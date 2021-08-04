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30 человек, которые просто не должны работать в коллективе

30 человек, которые просто не должны работать в коллективе (31 фото)

Автор:
04 августа 2021 11:49
Сообщество : Юмор
Метки: достали коллеги на работе   коллеги   коллектив   отношения. коллеги.   офисные истории   офисные сотрудники   сотрудники   
1336
31
Кем бы вы ни работали, вам приходится иметь дело с людьми, и даже если вы трудитесь на себя, то не избежите этого. Но хуже всего бывает, конечно, когда совершенно разных людей запирают на день в ограниченном пространстве, именуемом офисом. И вот тут легко могут возникнуть всякие неожиданные ситуации и недопонимание, иногда переходящее в открытую вражду.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: достали коллеги на работе   коллеги   коллектив   отношения. коллеги.   офисные истории   офисные сотрудники   сотрудники   
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Zlaja ptica Час назад
Коллеги не в курсе, как работают кулеры

Потому что это холодильник
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10k
Лехахуторской Полчаса назад
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11k
Михалыч 38 минут назад
Какие трагедии. Срочно к психоаналитику!
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5k
Bartello Час назад
Коллеги принесли бинокли а он нет, вот и тошнит теперь.
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