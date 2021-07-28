Нет зрелища печальнее на свете, чем трудоголик без работы

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Если бы Шекспир жил в наши дни, то он смог бы придумать множество других печальных произведений. И одно из таких произведений точно было бы посвящено трудоголикам.
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Определить трудоголика просто. Вот типичный трудоголик. Попала в аварию, но продолжает зубрить
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