На некоторых изображениях Льва Толстого видно, что над левой бровью у него есть шрам. Этот шрам Лев Николаевич получил в 1858 году, когда ему было 30 лет. История шрама такова:

В декабре 1858 года Лев Толстой и его брат Николай Толстой пошли охотиться на медведя. Организовывал медвежью охоту Осташкова, "известный вожак на медвежьих охотах", как его называет Фет в своих мемуарах. Охотники встали на поляне в лесу, куда должна была выбежать направленная Осташковым медведица. На поляне толстым слоем лежал снег, доходивший ЛН до пояса. Осташков посоветовал вытоптать вокруг себя островок, чтобы в случае чего иметь большую свободу движений, но ЛН не послушал совета и остался стоять "вкопанным" в снег. У каждого охотника было с при себе два ружья. ЛН одолжил одно ружьё у Фета, его он приставил к рядом стоящему дереву. И вот на поляну выбегает медведица, чей сон в берлоге потревожил Осташков, и со всех ног мчится к ЛН. Первый выстрел - промах. Когда дым рассеялся, медведица была уже в почти в метре от Толстого. Второй выстрел - ЛН попадает зверю в пасть. От пули животное рассвирепело пуще прежнего. ЛН не успел ни отпрыгнуть в сторону, ни взять второе ружьё - медведица сильным толчком буквально втоптала Толстого в снег. Лежа в снегу, ЛН успел подумать, что ему пришёл конец. Медведица, опрокинув противника, принялась его грызть. Как пишет Фет, она пыталась прокусить ему череп. Завязший в снегу Толстой мог лишь вертеть головой, уклоняясь от медвежьих клыков, пытаясь выставить между своим лицом и пастью зверя толстую меховую шапку. На помощь прибежал Осташков и отогнал животное хворостиной.