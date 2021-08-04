Городская инсталляция: пандус, обнесенный бордюром

В Костроме на улице Свердлова появилась необычная детская горка – сообщает телеграм-канал «Инцидент Кострома». Рядом с участком, на котором укладывали тротуарную плитку, образовалась гора песка высотой больше человеческого роста.

Вскоре неизвестные люди водрузили на груду песка пластмассовую детскую горку. Под тяжестью детей, песок начинает осыпаться, а это может закончиться трагедией.

Интернет-пользователи не оценили такой подход к использованию строительных остатков и отметили, что никто не обратит внимание на эту горку, пока не произойдет несчастье.