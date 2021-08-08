FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4689 постов • 773 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Что сделали с заводом «эффективные менеджеры»?

Что сделали с заводом «эффективные менеджеры»? (23 фото)

Автор:
08 августа 2021 21:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия"Экономика   СССР   капитализм   производство   
771
23
Итория заброшенного советского завода Центролит.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия"Экономика   СССР   капитализм   производство   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Sasa 3 часа назад
Да, был года два назад в командировке там. Полный трэш! Из-за эффективных менеджеров. Текучка директората как в продавцов в плохом магазине. Один уходит, за ним разгребают, что натворил. Им пофиг полностью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Владислав Грецов 2 часа назад
прозрачные бизнес-процессы и личностный рост....это мантры этих долбодятлов...ГОСТы фигня, система качества - фигня...кейдзен и 5С наше все...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
475
Alex 2 часа назад
т. н "Эффективные менеджеры" и "Рынок порешал" это мифы. Против СССР и его нынешних остатковиведется война. Та самая Холодная война, которая не закончилась с разрушением социалистического блока. И ведется эта война внутренними врагами. Теми за кого большинство голосует) Теми кто пугает нас щападом, а по сути они и есть агенты Запада. Все приватизировано и все пренадлежит западному бизнесу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
"Кому нахер нужны эти заводы? Все, что надо, купим у китайцев." - Е.Гайдар, гениальный экономист, святые 90е.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Allmaster 3 часа назад
У нас в городе кроме гигантов химии все ушло бывшим бандюкам.Все кормовые базы отдыха, производственные базы, здания в городе все у бизнесменов.
А тот кто постарше помнит, что уважаемый бизнесмен иван иванович, 25 лет назад был левой рукой например у содора сидорыча, который в опг был лидер. А сан саныч, этот у другой группировки тож в верхушке.
И таких дохрена))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
568k
Alexey Berestenko 3 часа назад
Как это - "Шутка ли, ведь продукции завода расходилась по всему СССР: 20 предприятиям из 68 городов страны."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
305
Александр 3 часа назад
Рывок и прорыв
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Дмитрий 3 часа назад
Что сделали с заводом «эффективные менеджеры»? Ха эти же дефективные менеджеры,тоже самое сделали и совсем государством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Защищенный смартфон Nokia XR20 проверили на ремонтопригодность (видео) Защищенный смартфон Nokia XR20 проверили на ремонтопригодность (видео) 5 гигантских машин времён СССР 5 гигантских машин времён СССР Ностальгия по восьмидесятым: теплые фотографии того времени Ностальгия по восьмидесятым: теплые фотографии того времени Песня, ставшая хитом школьных дискотек в СССР, была написана от безысходности Песня, ставшая хитом школьных дискотек в СССР, была написана от безысходности Почему в СССР были популярны эти стеклянные шарики? Почему в СССР были популярны эти стеклянные шарики? Как советские дети «примеряли» на себя взрослые профессии Как советские дети «примеряли» на себя взрослые профессии
Саймон Метчел

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

497



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как Леонид&nbsp;Гайдай вычеркивал строптивых артистов из своего списка
3
118
Как Леонид Гайдай вычеркивал строптивых артистов из своего списка
15 эксклюзивных вещей из Японии, которые уже давно пора перенять
1
112
15 эксклюзивных вещей из Японии, которые уже давно пора перенять
﻿
Защищенный смартфон Nokia XR20 проверили на ремонтопригодность (видео)
Защищенный смартфон Nokia XR20 проверили на ремонтопригодность (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#интересно#Юмор#СССР#фотографии#спорт#gif#роль#ynews#знаменитости#сша
#фото#кино#подборка#Россия#олимпиада#позитив#животные#в мире#настроение#прикольные
#факты#люди#история#картинки#страна#фильм#сарказм#интересное#приколы#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться