SpaceX собрала самую высокую ракету в истории космонавтики

Дальнейшие планы SpaceX пока непонятны, оба прототипа пока не проходили ни испытаний на герметичность, ни тестовые прожиги, да и сам стартовый стол ещё не закончен. Возможно сейчас происходит тестовая примерка всего оборудования, а затем оба прототипа отправятся на индивидуальные столы для прохождения проверок. И уже после всех испытаний и доработок всю систему соберут вновь для первого орбитального полёт