назад
Животные...
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
Мигранты устроили массовую драку в Москве - не правильный заголовок!!!

ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАГОЛОВОК!!!
Черножопые МУТАНТЫ устроили массовую драку в Москве
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14k
dimitr 2 часа назад
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52k
Похабыч 2 часа назад
Резьба по дереву..
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468
Darki Похабыч 2 часа назад
По чуркам)))
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