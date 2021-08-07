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Масяня. О том, откуда взялась эта большеголовая милаха. 2000-е. Первые компьютеры, звуки модема и первый интернет

Масяня. О том, откуда взялась эта большеголовая милаха. 2000-е. Первые компьютеры, звуки модема и первый интернет (8 фото + 2 видео)

Автор:
07 августа 2021 20:40
Метки: интересно   интернет   масяня   факты   
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В этом году у Масяни юбилей, ей исполнится уже 20 лет с момента появления... Ходят легенды, что когда-то у не у всех людей дома был компьютер… даже у молодёжи! Я, конечно, это говорю с юмором, но сейчас действительно трудно себе приставить, что когда-то компьютеры были уделом небольшого количества людей.

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Метки: интересно   интернет   масяня   факты   
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14k
Corvus Corax 3 часа назад
"Потом уже всякие картинки переносились друзьям на жёстких дисках."
Про флопы дитя 90-х не в курсе... понаберут по объявлению... Аффтар, каким модемом лил и на какой скорости?
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13k
Booka1a 50 минут назад
а потом еще были мультики от Антимульт, но у них первые три-четыре серии вроде нормальные, а потом они в какой-то депресняк скатились
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13k
Booka1a 52 минуты назад
- мужики - козлы!!
- да!!!
- подлые скоты!!
- да!!

- ну Масяня, курва, стерва закончится 8 марта. мы тебе припомним))
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25k
Е-Лена 3 часа назад
Посмотрела я недавно довольно много серий этого шадёвра. Что интересно - автор свалил в Эрец Исроэль, а Масяню и в новых выпусках оставил гадить в Питере. Не забрал своё дерьмо с собой. Удобно, а?!
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13k
Алексей 3 часа назад
Ужасно бесил ее"голос".
ИМХО
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14k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
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