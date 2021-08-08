Как жил актер Андрей Файт: дружил с Есениным, имел успех у женщин

Многие зрители не помнят, как зовут этого актера, но прекрасно знают его в лицо. Ведь именно Андрей Файт сыграл главнейшего министра Нушрока в сказке «Королевство кривых зеркал».
На самом деле Андрей Андреевич сыграл десятки ролей в известнейших фильмах, с его именем связаны три эпохи советского кино. По его фильмографии можно проследить полувековую историю отечественного кинематографа от первых известных фильмов начала 1920-х годов до киношедевра Александра Митты «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».
Актер Андрей Файт происходит из рода немецких купцов Фейтов, которые принимали участие в широком общественном движение на сопротивление оккупации Наполеона, а потом бежали от гнева этого человека в Россию.
Отец будущего актера принимал активное участие в политическом движении в начале 20 столетия, хотя по профессии был врачом и практиковал, мать и вовсе была революционеркой, которую преследовали власти. До этого в конце 19 столетия она работала школьным врачом.
Будущий актер родился 16 августа 1903 года в Нижнем Новгороде, однако семья там не задержалась. Через два года его отец Андрей Фейт бежал из ссылки во Францию, после чего супруга с детьми перебралась к нему. Мужчина воевал в Первой мировой войне, получил награду за храбрость, после чего вернулся с семьей в Россию.
Здесь наконец-то семья неплохо обустроилась, а Андрей Фейт-младший стал посещать театральный кружок, также он писал стихи и сочинял музыку. Любовь к поэзии сблизила его с Сергеем Есениным, они общались на протяжении нескольких лет.
Отец не ценил творческих потенций будущего актера и отправил его учиться на инженера воздушного флота. Но Андрей проучился всего пару лет, а потом поступил в Частную студию Преображенского, там же он сменил фамилию на Файт. Позже был Гостехникум кинематографии, который ныне имеет название ВГИК. Здесь Лев Кулешов обучал Андрея Файта актерскому мастерству. В 1927 году молодой человек стал дипломированным актером.
Сниматься в кино, как значится в биографии Андрея Андреевича, Файт стал еще в студенческие годы, когда Владимир Гардин дал ему роль Азангулова в фильме «Дело Голубиных». Через два года режиссер дал актеру главную роль Мухранского в фильме «Золотой запас». В это же время Файт снялся в фильме Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин». В этот момент актер уже вписал себя в историю.
Вот интересно, Файт снялся за свою жизнь в огромном количестве фильмов, ставших классикой отечественного кино – «Две встречи», «Пышка», «Молодая гвардия», «Встреча на Эльбе», «Адмирал Ушаков», «Идиот», «Мир входящему», «Бриллиантовая рука», «Корона российской империи», «Совсем пропащий», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».
Но запомнили его, прежде всего, по ролям в знаменитых советских сказках: «По щучьему веленью», «Королевство кривых зеркал», «Волшебная лампа Аладдина» и «Огонь, вода и … медные трубы».
Чаще всего актер получал роли злодеев, потому что великолепно их исполнял, благодаря таланту и яркой внешности.
В жизни Андрей Файт был настоящим аристократом, с глубокими познаниями в разных науках и манерами. Он имел большой успех у женщин, ему приписывали романы.
Первой супругой актера стала Галина Кравченко (вместе они снимались в кино), с которой он оформил отношения в 1928 году, но уже в 1930 году пара развелась.
Через несколько лет Андрей Файт встретил Марию Брилинг, они оформили отношения, в 1937 году в семье родился сын Юлий, снявшийся в нескольких фильмах, включая исторический шедевр Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Позже молодой человек учился во ВГИКе вместе с Андреем Тарковским и Василием Шукшиным.
Умер Андрей Файт 16 января 1976 году сразу после съемок в фильме Митты. Ему было 72 года.
Источник:
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