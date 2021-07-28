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Нет зрелища печальнее на свете, чем трудоголик без работы

Нет зрелища печальнее на свете, чем трудоголик без работы (15 фото)

Автор:
28 июля 2021 08:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   подборка   прикол   работоспособность   трудоголизм   трудоголики   
5261
15

Если бы Шекспир жил в наши дни, то он смог бы придумать множество других печальных произведений. И одно из таких произведений точно было бы посвящено трудоголикам.

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Метки: Юмор   подборка   прикол   работоспособность   трудоголизм   трудоголики   
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20k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Ой, ну нахер. Я сторонник того что если регулярно приходится задерживаться на работе сверх положенных 8 часов, конечно при условии что я не балду пинаю весь день, забив на дела, а реально что то делаю по работе, а так же что-то делать по выходным - то это проблема работодателя, что не оптимизированы рабочие процессы, излишняя бюрократизация, или банально не хватает сотрудников. Конечно если переработки щедро оплачиваются, и в остальном отношение норм, то ещё ладно, а работать на дядю добровольно сверх нормы считаю глупостью. Что бы там не мнили себе эйчары про командный дух, я работаю ради денег, а не за идею. Работа не война, где нужна победа любой ценой, так что выкладываться сверх нормы - не мое.
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2k
Тупняк 4 минуты назад
Не понимаю, как можно заниматься по 12 часов в сутки какой-то баламутью. Что это за работа такая? У нас огромный завод, где люди работают спокойно, слаженно, честно и не впахивают, как кони в поле. Да, затрахи у всех бывают в определённые времена года, месяца. Но беспрерывной кабалы не было никогда.
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21k
Михаил Сметанкин 6 минут назад
Самый всратый вид тругодоголика - трудоголик-начальник. Постоянно перерабатывает, и от подчиненных требует того же, ставя себя в пример!
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2k
Дмитрий 15 минут назад
Если вы не умеете все делать в течении рабочего времени, вы просто не умеете организовывать своё рабочее время. В исключительных случаях, как показывает жизнь, "зависания" на работе в нерабочее время, зависит от "дол...бов" начальников, не умеющих ни организовать своё рабочее время, ни подчинённых, либо ставящих себе целью тупо зае.....ть подчиненных. Последнее особенно характерно для больших сетевых магазинов типа "Магнит". Простое наблюдение показывает, что некоторые особи на рабочем месте тупо не успевают всё сделать из-за большого количества перекуров или приёмов кофе=чая.
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35k
Олег 58 минут назад
Всех денег не заработаешь, всех девок не перетрахаешь.
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38k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
че за контора, хочу туда устроиться))
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2k
Ivan Час назад
"Ты родила 3,5 часа назад"-это лентяйка!

Жена взяла руководство фирмы из моих рук через 20 минут после экстенных родов, так как у нее началась отслойка плаценты, давление за 200, и вообще она была при смерти, ее оперировали всем роддомом, зав отделения. Прооперировали, Отпустило. Только в реанимацию вернули из операционной, телефон в зубы, "У тебя сын родился, все ок, теперь иди к моему столу, возьми там..." и понеслось...
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14k
Альф 57 2 часа назад
Знаем мы этих трудоголиков
Ссылка coub.com
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