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Москвич умудрился украсть морепродуктов на 300 тысяч рублей

Москвич умудрился украсть морепродуктов на 300 тысяч рублей (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 августа 2021 16:55
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   кража   морепродукты   полиция   
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И рыбки съесть, и в тюрьму не сесть у ушлого воришки не получилось. Хотя он и разработал целую "спецоперацию".

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Метки: Москва   видео   кража   морепродукты   полиция   
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10  комментариев
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368
Мурчелло Час назад
Там чё,все безымянные?
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316
Олег 2 минуты назад
- За что сидишь, мужик?
- Не поверишь, за морепродукты!!!

Да это просто потомок Остапа Бендэра.
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Знакомый охранник рассказывал,что у них за месяц из магазина колбасы на пару штрук баксов стырили,когда стали проверять по камерам,то оказалось,что заходит толпа цыганок,незаметно засовывают колбасу себе в пиз@ду и уходят
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2k
VPJ Полчаса назад
теперь "саксаулов", "чуреков", "овцелюбов", "ишакотрахов" будут называть. - ранее судимый мАсквич. Или бандит из петербурга. Тьфу.
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49k
smakido 44 минуты назад
Он слишком много знал....
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28k
Fat Lynx 49 минут назад
К успеху шел... Не фортануло
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6k
sivanov1079 56 минут назад
На фото душанбинец, а не москвич
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467
Карл Такойто Час назад
Ссылка youtu.be
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