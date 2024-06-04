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Обнаружен организм с самым большим геномом

Обнаружен организм с самым большим геномом

Автор:
04 июня 2024 12:16
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Tmesipteris oblanceolata   Растение   геном   днк   папоротник   рекорд   
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На первый взгляд ничем не примечательный папоротник, который растёт только на отдаленном тихоокеанском острове, стал обладателем рекорда Гиннесса за самый большой геном среди всех организмов на Земле. Растение Новой Каледонии, Tmesipteris oblanceolata, имеет в ядре клеток в 50 раз больше ДНК, чем человек.

Если распутать ДНК одной из клеток папоротника, ширина которой составляет всего долю миллиметра, то она растянется на 106 метров.

У генома папоротника 160 млрд пар оснований, которые определяют длину ДНК. Это на семь процентов больше, чем у предыдущего рекордсмена - японского растения Paris japonica.

Геном человека состоит примерно из 3,1 млрд пар оснований. Если распутать нашу ДНК, её длина составила бы около двух метров.

Соавтор исследования Илиа Лейч из Королевских ботанических садов Кью в Великобритании рассказала, что команда была "очень удивлена, обнаружив нечто большее, чем Paris japonica".

"Мы думали, что уже достигли биологического предела".

Папоротник высотой от пяти до 10 сантиметров встречается только в Новой Каледонии, французском тихоокеанском острове.

Книга рекордов Гиннесса присвоила Tmesipteris oblanceolata титул "самого большого генома".

По словам главного редактора Книги рекордов Гиннесса Адама Милворда, победа этого растения доказывает, что "у рекордсменом не всегда эффектные внешние данные".

Среди животных крупнейший геном у рыбы мраморного протоптера (130 млрд пар оснований).

Хотя у растений самые большие геномы, они также могут быть крошечными. Так, у плотоядного растения Genlisea aurea всего 0,06 млрд пар.

"Однако огромный геном - это скорее недостаток", - говорит Лейч.

Чем массивнее ДНК, тем крупнее должны быть клетки, чтобы вместить её. Это означает, что поры листьев должны быть больше, а это замедляет их рост. Также сложнее создавать новые копии ДНК, что ограничивает репродуктивные возможности. Поэтому самые массивные геномы встречаются у медленно растущих многолетних растений.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Tmesipteris oblanceolata   Растение   геном   днк   папоротник   рекорд   
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3  комментария
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35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
вечно человеки меряют у кого длиннее
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26k
SolomonA Час назад
То есть папоротник - высшее существо?
Ссылка www.youtube.com
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Fuchsia
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