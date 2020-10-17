Жизненные ситуации, с которыми каждый сталкивался на работе

В этом посте у вас есть замечательная возможность узнать самих себя и посмеяться от души. Вы даже не представляете, насколько все мы одинаковые!
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