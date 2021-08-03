15 фотографий, от которых может перехватить дыхание

2004
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Вы когда-нибудь смотрели на что-то настолько эпичное, что это зрелище заставило ваше сердце биться быстрее, а голову кружиться? В этом посте вы увидите по-настоящему удивительные кадры.
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Мне повезло с положением Млечного Пути, и неожиданно проезжающий автомобиль осветил пляж Бреннеке на Кауаи
Домовладелец включил автоматические разбрызгиватели, прежде чем эвакуировался из-за лесного пожара в Канзасе
Суперлуние
Авторский пост
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