30 человек, которые просто не должны работать в коллективе

Кем бы вы ни работали, вам приходится иметь дело с людьми, и даже если вы трудитесь на себя, то не избежите этого. Но хуже всего бывает, конечно, когда совершенно разных людей запирают на день в ограниченном пространстве, именуемом офисом. И вот тут легко могут возникнуть всякие неожиданные ситуации и недопонимание, иногда переходящее в открытую вражду.

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1. "Мой коллега имеет привычку проливать свои хлопья с молоком утром, выходя из кухни, и просто оставлять их на полу. Я превратил это в современное искусство" 0 Источник:

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2. "Коллега привел собаку в офис. Собака нагадила на ковер, а он говорит: "Я очень занят, так что может кто-нибудь еще это уберет?" 0 Источник:

3. "Я работаю в офисе, полном садистов" 0 Источник:

4. "Моя пассивно-агрессивная коллега видела, как я закрыла приоткрытый ящик по пути в туалет... Вернувшись, я узрела вот такую картину" 0 Источник:

5. "Коллеги принесли на работу бинокли, чтобы подсматривать за молодыми девушками на пляже" 0 Источник:

6. "Коллега выращивает это вьющееся растение уже много лет. Офис-менеджер требует его убрать. А мне нравится!" 0 Источник:

7. "Коллеги не в курсе, как работают кулеры" 0 Источник:

8. "У нас на работе очень много курят..." 0 Источник:

9. "Вот так паркуются мои коллеги" 0 Источник:

10. "У сотрудника вот так организован десктоп. А я все думаю, почему он все так медленно делает" 0 Источник:

11. "Коллега зевнул, сидя за моим компьютером и оставил его мне вот в таком виде" 0 Источник:

12. "Кофейная кружка моего коллеги" 0 Источник:

13. "Пришлось использовать кабинет моего коллеги сегодня (он в отпуске), чтобы сделать несколько звонков. Телефонный шнур меня поразил" 0 Источник:

14. "У меня есть злые коллеги, которые любят меня разыгрывать. К счастью, я все равно печатаю вслепую" 0 Источник:

15. "Мой коллега снимает вонючие кроссовки и спит в комнате отдыха, пока мы обедаем" 0 Источник:

16. "Коллеги умудряются испортить ультратонкие маркеры всего за пару недель" 0 Источник:

17. "Какой-то урод у нас в офисе: "Черт, если я возьму последний кубик льда, возможно, придется пополнить лоток" 0 Источник:

18. "Моя коллега по больнице кладет леденец на экран телефона" 0 Источник:

19. "Вот так мой коллега использовал позаимствованную у меня изоленту" 0 Источник:

20. "Мой коллега открывает упаковку с хлебом как пещерный человек" 0 Источник:

21. "Это поздравление с новым годом от руководства. У нас в конторе более 300 сотрудников" 0 Источник:

22. "Я купила пирог для своих коллег. Кто-то вырезал и съел серединку из желе, оставив края" 0 Источник:

23. "Ленивый коллега отказался помогать с обзвоном клиентов и повесил все на меня. А сам решил отдохнуть и уткнулся в свой смартфон" 0 Источник:

24. "Все мои коллеги так поступают. Прямо уволиться хочется" 0 Источник:

25. "Мы купили пончиков на всех и я видел, как коллега откусил два раза от пончика и положил его обратно в коробку" 0 Источник:

26. "Коллега вернул мне степлер вот в таком виде. Сказал, что закончились скрепки" 0 Источник:

27. "У нас на работе есть парень, который никогда не допивает кока-колу до конца" 0 Источник:

28. "Один из моих коллег всегда оставляет мусор на столе в кухне после того, как пообедал" 0 Источник:

29. "Коллега разместил сервер над дверью" 0 Источник: