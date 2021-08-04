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Была такая забава столетие назад, когда художники рисовали для популярных журналов обычные вещи, но под совершенно непривычным углом, а читатели должны были угадать, что это. Очень даже непросто было, именно потому, что мозг слишком привык к распространенным образам, и ему трудно вообразить нечто иное. Настолько сильно мы вас утруждать не будем, а просто покажем, как выглядят разные штуки, если взглянуть на них с непривычного ракурса
Как выглядит Пирамида Хафры с самого верха
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Вот тоже вершина этой пирамиды с интересного ракурса
Мост Золотые Ворота с непривычного ракурса
Что скрывается за экраном обычного кинотеатра
Здания знаменитой площади Таймс-сквер, что в Нью-Йорке, все увешаны огромными экранами с рекламой. Вот как выглядит площадь в те редкие моменты, когда там выключают электричество.
Знаменитая Триумфальная арка в Париже, боковая сторона
А вот так выглядит мраморный Давид сзади?
Жирафик, сфотографированный прямо сверху. Слева видна тень от квадрокоптера.
На журналистах и ведущих в прямом эфире на самом деле нацеплена куча оборудования
Холл и входная дверь в Белый дом, резиденцию американских президентов
При солнечном затмении на поверхности Земли образуется тень, и вот как это выглядит из космоса
Вот так выглядит локация «Центральная кофейня», которая использовалась в сериале «Друзья»
Место съемки – Сансет парк в Бруклине. Отсюда вид на Статую Свободы совсем не праздничный.
Афинский Парфенон на реконструкции, внутри кипит работа
Вид на «Ворота Запада» снизу вверх. Памятник в Сент-Луисе, США.
Прямо рядом со Стоунхенджем проходят несколько шоссе. Вид с такого ракурса.
Интереснее всего возле Пизанской башни наблюдать не за башней, а за туристами
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Метки: достопримечательности интересно фото
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Вы наверняка часто слышали совет, который гласит, что на некоторые вещи стоит посмотреть по-другому.