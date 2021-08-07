Токио-2020: что символизируют букеты, которые вручают медалистам

До окончания Олимпийских игр в Токио осталось всего два дня, а мы все еще узнаем что-то новое и интересное о главном спортивном мероприятии года. Например, что букеты, которые выдают победителям – это не просто милый подарок в дополнение к медали: на самом деле они несут в себе глубокий смысл.