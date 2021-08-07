SpaceX собрала самую высокую ракету в истории космонавтики

Днём ранее на стол установили прототип Super Heavy BN4, а сегодня сверху на него установили прототип Starship SN20. Теперь можно вживую увидеть как вся система выглядит в полном сборе. Общая высота системы составляет 120 метров, крупнейшая ракета в истории.
Дальнейшие планы SpaceX пока непонятны, оба прототипа пока не проходили ни испытаний на герметичность, ни тестовые прожиги, да и сам стартовый стол ещё не закончен. Возможно сейчас происходит тестовая примерка всего оборудования, а затем оба прототипа отправятся на индивидуальные столы для прохождения проверок. И уже после всех испытаний и доработок всю систему соберут вновь для первого орбитального полёт
Сначала на стол поставили BN4. Когда BN4 вывозили, SN20 (слева) ещё даже не был собран. Носовую часть установили позднее.
Кроме того, ракета также является самой мощной из всех когда-либо построенных, в том числе мощнее советской ракеты Н-1, использование которой предполагалось для советской лунной программы.
Ожидается, что SpaceX Starship будет использоваться для пилотируемых полётов на Луну, а затем и на Марс. Данных экземпляр будет использован для проверки системы в условиях около-орбитального полёта в условиях космоса, в том числе возврата обоих ступеней ракеты, что сделает её первой полностью переиспользуемой орбитальной системой.
Маск всегда смело называл сроки, который практически никогда не выдерживались, вот и сейчас он обещает, что орбитальные полёты пройдут до конца этого года, а первый пилотируемый полёт – уже в 2022 году.
Основная разработка системы началась в 2018 году с предоставления концепта системы, в 2019 году два небольших прототипа системы совершили тестирование посадки двигателями. Тогда же, в 2019 году, началось возведение космодрома Starbase в штате Техас, на котором происходят испытания, а в дальнейшем предполагается запуск пилотируемых космических программ.
Одна из ключевых систем космодрома – так называемая «Мехазилла» – система из поперечных конструкций, благодаря которой первая ступень ракеты может осуществлять посадку обратно в зону посадочного стола, мягко приземляясь «на руки», что позволяет перезапускать систему за 60 минут
Источник:
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А пока что ЭТО - прямой аналог "самого большого во Вселенной тризуба, выложенного из сала и кавунов", выполненное за деньги восторженных инвесторов: "бессмысленно, но выглядит !КРУТО!, и повышает капитализацию компании"
И представляю, какое впечатление производит на впечатлительных акционеров. Денюх то сейчас ему подбросят, это к бабке не ходи.