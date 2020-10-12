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Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами

Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами (10 фото)

Автор:
12 октября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Элизабет Тайлер   гетерохромия   двуцветные глаза   история   мутация   необычно   странные взгляды   удивительно   
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У 35-летней Элизабет Тайлер из Огайо и ее сына, годовалого Лайама Мексуса, необыкновенные глаза: наполовину черные, наполовину пронзительно-синие. Такая особенность обусловлена гетерохромией - релкой мутацией, которая, однако, никак не влияет на здоровье. Благодаря своей необычной внешности Элизабет и Лайам стали звездами соцсетей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Элизабет Тайлер   гетерохромия   двуцветные глаза   история   мутация   необычно   странные взгляды   удивительно   
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Norma Palleres 5 минут назад
Американские интернет - пользователи опубликовали информацию: статистика здравоохранения показывает, что в Бостоне негритянская община страдает от коронарного вируса, и на 39% тревожных случаев заболевания COVID - 19 приходится выходцев из Африки.
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