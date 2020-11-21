Как Тургенев на полицейских с ружьём ходил

Однажды юный писатель забаррикадировался в избе вместе с крепостной и взялся за ружьё. История из жизни классика русской литературы, напоминающая боевики 1990-х.
С ранних лет Тургенев считал, что крепостное право - это позор, что оно обязательно должно быть отменено. В 24 года он писал: "Наши дворяне и наши крестьяне одного и того же племени". За несколько лет до отмены крепостного права Луи Виардо (муж возлюбленной Тургенева Полины Виардо) в своём очерке о крепостном праве в России цитировал Ивана Сергеевича: "Следует уничтожить крепостное право; рабство должно исчезнуть навсегда из того единственного края в Европе, где оно еще продолжает существовать". Говорят, что "Записки охотника" сильно повлияли на Александра II и на его проект отмены крепостного права (кстати, при Николае I на "Записки" было запрещено переиздавать, а цензор, впервые пропустивший их в печать, был уволен). Тургенев и сам разрабатывал проекты отмены крепостничества и принял активное участие в обсуждении реформы Александра II. Но это всё не так эффектно и не так интересно, как первое выступление Тургенева против крепостничества и своей матери, бывшей тогда для него символом крепостного права.
Мать Тургенева Варвара Петровна стала прототипом барыни в "Муму". Она тоже однажды заставила своего крепостного утопить собачку. Варвара Петровна Тургенева была жёсткой и властной женщиной. Деспотом она была не только со слугами, но и с домашними. Бывало, что и колотила маленького Ивана. Но надо сказать, что ей в детстве тоже досталось побоев. При этом она была очень образованной и начитанной.
Чувство юмора у неё было своеобразное. Однажды она решила проучить сына. Во время учёбы в Германии Тургенев не писал родителям, хотя они регулярно высылали ему деньги. И вот как-то Тургеневу пришла большая неоплаченная отправителем посылка из дома. Иван Сергеевич потратил на её оплату последние рубли, а в посылке оказались кирпичи. Намёк Тургенев понял. Но нас сейчас больше интересует то, что Варвара Петровна была лютой крепостницей.
Чувство юмора у неё было своеобразное. Однажды она решила проучить сына. Во время учёбы в Германии Тургенев не писал родителям, хотя они регулярно высылали ему деньги. И вот как-то Тургеневу пришла большая неоплаченная отправителем посылка из дома. Иван Сергеевич потратил на её оплату последние рубли, а в посылке оказались кирпичи. Намёк Тургенев понял. Но нас сейчас больше интересует то, что Варвара Петровна была лютой крепостницей.
В 1834 году 16-летний Тургенев, уже студент словесного факультета Московского университета, приезжает на каникулы домой, в Спасское-Лутовиново, и узнаёт, что мать продаёт крепостную девку Лушу своей соседке. Соседка тоже была лютой дамой, если не сказать кровавой. Прозвище у неё было Медведица. Такие прозвища просто так не дают, про неё поговаривали, что она пытает крепостных ради забавы.
Луша росла вместе с Тургеневым, они дружили в детстве, вместе играли, а ещё Иван Сергеевич обучил её грамоте. Она была прекрасной вышивальщицей и продавать ей Медведице было совсем не выгодно. Но Луша сильно провинилась перед Варварой Петровной: она заступилась за без вины попавшего под раздачу крепостного мужика.
Уговоры Тургенева не подействовали на мать, а наоборот заставили её ускорить сделку. Недолго думая, Тургенев вооружился охотничьим ружьём и забаррикадировался в избе в соседней деревне вместе с Лушей. Люди Медведицы не смогли получить товар, тогда обманутая покупательница обратилась в полицию. В орловскую усадьбу Тургеневых прибыли полицейские. Стражи порядка окружили избу, в которой малолетний защитник крепостных удерживал свою проданную подругу. Вместо того чтобы медленно выйти с поднятыми руками и бросить оружие к ногам полицейских, Тургенев, как в кино, с ноги открыл дверь и выскочил из избы с ружьём. Напуганный до смерти Тургенев тыкал ружьём в разные стороны и орал что-то вроде: "Все назад, всех положу, отстаньте от Лушки!" Конечно, неизвестно, что кричал Иван Сергеевич полицейским, но, учитывая, что они тут же разбежались, можно предположить, что всё так и было.
Луша росла вместе с Тургеневым, они дружили в детстве, вместе играли, а ещё Иван Сергеевич обучил её грамоте. Она была прекрасной вышивальщицей и продавать ей Медведице было совсем не выгодно. Но Луша сильно провинилась перед Варварой Петровной: она заступилась за без вины попавшего под раздачу крепостного мужика.
Уговоры Тургенева не подействовали на мать, а наоборот заставили её ускорить сделку. Недолго думая, Тургенев вооружился охотничьим ружьём и забаррикадировался в избе в соседней деревне вместе с Лушей. Люди Медведицы не смогли получить товар, тогда обманутая покупательница обратилась в полицию. В орловскую усадьбу Тургеневых прибыли полицейские. Стражи порядка окружили избу, в которой малолетний защитник крепостных удерживал свою проданную подругу. Вместо того чтобы медленно выйти с поднятыми руками и бросить оружие к ногам полицейских, Тургенев, как в кино, с ноги открыл дверь и выскочил из избы с ружьём. Напуганный до смерти Тургенев тыкал ружьём в разные стороны и орал что-то вроде: "Все назад, всех положу, отстаньте от Лушки!" Конечно, неизвестно, что кричал Иван Сергеевич полицейским, но, учитывая, что они тут же разбежались, можно предположить, что всё так и было.
Тургенев добился своего, покупка Луши была отменена, но за сорванную сделку Варвара Петровна уплатила Медведице крупный штраф. На Ивана Сергеевича было заведено уголовное дело. Ему грозила каторга, Варваре Петровне пришлось очень постараться, чтобы дело замяли. Замяли, но не закрыли. Только лишь в 1861 после отмены крепостного права с Тургенева окончательно сняли уголовку.
Выше портрет 20-летнего Ивана Тургенева.
Выше портрет 20-летнего Ивана Тургенева.
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