Москвич умудрился украсть морепродуктов на 300 тысяч рублей

Что самое смешное, "рыбного вора" задержали во время попытки совершения аналогичной кражи. Видимо, после успеха он вошел в раж. И на этот раз заказал морепродуктов на 275 тысяч рублей. Но здесь ему не повезло. Схема может и хитрая, но от камер не уйдешь.

В итоге на москвича завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК ("Кража"), и накинули еще одно за приготовление к преступлению - ч. 3 ст. 30 УК.

К сожалению, история умалчивает, почему преступник выбрал именно морепродукты. Но очевидно, он знал, как работают подобные конторы, как и знал определенный "потолок" суммы заказа, при котором курьер приезжает на сделку один.