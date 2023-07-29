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З-забота: пандус для инвалидов

З-забота: пандус для инвалидов

Автор:
29 июля 2023 12:44
Метки: Видео   все для людей   инвалид   пандус   пандус для инвалидов   переход   
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Вот такой новый пандус для инвалидов установили на Тимирязевской в переходе.

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Метки: Видео   все для людей   инвалид   пандус   пандус для инвалидов   переход   
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13  комментариев
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15k
Shtoppi Полчаса назад
мож это после рабочих пандус остался - стройматериалы свозили и все такое прочее.
ну а если это сделано, как говорится, "для людей", то нужно всех причастных к этому творению посадить в кресло каталку, приклеить руки и ноги скотчем, и спустить по этому пандусу - гравитация доделает все остальное.
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3k
poбт 22 минуты назад
а я не понял
автору понравилось или нет, если нет, то каков должен быть пандус его мечты?
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214
Ариманов poбт 6 минут назад
Пандусы для инвалидов делают под намного меньшим наклоном, ваш Кэп.
Вот сравнение с обычной лестницей небольшой крутизны:
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322
София 44 минуты назад
А как мамочки с колясками ?
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15k
Александр 57 минут назад
Да чего лукавить, не для инвалидов это, а для самокатчиков...
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72k
Татьяна Юсова Час назад
Заодно проверили наших граждан на отзывчивость и готовность прийти на помощь.
Граждане проверку прошли.
Не так много инвалидов в колясках ездят по подземным переходам, но если надо, то всегда найдётся несколько крепких мужчин, которые помогут и подняться, и спуститься.
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Ариманов Кот Бегемот 8 минут назад
Опасное это дело, барышням помогать)
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