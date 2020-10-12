Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами

35-летняя Элизабет тайлер и ее годовалый сын Лайам Мексус -обладатели гетерохромии, генетической аномалии, из-за которой глаза человека с рождения приобретают разный цвет. Эта аномалия встречается достаточно редко и обычно приводит к тому, что каждый глаз у ее обладателя имеет свой цвет. Но у Элизабет и лайама - еще более редкий случай: у них разные цвета совмещаются в одном глазу. У Элизабет глаза одновременно и карие, и синие, а у лайама один глаз пронзительно синий, а другой - наполовину карий, как и у матери.