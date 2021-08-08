Что сделали с заводом «эффективные менеджеры»?

Наше очередное путешествие по «Руинам СССР» пройдет на территории одного из градообразующих заводов города Каширы.
Каширский завод «Центролит» был построен и запущен в 1963 году. Во времена Советского Союза это предприятие считалось одним из самых крупных в Каширском районе. На заводе производились разнообразные фасонные отливки из черных и цветных металлов, а также их сплавов.
Восьмидесятые» годы прошлого века были лучшими в истории завода— «Предприятие гремело на весь Союз». Шутка ли, ведь продукции завода расходилась по всему СССР: 20 предприятиям из 68 городов страны.
Интересный факт: строили каширский завод ударными темпами и о том. Объект получил статус «ударной комсомольской стройки», что помимо прочего было увековечено в серии памятных значков.
Значки посвященные заводу — фото из открытых источников
Долгое время продукция завода была для уникальной: особо сложные отливки корпусов гидроарматуры по международным стандартам делали только на каширском Центролите.
Работники цеха крупного литья — архивное фото из открытых источников
За годы существования завода рядом с производственными цехами вырос целый посёлок, в котором были школа, детский сад, рабочие общежития и магазин, также была построена большая столовая для рабочих.
Заброшенный завод Центролит в Кашире
Заброшенный завод Центролит в Кашире
В начале «лихие девяностые» для того, чтобы удержать предприятие на плаву была продана часть территории и производственных мощностей.
Интересный факт: В 90-е, чтобы хоть как то остаться на плаву, завод поменял профиль и там стали выпускаться мебельные и дверные ручки-скобы, печные вьюшки и задвижки. Новые производства старались размещать не в ущерб существующим и под цеха, например, было отдано в том числе помещение столовой.
Завод Центролит в Кашире — заброшенное здание столовой
Завод удалось сохранить, но цена за спасения была высока: снизились объемы выпускаемой продукции, сократилась номенклатура изделий, сокращён штат сотрудников.
Первая плавка в цехе среднего литья 24.02.1976г.
В те годы многие из тех, кто своими руками поднимал производство оказались без работы.
Лучшие литейщики 1981г. Митюшин С.А., Хусенов С.Х., Терехин А.
Глядя на эти заброшенные цеха сложно поверить, что в 2012 году у завода появился шанс и многие аспекты производства претерпели серьёзную модернизацию.
Завод Центролит в Кашире — административная часть
Например, в том же году запустили современный плавильный участок с четырьмя печами «РЭЛТЕК», общей производительностью две с половиной тонны жидкого металла в час. А в апреле 2013 года запустили ещё один новый производственный участок на базе формовочной линии Disamatic МК4 мощностью до 55000 тонн чугунного литья в год.
Первая плавка в цехе алюминиевого литья 31 декабря 1980г.
Казалось, что могло пойти не так? Но по всей видимости эффективные менеджеры проводили модернизацию производства используя заёмные и кредитные средства так как в 2016 году завод был признан банкротов и прекратил своё существование.
Заливка металла
Тем временем, часть модернизированных производственных корпусов не пошла на металлолом, а чудесным образом оказалась в руках новой компании. По сути, имущество обанкротившегося ОАО «КЛЗЦ» остается в руках ООО «Каширское литьё».
Первая отливка цеха крупного литья весом 5 тонн
Кто выиграл от хитрых рокировок остаётся за кадром, а вот работники, оставшиеся без зарплаты и кредиторы остались ни с чем.
В одном из корпусов мне удалось найти очень ценные снимки: на них история завода, о том как он строился и работал. Теперь я жалею, что не снимки мы не забрали так как цифровых копий фотографий в интернете и заводских архивах не оказалось.
Завод Центролит в Кашире — административная часть
Вот только грандиозным планам не суждено было сбыться и на 2017 год Каширский литейный завод «Центролит» закрывается с отрицательной стоимостью активов и чистым убытком в 242 миллиона рублей только за последний год работы. Потом, конечно же, будет целая схема их хитрых ходов, в результате которых собственники предприятия «скинут кредиты» и сумеют вывести часть собственности из-под долговых обязательств, но это как говорится — уже совсем другая история.
В заключение хочется рассказать ещё один факт о работе эффективных менеджеров: в ноябре 2015 года, уже после того, как основной рабочий коллектив получил уведомления об увольнении некий Цуцких E.В, в то время будучи конкурсным управляющим нанимает новых работников, и они бесплатно работают месяц до окончательного закрытия завода.
Завод Центролит в Кашире — заброшенные производственные цеха
О том, что завод банкрот, и скоро закроется, а «конкурсной массы» нет работников решил не предупреждать — «А зачем?» Вот такой «звериный оскал» капитализма товарищи. Каким нам в СССР его представляли, таким мы его и построили.
Источник:
- Как советские дети «примеряли» на себя взрослые профессии
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А тот кто постарше помнит, что уважаемый бизнесмен иван иванович, 25 лет назад был левой рукой например у содора сидорыча, который в опг был лидер. А сан саныч, этот у другой группировки тож в верхушке.
И таких дохрена))