Олимпийская деревня в Токио глазами спортсмена из США

Коди Мелфи - профессиональный игрок в регби, который начал играть за национальную команду США по регби-семеркам в 2018 году. Его команда выиграла бронзовые медали на Панамериканских играх в Лиме, Перу, в 2019 году. В то время он был капитаном команды.



Сейчас команда находится в Токио на Олимпийских играх. И Коди все документирует - ведь не каждый день удается пожить в Олимпийской деревне! Его видео набирают миллионы просмотров, так как людям всегда интересно посмотреть на то, что происходит "за кадром".