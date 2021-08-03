Опасность миновала? Певица MaкSим вышла из комы

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Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом MaкSим, более двух месяцев борется с последствиями коронавируса. 19 июня артистку подключили к ИВЛ. Сегодня ее представитель Маргарита Соколова сообщила об улучшении состояния Абросимовой.
Певицу наконец-то вывели из медикаментозной комы. Сейчас она находится в сознании и даже смогла пообщаться с Соколовой по видеосвязи. Состояние MaкSим значительно улучшилось, а настроение – бодрое, боевое и позитивное.
На своей странице в инстаграм Маргарита написала, что Марина передает слова благодарности всем, кто за нее переживал. И в скором времени постарается лично сказать всем спасибо.
На своей странице в инстаграм Маргарита написала, что Марина передает слова благодарности всем, кто за нее переживал. И в скором времени постарается лично сказать всем спасибо.
Правое легкое певицы поражено особенно сильно. Но ткани быстро восстанавливаются, и сейчас она уже дышит самостоятельно, через кислородную маску, и даже при помощи медперсонала покидает палату.
Популярная исполнительница была госпитализирована после июньского концерта в Казани и подключена к аппарату ИВЛ, а затем ЭКМО. 26 июля официальный представитель сообщил об улучшении состояния Марины.
Популярная исполнительница была госпитализирована после июньского концерта в Казани и подключена к аппарату ИВЛ, а затем ЭКМО. 26 июля официальный представитель сообщил об улучшении состояния Марины.
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но без гугла , не смогу вспомнить не одной ее песни.(
слова , по крайней мере ,что то знакомое. Но мелодия не вспоминается (
,
Я не спорю , наверняка у нее есть какие то хиты. Но видимо я слушаю другую музыку и другие радиостанции в машине.
Осталось в этом месте лозунг выкрикнуть. *Отменить перечисления и сделать медицину платной для всех * Чтоб каждый сам платил за себя. А чего нам же тогда не обидно будет - мы то Не болеем и к врачам не обращаемся :-)
Лично я, прежде чем отрывать рот на какие-то неизвестные темы, трачу хотя бы несколько минут на пруффы, чтоб не выглядеть слабоумным пустобрехом.
Пример- певица Максим. Забиваем в поисковой строке яндекса "клиника где лечат Максим" и на третьей же ссылке выясняется, что она лечится в частой клинике за свои деньги.
Хотя конечно проще начать вопить, мол обокрали, Путин довел страну и т.п.