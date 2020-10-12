Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами

У 35-летней Элизабет Тайлер из Огайо и ее сына, годовалого Лайама Мексуса, необыкновенные глаза: наполовину черные, наполовину пронзительно-синие. Такая особенность обусловлена гетерохромией - релкой мутацией, которая, однако, никак не влияет на здоровье. Благодаря своей необычной внешности Элизабет и Лайам стали звездами соцсетей.
35-летняя Элизабет тайлер и ее годовалый сын Лайам Мексус -обладатели гетерохромии, генетической аномалии, из-за которой глаза человека с рождения приобретают разный цвет. Эта аномалия встречается достаточно редко и обычно приводит к тому, что каждый глаз у ее обладателя имеет свой цвет. Но у Элизабет и лайама - еще более редкий случай: у них разные цвета совмещаются в одном глазу. У Элизабет глаза одновременно и карие, и синие, а у лайама один глаз пронзительно синий, а другой - наполовину карий, как и у матери.
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Чаще всего гетерохромия проявляется только в цвете глаз, хотя иногда у ее обладателей наблюдаются нарушения пигментации кожи - так называемая "пегая кожа" с участками, вовсе лишенными пигмента. Но у Элизабет и лайама никаких других проявлений аномалии врачи не нашли.
Обучно гетерохромия не передается по наследству, но у Элизабет - иной случай: ее отец, сестры и братья - все обладатели гетерохромии.
Элизабет ничуть не стесняется своей экзотической черты и с радостью публикует в социальных сетяхфото - как свои, так и сына.
По словам Элизабет, ей нравится думать, что необычные глаза выделяют ее из толпы, что она другая. Она говорит, что, публикуя свои снимки, хочет показать всем: нет ничего плохого в том, чтобы отличаться от других.
"Я люблю свои глаза, потому что они уникальны, - говорит Элизабет. - Быть другой - это нормально".
Подписчики часто расспрашивают Элизабет о ее состоянии. и она пользуется случаем, чтобы объяснить всем, что такое гетерохромия и как она возникает. "Ко мне всегда приставали насчет глаз, в школе надо мной смеялись - и я просто счастлива, что теперь могу рассказывать правду о гетерохромии людям с этим состоянием и помогать им перестать стесняться себя".
У Элизабет пятеро детей, но ее состояние унаследовал только Лайам. Почему так получилось - загадка: врачи пока еще далеко не все знают о механизмах возникновения гетерохромии. не вжи последнюю очредь, потому, что у людей оно встречается очень редко. Гораздо чаще гетерохромия обнаруживается у животных, в первую очередь, у кошек и собак.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Элизабет Тайлер гетерохромия двуцветные глаза история мутация необычно странные взгляды удивительно
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