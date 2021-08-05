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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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19.
Летом 1986 года ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС жили в приспособленных условиях. Нормального жилья еще не было.
Строительство временного поселка началось в Зеленом Мысе.
Данный поселок — один из первых, возведенных для «ликвидаторов» после аварии. Состоял он в основном из жилых одно — и двухэтажных зданий конструкции БМЗ (быстромонтируемых зданий). Использовались также каркасные здания и речные дизель–электроходы.
Строительство временного поселка началось в Зеленом Мысе.
Данный поселок — один из первых, возведенных для «ликвидаторов» после аварии. Состоял он в основном из жилых одно — и двухэтажных зданий конструкции БМЗ (быстромонтируемых зданий). Использовались также каркасные здания и речные дизель–электроходы.
20.
Специалисты Укргипроречтранса в субподряде с институтом «Киев НИИ градостроительства» разработали проект плавучего вахтового поселка для «ликвидаторов» и строителей жилья для них.
При оборудовании стоянки больших пассажирских теплоходов в районе Зеленого Мыса работало столько техники, что порой не сразу можно было понять, где от какого судна якорь.
Предстояло по сути «насухо» выкопать как акваторию, так и причальные пирсы для 13 речных пассажирских дизель–электроходов, а также подходные каналы у пристани Страхолесье, подвести к судам необходимые коммуникационные сети.
При оборудовании стоянки больших пассажирских теплоходов в районе Зеленого Мыса работало столько техники, что порой не сразу можно было понять, где от какого судна якорь.
Предстояло по сути «насухо» выкопать как акваторию, так и причальные пирсы для 13 речных пассажирских дизель–электроходов, а также подходные каналы у пристани Страхолесье, подвести к судам необходимые коммуникационные сети.
21.
То время было пиком борьбы с разрушенным реактором, и «ликвидаторам» потребовалось в Зеленом Мысе жилье надежное и более–менее удобное. Таким жильем стали теплоходы, бросившие якоря у новых причалов. Этот поселок назвали «Белый пароход».
23.
Корпуса судов и палубы обшиты защитной оболочкой. Суда использовались не только как плавобщежития, но и работали — они обеспечивали электроэнергией береговую инфраструктуру
24.
В ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС кроме грузовых судов использовались пассажирские дизель–электроходы проекта 785: "Грузия", "Азербайджан", "Белоруссия", "Чайковский", "Россия", "Киргизия", "Карелия", "Эстония", "Таджикистан", "Узбекистан", "Туркменистан", "Радянський Союз" и "Т.Г. Шевченко". Эти суда работали в Волжском и Днепровском речных пароходствах.
9 октября 1989 года суда отправились обратно в порты приписки. Утепленная радиоактивная обшивка была демонтирована, в помещениях проведена дезактивация. Некоторые из судов дальше пределов "Зоны" не ушли и остались навсегда там.
9 октября 1989 года суда отправились обратно в порты приписки. Утепленная радиоактивная обшивка была демонтирована, в помещениях проведена дезактивация. Некоторые из судов дальше пределов "Зоны" не ушли и остались навсегда там.
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