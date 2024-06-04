Обнаружен организм с самым большим геномом

Если распутать ДНК одной из клеток папоротника, ширина которой составляет всего долю миллиметра, то она растянется на 106 метров.

У генома папоротника 160 млрд пар оснований, которые определяют длину ДНК. Это на семь процентов больше, чем у предыдущего рекордсмена - японского растения Paris japonica.

Геном человека состоит примерно из 3,1 млрд пар оснований. Если распутать нашу ДНК, её длина составила бы около двух метров.

Соавтор исследования Илиа Лейч из Королевских ботанических садов Кью в Великобритании рассказала, что команда была "очень удивлена, обнаружив нечто большее, чем Paris japonica".

"Мы думали, что уже достигли биологического предела".

Папоротник высотой от пяти до 10 сантиметров встречается только в Новой Каледонии, французском тихоокеанском острове.