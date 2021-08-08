Что сделали с заводом «эффективные менеджеры»?

Наше очередное путешествие по «Руинам СССР» пройдет на территории одного из градообразующих заводов города Каширы.

Каширский завод «Центролит» был построен и запущен в 1963 году. Во времена Советского Союза это предприятие считалось одним из самых крупных в Каширском районе. На заводе производились разнообразные фасонные отливки из черных и цветных металлов, а также их сплавов.

Восьмидесятые» годы прошлого века были лучшими в истории завода— «Предприятие гремело на весь Союз». Шутка ли, ведь продукции завода расходилась по всему СССР: 20 предприятиям из 68 городов страны.