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Олимпийская деревня в Токио глазами спортсмена из США

Олимпийская деревня в Токио глазами спортсмена из США (15 фото)

Автор:
02 августа 2021 14:56
Сообщество : Спорт
Метки: Олимпиада-2020   вирусное видео   интересно   олимпиада   олимпийская деревня   олимпийские игры   экскурсия   
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Олимпиада в Токио все-таки состоялась, хоть и годом позже, но именно поэтому ее ждали особенно. Спортсмены выкладываются, болельщики переживают и гордятся, и все надеются на медали. Но соревнования - лишь часть олимпийского опыта спортсмена.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Олимпиада-2020   вирусное видео   интересно   олимпиада   олимпийская деревня   олимпийские игры   экскурсия   
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krivsan Час назад
не знаю,даже не слежу за Олимпиадой,обычно такие мероприятия спортивные никогда не пропускаю,а тут такое ощущение,что эту Японию на колени ставили с этим "праздником",а они отпирались,и Россия как обычно без родины и флага,как только золото,а давайте тесты возьмем,,,олимпийское движение уже давно пропало,осталась политика
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Мурчелло Час назад
Действительно ли кровати из картона? Да. Но они достаточно крепкие, на них можно даже прыгать
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Жиды уже проверили.
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Мурчелло Час назад
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