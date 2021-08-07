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Токио-2020: что символизируют букеты, которые вручают медалистам

Токио-2020: что символизируют букеты, которые вручают медалистам (10 фото)

Автор:
07 августа 2021 08:01
Сообщество : Спорт
Метки: Олимпиада-2020   интересное   олимпийские игры   токио 2020   факты   
452
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До окончания Олимпийских игр в Токио осталось всего два дня, а мы все еще узнаем что-то новое и интересное о главном спортивном мероприятии года. Например, что букеты, которые выдают победителям – это не просто милый подарок в дополнение к медали: на самом деле они несут в себе глубокий смысл.

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Метки: Олимпиада-2020   интересное   олимпийские игры   токио 2020   факты   
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9  комментариев
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Fisher1979 Час назад
Удивляюсь я комментариям где пишут что не хотят смотреть Олимпиаду 2021, так как участвуют трансгендеры и т.д. значит и на выборы так же ходите и по тому в стране бардак. А эти спортсмены готовились всю жизнь что-бы выступить хотя-бы ОДИН раз и показать свои результаты.
А ты сё своим пузом сидишь у телевизора и диктуешь правила.
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16k
Татьяна Юсова 52 минуты назад
Боюсь, что даже в Японии мало кто знает, что символизируют букеты, которые вручают медалистам.
У нас эустомы продают в каждом цветочном киоске.
Аспидистры можно увидеть в каждом втором офисе или торговом центре по всему миру, кто-то выращивает их дома, даже не подозревая, что они символизирует Токио.
А уж про подсолнухи никто в жизни не подумает, что они должны напоминать о наводнении в префектуре Мияги.
Японский олимпийский комитет вложил свой глубокий смысл в букеты, но для тех, кому эти букеты вручают вместе с медалями, это всего лишь цветы, без всякого смысла, просто традиция.
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161
阿鋒 2 часа назад
И ничего в букетике том с намеком о бомбардировке пендосами. А надо бы
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