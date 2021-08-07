Токио-2020: что символизируют букеты, которые вручают медалистам

До окончания Олимпийских игр в Токио осталось всего два дня, а мы все еще узнаем что-то новое и интересное о главном спортивном мероприятии года. Например, что букеты, которые выдают победителям – это не просто милый подарок в дополнение к медали: на самом деле они несут в себе глубокий смысл.
Согласно Олимпийскому комитету, в букеты победителей входит пять разных цветов: эустома, купена двухцветковая, подсолнух, горечавка и аспидистра.
И эустомы, и купены (этот вид еще называют «Соломонова печать») выращивают и производят в префектуре Фукусима, которая пострадала от Великого восточно-японского землетрясения и последующей ядерной катастрофы в 2011 году. В Фукусиме основали некоммерческую организацию по выращиванию цветов, чтобы помочь восстановлению сельскохозяйственной отрасли.
Подсолнухи же прибыли из префектуры Мияги: эти цветы служат напоминанием о пострадавших в той же катастрофе, когда на Японию обрушилось цунами. Родители, потерявшие детей во время Великого восточно-японского землетрясения, посадили подсолнухи на холме, куда бежали в поисках укрытия. В результате этот холм ежегодно покрывается подсолнухами.
Горечавки являются символом префектуры Иватэ, где производится более половины популярных цветов в Японии. Кроме того, синий цвет горечавки используется в эмблеме Олимпиады-2020.
И, наконец, аспидистры, которые выращивают в Токио. Этот цветок символизирует город, в котором проходят Олимпийские игры 2020 года.
Цветы сопровождают талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио – Мирайтова, который олицетворяет традиции Японии и ее будущее, и Сомэйти, символизирующий силу и преодоление препятствий.
Имя Мирайтова состоит из японских слов «mirai» (будущее) и «towa» (вечность). А Сомэйти назвали в честь популярного сорта сакуры, но имя также обозначает «могущественный».
Источник:
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А ты сё своим пузом сидишь у телевизора и диктуешь правила.
У нас эустомы продают в каждом цветочном киоске.
Аспидистры можно увидеть в каждом втором офисе или торговом центре по всему миру, кто-то выращивает их дома, даже не подозревая, что они символизирует Токио.
А уж про подсолнухи никто в жизни не подумает, что они должны напоминать о наводнении в префектуре Мияги.
Японский олимпийский комитет вложил свой глубокий смысл в букеты, но для тех, кому эти букеты вручают вместе с медалями, это всего лишь цветы, без всякого смысла, просто традиция.
Ну, если только тюльпаны на 8 марта.
Но это никак не оправдывает твоё хамство.
Ещё одна неудачная попытка сострить, демонстрирующая убогость твоего интеллекта.