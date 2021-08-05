Москвич умудрился украсть морепродуктов на 300 тысяч рублей

И рыбки съесть, и в тюрьму не сесть у ушлого воришки не получилось. Хотя он и разработал целую "спецоперацию".
Хитроумный вор сделал заказ на сумму более 300 тысяч рублей в компании по продаже морепродуктов. Когда товар доставили по указанному адресу, он по телефону пригласил курьера пройти в офис. Ничего не подозревающий сотрудник компании зашел в ближайшее здание, а в этот момент 40-летний ранее судимый москвич с нанятым водителем, который тоже ничего не подозревал о планах преступника, подъехали к грузовику, загрузили ящики с морепродуктами в свой автомобиль и укатили в неизвестном направлении.
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Что самое смешное, "рыбного вора" задержали во время попытки совершения аналогичной кражи. Видимо, после успеха он вошел в раж. И на этот раз заказал морепродуктов на 275 тысяч рублей. Но здесь ему не повезло. Схема может и хитрая, но от камер не уйдешь.
В итоге на москвича завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК ("Кража"), и накинули еще одно за приготовление к преступлению - ч. 3 ст. 30 УК.
К сожалению, история умалчивает, почему преступник выбрал именно морепродукты. Но очевидно, он знал, как работают подобные конторы, как и знал определенный "потолок" суммы заказа, при котором курьер приезжает на сделку один.
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- Не поверишь, за морепродукты!!!
Да это просто потомок Остапа Бендэра.