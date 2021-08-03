Опасность миновала? Певица MaкSим вышла из комы

Певицу наконец-то вывели из медикаментозной комы. Сейчас она находится в сознании и даже смогла пообщаться с Соколовой по видеосвязи. Состояние MaкSим значительно улучшилось, а настроение – бодрое, боевое и позитивное.

На своей странице в инстаграм Маргарита написала, что Марина передает слова благодарности всем, кто за нее переживал. И в скором времени постарается лично сказать всем спасибо.