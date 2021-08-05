20.

Специалисты Укргипроречтранса в субподряде с институтом «Киев НИИ градостроительства» разработали проект плавучего вахтового поселка для «ликвидаторов» и строителей жилья для них.

При оборудовании стоянки больших пассажирских теплоходов в районе Зеленого Мыса работало столько техники, что порой не сразу можно было понять, где от какого судна якорь.

Предстояло по сути «насухо» выкопать как акваторию, так и причальные пирсы для 13 речных пассажирских дизель–электроходов, а также подходные каналы у пристани Страхолесье, подвести к судам необходимые коммуникационные сети.