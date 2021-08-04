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Городская инсталляция: пандус, обнесенный бордюром

Городская инсталляция: пандус, обнесенный бордюром (2 фото)

Автор:
04 августа 2021 10:50
Сообщество : Жить в России
Метки: бордюр   все для людей   город   забавно   инсталляция   пандус   фото   
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Бордюринг в Москве берет новую планку художественной выразительности.

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Метки: бордюр   все для людей   город   забавно   инсталляция   пандус   фото   
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4  комментария
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32k
Опаньки 38 минут назад
подтверждаю, в этом году в москве бардюра видимо купили столько, что у нас в ряде мест его тупо в 2 уровня клали, на пешеходные тротуары (со стороны газона) клали и т.д.
Причем камень не тротуарный, широкий , полагаю магистральный..
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27
Дядя Витя Полчаса назад
Как велосипедист спрашиваю какой урод их придумал? Какой использует все знают.
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1k
dranvlad Полчаса назад
Главное успеть бордюрчики пристроить
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20k
Ратибор 40 минут назад
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