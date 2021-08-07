SpaceX собрала самую высокую ракету в истории космонавтики

FISHKINET
Акушерка повторила снимок 42-летней давности и поразила всех своим видом (3 фото) Акушерка повторила снимок 42-летней давности и поразила всех своим... Сотрудники истринского изолятора арестованы по подозрению в превышении должностных полномочий Сотрудники истринского изолятора арестованы по подозрению в... Скоро она станет Главнокомандующим Галактики Скоро она станет Главнокомандующим Галактики Так вот как объявляют поезда на вокзале! Так вот как объявляют поезда на вокзале! Собака атаковала провоцировавшую её девушку Собака атаковала провоцировавшую её девушку Как Леонид&nbsp;Гайдай вычеркивал строптивых артистов из своего списка Как Леонид Гайдай вычеркивал строптивых артистов из своего списка Сломались: 20 уморительных котов, которые вас рассмешат Сломались: 20 уморительных котов, которые вас рассмешат Пёсик, который умеет отдыхать Пёсик, который умеет отдыхать "Давай решим, сколько ты нам должна!": мужчины не смогли получить денег за ДТП и ретировались "Давай решим, сколько ты нам должна!": мужчины не смогли получить... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Девушки тоже умеют красиво забивать! Девушки тоже умеют красиво забивать! 33 "альтернативных ракурса": новый взгляд на известные исторические события 33 "альтернативных ракурса": новый взгляд на известные... Дерзкие бразильские налетчики ошиблись с выбором жертвы Дерзкие бразильские налетчики ошиблись с выбором жертвы Житель Бишкека запустил в девушку калькулятором за разговор на русском языке Житель Бишкека запустил в девушку калькулятором за разговор на... И как только я смог выжить в то время? Во время моего детства при СССР И как только я смог выжить в то время? Во время моего детства при СССР "Я не могу стоять, пока он меня долбит!": в Москве доставщик пиццы избил актера Рыжикова "Я не могу стоять, пока он меня долбит!": в Москве доставщик пиццы... В Подмосковье сбежали пятеро заключённых: один из них обвиняется в громком убийстве В Подмосковье сбежали пятеро заключённых: один из них обвиняется в... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Подмосковье мужчина избил престарелого инвалида, который нашел потерянный кошелек В Подмосковье мужчина избил престарелого инвалида, который нашел...
SpaceX собрала самую высокую ракету в истории космонавтики

SpaceX собрала самую высокую ракету в истории космонавтики (13 фото)

Автор:
07 августа 2021 00:19
Метки: интересно   космос   ткхнологии   факы   
339
13

Днём ранее на стол установили прототип Super Heavy BN4, а сегодня сверху на него установили прототип Starship SN20. Теперь можно вживую увидеть как вся система выглядит в полном сборе. Общая высота системы составляет 120 метров, крупнейшая ракета в истории.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   космос   ткхнологии   факы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Roy Batty 5 часов назад
Сергей Павлович всё-таки гений сука

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Еркен Час назад
И на что только не пойдешь, ради того чтобы "взбодрить инвесторов". Конечно сейчас у Илона Маска поклонников валом, они думают он гений, а что революционного он придумал сам с нуля, не приходя на готовую идею.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Prospector Час назад
Бааальшой бадабум!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Поручик 2 часа назад
Вот когда ЭТО нормально взлетит, а потом ещё и доставит куда-нибудь ПОЛЕЗНУЮ нагрузку (не "Теслу", запущенную "куда-то в дальние космические е.беня") - вот тогда и будем "ссаться кипятком от зависти".

А пока что ЭТО - прямой аналог "самого большого во Вселенной тризуба, выложенного из сала и кавунов", выполненное за деньги восторженных инвесторов: "бессмысленно, но выглядит !КРУТО!, и повышает капитализацию компании"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vitenok 3 часа назад
Конечно, вопросов больше, чем ответов, но ... впечатляет. Гигантский труд инженеров.
И представляю, какое впечатление производит на впечатлительных акционеров. Денюх то сейчас ему подбросят, это к бабке не ходи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
473
Alex 4 часа назад
По классике, в комментах должна разразится битва (срач) апологетов двух конфессий - Роскосмоса и маскодрочеровроссияотсталаястрананоиявнейживуновотвотнадняхсобираюсьвалить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
844
Вальдемар 4 часа назад
Так и не понял что там за трубы краном поднимали.. Водонапорную башню делают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Защищенный смартфон Nokia XR20 проверили на ремонтопригодность (видео) Защищенный смартфон Nokia XR20 проверили на ремонтопригодность (видео) Если космический спутник или ракета упадут на ваш дом, кто будет платить? Если космический спутник или ракета упадут на ваш дом, кто будет платить? Что будет с Землей, если заменить Луну на Юпитер, Сатурн или Меркурий Что будет с Землей, если заменить Луну на Юпитер, Сатурн или Меркурий Что будет, если уронить мяч на разных планетах Что будет, если уронить мяч на разных планетах 10 легендарных созвездий 10 легендарных созвездий Какой объект в 123 раза больше Земли поставил в тупик ученых? Какой объект в 123 раза больше Земли поставил в тупик ученых?
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3813610



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Как сложились карьеры и судьбы актёров из "Полицейской академии"
5
165
Как сложились карьеры и судьбы актёров из "Полицейской академии"
Капитан очевидность в деле. Опять? Снова
3
109
Капитан очевидность в деле. Опять? Снова
﻿
Набирающие популярность
Apple собирается искать запрещённые фото на iPhone пользователей
1
10
Apple собирается искать запрещённые фото на iPhone пользователей
«Люди устали от комиксов, а мы даем смыслы»
1
5
«Люди устали от комиксов, а мы даем смыслы»
Акушерка повторила снимок 42-летней давности и поразила всех своим видом (3 фото)
Акушерка повторила снимок 42-летней давности и поразила всех своим видом (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ещё одно доказательство что куртка не новая
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#прикол#автомир#дтп#авто аварии#сша#Россия#дети#фильм
#интересно#факты#автомобили#ynews#история#кино#в мире#фотографии#шоу бизнес#кот
#фото#люди#картинки#интересное#аварии#СССР#приколы#подборка#познавательно#страна

На что жалуетесь?

Вернуться