Как Тургенев на полицейских с ружьём ходил

В 1834 году 16-летний Тургенев, уже студент словесного факультета Московского университета, приезжает на каникулы домой, в Спасское-Лутовиново, и узнаёт, что мать продаёт крепостную девку Лушу своей соседке. Соседка тоже была лютой дамой, если не сказать кровавой. Прозвище у неё было Медведица. Такие прозвища просто так не дают, про неё поговаривали, что она пытает крепостных ради забавы.

Луша росла вместе с Тургеневым, они дружили в детстве, вместе играли, а ещё Иван Сергеевич обучил её грамоте. Она была прекрасной вышивальщицей и продавать ей Медведице было совсем не выгодно. Но Луша сильно провинилась перед Варварой Петровной: она заступилась за без вины попавшего под раздачу крепостного мужика.

Уговоры Тургенева не подействовали на мать, а наоборот заставили её ускорить сделку. Недолго думая, Тургенев вооружился охотничьим ружьём и забаррикадировался в избе в соседней деревне вместе с Лушей. Люди Медведицы не смогли получить товар, тогда обманутая покупательница обратилась в полицию. В орловскую усадьбу Тургеневых прибыли полицейские. Стражи порядка окружили избу, в которой малолетний защитник крепостных удерживал свою проданную подругу. Вместо того чтобы медленно выйти с поднятыми руками и бросить оружие к ногам полицейских, Тургенев, как в кино, с ноги открыл дверь и выскочил из избы с ружьём. Напуганный до смерти Тургенев тыкал ружьём в разные стороны и орал что-то вроде: "Все назад, всех положу, отстаньте от Лушки!" Конечно, неизвестно, что кричал Иван Сергеевич полицейским, но, учитывая, что они тут же разбежались, можно предположить, что всё так и было.