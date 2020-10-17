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Жизненные ситуации, с которыми каждый сталкивался на работе

Жизненные ситуации, с которыми каждый сталкивался на работе (16 фото)

Автор:
17 октября 2020 16:13
Сообщество : Юмор
Метки: жизнь   записка   коллега   офис   прикол   работа   смех   юмор   
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В этом посте у вас есть замечательная возможность узнать самих себя и посмеяться от души. Вы даже не представляете, насколько все мы одинаковые!
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Метки: жизнь   записка   коллега   офис   прикол   работа   смех   юмор   
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SR 6 минут назад
Из жизни офисного биомусора.
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