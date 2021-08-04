Городская инсталляция: пандус, обнесенный бордюром

Бордюринг в Москве берет новую планку художественной выразительности.
А вот еще прекрасное:
В Саратове проложили тротуарную дорожку к забору детской площадки
В Заводском районе в рамках работ по благоустройству тротуарную асфальтовую дорожку провели вплотную к заборчику детской площадки. Фото, запечатлевшее результат недавней работы дорожников
Горка как вид современного искусства
В Костроме на улице Свердлова появилась необычная детская горка – сообщает телеграм-канал «Инцидент Кострома». Рядом с участком, на котором укладывали тротуарную плитку, образовалась гора песка высотой больше человеческого роста.
Вскоре неизвестные люди водрузили на груду песка пластмассовую детскую горку. Под тяжестью детей, песок начинает осыпаться, а это может закончиться трагедией.
Интернет-пользователи не оценили такой подход к использованию строительных остатков и отметили, что никто не обратит внимание на эту горку, пока не произойдет несчастье.
Источник:
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Причем камень не тротуарный, широкий , полагаю магистральный..