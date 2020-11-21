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Как Тургенев на полицейских с ружьём ходил

Как Тургенев на полицейских с ружьём ходил (4 фото)

Автор:
21 ноября 2020 12:24
Сообщество : Истории
Метки: XIX век   история   крепостные   литература   муму   писатель   российская империя   тургенев   
758
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Однажды юный писатель забаррикадировался в избе вместе с крепостной и взялся за ружьё. История из жизни классика русской литературы, напоминающая боевики 1990-х.

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Метки: XIX век   история   крепостные   литература   муму   писатель   российская империя   тургенев   
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1  комментарий
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ss Полчаса назад
Интересно, что по этому поводу скажут "известные просветители-историки", утверждающие, что "это у них там было оголтелое рабство, а у нас рабства не было, так как крепостное право - это совсем другое"?
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