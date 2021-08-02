Олимпийская деревня в Токио глазами спортсмена из США

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Олимпиада в Токио все-таки состоялась, хоть и годом позже, но именно поэтому ее ждали особенно. Спортсмены выкладываются, болельщики переживают и гордятся, и все надеются на медали. Но соревнования - лишь часть олимпийского опыта спортсмена.
Где живут спортсмены, что едят и дружат ли они со своими конкурентами из других стран? На что похожа Олимпийская деревня? Это то, что обычные зрители не видят, но то, что всем интересно.
Регбист из сборной США Коди Мелфи решил задокументировать свое пребывание в Олимпийской деревне на TikTok, и видео стало вирусным.
Регбист из сборной США Коди Мелфи решил задокументировать свое пребывание в Олимпийской деревне на TikTok, и видео стало вирусным.
Спортсмены с удовольствием рассказывают об Олимпийской деревне в социальных сетях, и один из них - регбист из США Коди Мелфи
Коди Мелфи - профессиональный игрок в регби, который начал играть за национальную команду США по регби-семеркам в 2018 году. Его команда выиграла бронзовые медали на Панамериканских играх в Лиме, Перу, в 2019 году. В то время он был капитаном команды.
Сейчас команда находится в Токио на Олимпийских играх. И Коди все документирует - ведь не каждый день удается пожить в Олимпийской деревне! Его видео набирают миллионы просмотров, так как людям всегда интересно посмотреть на то, что происходит "за кадром".
Сейчас команда находится в Токио на Олимпийских играх. И Коди все документирует - ведь не каждый день удается пожить в Олимпийской деревне! Его видео набирают миллионы просмотров, так как людям всегда интересно посмотреть на то, что происходит "за кадром".
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Вот он и решил поведать несколько интересных фактов об Олимпийской деревне
У Коди сейчас 935 тысяч подписчиков в TikTok, и его видео довольно популярны. Одно из видео, которое стало действительно вирусным (19,8 млн просмотров и 3,4 млн лайков) - это ролик про Олимпийскую деревню.
Команды из одной страны размещаются вместе
Так где же живут спортсмены? Японцы подготовили отдельные корпуса для команд из разных стран. А также установили флаги снаружи зданий. Всего таких башен двадцать одна, в них в общей сложности 3600 комнат для размещения более 11 000 человек.
Действительно ли кровати из картона? Да. Но они достаточно крепкие, на них можно даже прыгать
В спальнях могут разместиться до 8 спортсменов, а также есть общие зоны.
Японская компания Airweave заявила, что это первый случай, когда кровати в Олимпийской деревне сделаны из материалов, пригодных для вторичной переработки, и что они прочнее, чем выглядят. Они утверждают, что эти кровати могут выдержать вес человека до 200 кг.
Японская компания Airweave заявила, что это первый случай, когда кровати в Олимпийской деревне сделаны из материалов, пригодных для вторичной переработки, и что они прочнее, чем выглядят. Они утверждают, что эти кровати могут выдержать вес человека до 200 кг.
Прекрасный вид из окна
Олимпийская деревня расположена в районе набережной Харуми, поэтому из некоторых номеров открывается потрясающий вид, и Коди показывает, что он один из счастливчиков.
Хорошая столовая - это важно
Столовая для спортсменов занимает два этажа и предлагает широкий выбор блюд - от пасты и пиццы до японской кухни.
Из-за COVID были приняты все меры предосторожности, и у каждого спортсмена свой личный поднос. Также предоставляются перчатки и возможность продезинфицировать руки. Сидящие за столиками разделены перегородками из оргстекла.
Из-за COVID были приняты все меры предосторожности, и у каждого спортсмена свой личный поднос. Также предоставляются перчатки и возможность продезинфицировать руки. Сидящие за столиками разделены перегородками из оргстекла.
Экскурсия продолжается показом олимпийских колец и услуг прачечной
Что еще очень радует Коди в Деревне? Конечно же, олимпийские кольца! Туда приходят все спортсмены, чтобы сфотографироваться. Кроме того, всем нужны услуги прачечной, и ее Коди тоже вставил в свое видео.
Бесплатные напитки для спортсменов
Еще одно интересное преимущество жизни в Олимпийской деревне - это то, что вы можете получить бесплатные напитки в каждом торговом автомате. Коди показал, что можно выбрать любой напиток из торгового автомата и получить его, используя специальную карту.
Спортсменов доставляют на стадион на специальных автобусах. Служба безопасности работает не покладая рук на всех объектах
Спортсменам не нужно беспокоиться о том, как они доберутся до места проведения соревнований. Туда их отвозят специальные автобусы.
Интересная особенность Деревни - автономные автомобили. Справа - Бульвар флагов
А еще есть автономные автомобили, которые выглядят довольно футуристично. Это электромобили Toyota e-Pallette, и они предназначены для передвижения спортсменов по Деревне.
Цифровые табло и командные комнаты
Еще одним крутым технологическим решением стала установка цифровых табло, показывающих, насколько загружены некоторые объекты, чтобы спортсмены могли не ходить в слишком многолюдные места.
Интересным местом для посещения являются командные комнаты. Из того, что показывает Коди, видно, что все они оформлены в цветах флага страны.
Интересным местом для посещения являются командные комнаты. Из того, что показывает Коди, видно, что все они оформлены в цветах флага страны.
Можно поиграть в пинг-понг или аркадные игры. И посмотреть Олимпиаду по телевизору
Кто-то спросил Коди, смогут ли они встретиться со спортсменами из других стран, и регбист снял видео, показывающее, что у них действительно есть развлекательный центр, где они могут поиграть в настольный теннис, аркадные игры или расслабиться и просто посмотреть Олимпийские игры.
Вот видео Коди целиком!
@codymelphy
Olympic Village insider edition 👀 #tokyo2020 #olympics #teamusa #olympicvillage♬ Paradise - Bazzi
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Олимпиада-2020 вирусное видео интересно олимпиада олимпийская деревня олимпийские игры экскурсия
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