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Как жил актер Андрей Файт: дружил с Есениным, имел успех у женщин

Как жил актер Андрей Файт: дружил с Есениным, имел успех у женщин (7 фото)

Автор:
08 августа 2021 15:56
Метки: актер   биография   интересно   кино   
639
7

Многие зрители не помнят, как зовут этого актера, но прекрасно знают его в лицо. Ведь именно Андрей Файт сыграл главнейшего министра Нушрока в сказке «Королевство кривых зеркал».

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Метки: актер   биография   интересно   кино   
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359
alex 2 часа назад
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Лимонадный Джо 3 минуты назад
Очень выразительное и запоминающееся лицо у актёра. А как прекрасно ему удавались роли "иностранцев"! Блеск!!!
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439
Кировец Полчаса назад
Фильм "Тринадцать" 1936г.
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