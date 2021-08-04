Была такая забава столетие назад, когда художники рисовали для популярных журналов обычные вещи, но под совершенно непривычным углом, а читатели должны были угадать, что это. Очень даже непросто было, именно потому, что мозг слишком привык к распространенным образам, и ему трудно вообразить нечто иное. Настолько сильно мы вас утруждать не будем, а просто покажем, как выглядят разные штуки, если взглянуть на них с непривычного ракурса