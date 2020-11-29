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LongFishki Как Лев Толстой с медведицей боролся

Как Лев Толстой с медведицей боролся (6 фото)

Автор:
29 ноября 2020 12:56
Сообщество : Истории
Метки: longfishki   Толстой   история   медведь   охота   писатель   факт   ясная поляна   
642
6
Две истории из жизни Льва Толстого, похожие на фильм "Выживший".
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Метки: longfishki   Толстой   история   медведь   охота   писатель   факт   ясная поляна   
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Толстой настолько крут, что даже придумал мой ник))
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71k
СССР 6 минут назад
Сейчас перечитываю Войну и Мир в третий раз..
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6k
Sterling Malory Archer 21 минуту назад
"Что-то скажет Фет?" переведите
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