Масяня. О том, откуда взялась эта большеголовая милаха. 2000-е. Первые компьютеры, звуки модема и первый интернет

Я уж молчу про интернет, даже наличие компьютера не гарантировало наличие интернета. И ещё смешнее - наличие интернета дома, не гарантировало наличие интернета.

Он был жутко медленным, модем подключался через провод «домашнего телефона» и издавал забавные, ни на что не похожие звуки. Помните эти журчащие разговоры пластиковый коробочки? Тогда я не задумывался почему он издаёт звуки, но оказывается, что так он устанавливал связь и тестировал соединение. И естественно в этот момент было нельзя дозвониться по телефону.

Звуки модема.