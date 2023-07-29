З-забота: пандус для инвалидов

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ну а если это сделано, как говорится, "для людей", то нужно всех причастных к этому творению посадить в кресло каталку, приклеить руки и ноги скотчем, и спустить по этому пандусу - гравитация доделает все остальное.
Вот сравнение с обычной лестницей небольшой крутизны:
Граждане проверку прошли.
Не так много инвалидов в колясках ездят по подземным переходам, но если надо, то всегда найдётся несколько крепких мужчин, которые помогут и подняться, и спуститься.
Всегда найдется тот, кто кинется на помощь, и тот, кто будет это просто снимать.
Но хороших и отзывчивых людей всегда больше.
Вы лично помогли бы выкатить коляску, или ждали бы, когда это сделает кто-то другой и снимали бы?