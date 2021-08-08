Как жил актер Андрей Файт: дружил с Есениным, имел успех у женщин

Актер Андрей Файт происходит из рода немецких купцов Фейтов, которые принимали участие в широком общественном движение на сопротивление оккупации Наполеона, а потом бежали от гнева этого человека в Россию.

Отец будущего актера принимал активное участие в политическом движении в начале 20 столетия, хотя по профессии был врачом и практиковал, мать и вовсе была революционеркой, которую преследовали власти. До этого в конце 19 столетия она работала школьным врачом.