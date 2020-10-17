Жизненные ситуации, с которыми каждый сталкивался на работе

В этом посте у вас есть замечательная возможность узнать самих себя и посмеяться от души. Вы даже не представляете, насколько все мы одинаковые!

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1. Коротко о внимательности и нежелательных собеседованиях 0 Источник:

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2. Жиза. Такое происходит ежедневно 0 Источник:

3. А как вы работаете на выходных? 0 Источник:

4. Когда за окном пандемия, то каждый сам за себя 0 Источник:

5. Когда решил сменить работу, но на следующий день стало все как-то нормально 0 Источник:

6. Вид из окна офиса 0 Источник:

7. Лучшая объяснительная записка 0 Источник:

8. Обычный день в офисе, листайте дальше 0 Источник:

9. Работа на удаленке - она такая 0 Источник:

10. Тот случай, когда ты новичок с опытом 0 Источник:

11. Против народных примет не попрешь 0 Источник:

12. В вашем офисе могут работать интересные личности - только присмотритесь 0 Источник:

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14. Классический чат перед ДР коллеги 0 Источник: