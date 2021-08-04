30 человек, которые просто не должны работать в коллективе

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Кем бы вы ни работали, вам приходится иметь дело с людьми, и даже если вы трудитесь на себя, то не избежите этого. Но хуже всего бывает, конечно, когда совершенно разных людей запирают на день в ограниченном пространстве, именуемом офисом. И вот тут легко могут возникнуть всякие неожиданные ситуации и недопонимание, иногда переходящее в открытую вражду.
1. "Мой коллега имеет привычку проливать свои хлопья с молоком утром, выходя из кухни, и просто оставлять их на полу. Я превратил это в современное искусство"
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2. "Коллега привел собаку в офис. Собака нагадила на ковер, а он говорит: "Я очень занят, так что может кто-нибудь еще это уберет?"
4. "Моя пассивно-агрессивная коллега видела, как я закрыла приоткрытый ящик по пути в туалет... Вернувшись, я узрела вот такую картину"
5. "Коллеги принесли на работу бинокли, чтобы подсматривать за молодыми девушками на пляже"
6. "Коллега выращивает это вьющееся растение уже много лет. Офис-менеджер требует его убрать. А мне нравится!"
10. "У сотрудника вот так организован десктоп. А я все думаю, почему он все так медленно делает"
13. "Пришлось использовать кабинет моего коллеги сегодня (он в отпуске), чтобы сделать несколько звонков. Телефонный шнур меня поразил"
14. "У меня есть злые коллеги, которые любят меня разыгрывать. К счастью, я все равно печатаю вслепую"
17. "Какой-то урод у нас в офисе: "Черт, если я возьму последний кубик льда, возможно, придется пополнить лоток"
21. "Это поздравление с новым годом от руководства. У нас в конторе более 300 сотрудников"
22. "Я купила пирог для своих коллег. Кто-то вырезал и съел серединку из желе, оставив края"
23. "Ленивый коллега отказался помогать с обзвоном клиентов и повесил все на меня. А сам решил отдохнуть и уткнулся в свой смартфон"
25. "Мы купили пончиков на всех и я видел, как коллега откусил два раза от пончика и положил его обратно в коробку"
28. "Один из моих коллег всегда оставляет мусор на столе в кухне после того, как пообедал"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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