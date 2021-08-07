Масяня. О том, откуда взялась эта большеголовая милаха. 2000-е. Первые компьютеры, звуки модема и первый интернет

Я уж молчу про интернет, даже наличие компьютера не гарантировало наличие интернета. И ещё смешнее - наличие интернета дома, не гарантировало наличие интернета.
Он был жутко медленным, модем подключался через провод «домашнего телефона» и издавал забавные, ни на что не похожие звуки. Помните эти журчащие разговоры пластиковый коробочки? Тогда я не задумывался почему он издаёт звуки, но оказывается, что так он устанавливал связь и тестировал соединение. И естественно в этот момент было нельзя дозвониться по телефону.
Звуки модема.
Чтобы скачать картинку, нужно было порой ждать с десяток минут. Потом уже всякие картинки переносились друзьям на жёстких дисках. Никаких тебе флешек, только жёсткий, только хардкор, точнее харддиск! :)
И как раз в тот период появилась она… начало 2000-х, со своим писклявым голосом покоряет все компы, репоголовая - Масяня! Её знали все, даже если не было интернета, эти флэш-мультики кочевали от друга к другу, как раз при помощи ручного переносного копирования.
Но также я никогда не задумывался, откуда она взялась, хотя и являлась символом этой эпохи «компьютерного бума». А сейчас вот нашёл немного интересной информации и решил поделиться с вами.
Днём рождения Масяни считается 22 октября 2001 года. Создал её петербургский художник Олег Куваев, при помощи Macromedia Flash.
Это были такие короткие мультфильмы, одним из героев которого был большеголовый персонаж с несколькими волосинками на голове по имени Масяня. Изначально даже пола она не имела, но постепенно стала вырисовываться, как личность.
У Масяни есть два друга, точнее парень и друг - Хрюндель и Лохматый, они примерно студенческого возраста.
Т.к. в тот период интернет был, можно сказать, немым - в основном распространяя текст и картинки, то флэш-мультфильм с озвучкой быстро сыскал себе популярность.
Сначала мультфильмы распространялись по электронной почте, а потом уже автор стал выкладывать их на своей странице, так называемом «хомяке» homepage, и вскоре появляется сайт mult.ru.
Так же Олег Куваев открыл свою студию и уже спустя два месяца становится лауреатом третьей ежегодной «Национальной Интернет Премии», где собирает большую часть наград в пяти самых престижных номинациях.
Мультсериал показывали даже по телевизору, благодаря передаче «Намедни» с Леонидом Парфёновым. Впервые в эфире мультфильм появился 8 сентября 2002 года.
Всего на данный момент выпущено 154 серии в 7-ми сезонах. Несколько раз сериал прерывался и потом возобновлялся. Но честно сказать, я смотрел его только в самый начальный период, тогда было штук двадцать серий всего.
Масяня и русский панк-рок.
В июле 2013 года запустили краудфандинг в поддержку проекта. Новые серии, начиная со 115-й, теперь снимаются за счёт пожертвований фанатов Масяни.
Кстати, все события мультсериала чаще всего происходят в Санкт-Петербурге и лишь в нескольких сериях в Москве.
Олег Куваев выпускал и другой флэш-мультсериал «Магазинчик БО», который мы так же передавали друг другу.
В этом году у Масяни юбилей, ей исполнится уже 20 лет с момента появления.
Правда сейчас её почти уже никто не знает из молодёжи. Если и знают, то только как изображение «мем» - изображение с фразочкой, но сами мультики не смотрели.
Хотя, нельзя сказать, что от этого они что-то великое потеряли. Просто бывает забавно вспомнить этот период - себя ещё совсем юного, первый компьютер, первый выход в интернет, подобный высадке человека на луну, первые игровые компьютерные клубы.
Источник:
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Понравилось22
Про флопы дитя 90-х не в курсе... понаберут по объявлению... Аффтар, каким модемом лил и на какой скорости?
- да!!!
- подлые скоты!!
- да!!
- ну Масяня, курва, стерва закончится 8 марта. мы тебе припомним))
ИМХО