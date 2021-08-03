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Опасность миновала? Певица MaкSим вышла из комы

Опасность миновала? Певица MaкSим вышла из комы (2 фото)

Автор:
03 августа 2021 21:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Маргарита Соколова   Марина Абросимова   коронавирус   максим   состояние   улучшение   шоу бизнес   
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Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом MaкSим, более двух месяцев борется с последствиями коронавируса. 19 июня артистку подключили к ИВЛ. Сегодня ее представитель Маргарита Соколова сообщила об улучшении состояния Абросимовой.

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Метки: Маргарита Соколова   Марина Абросимова   коронавирус   максим   состояние   улучшение   шоу бизнес   
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35  комментариев
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275
Юстас ЗаПутинцев 3 часа назад
Ну и отлично! Хорошая новость!
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148
Чумной Доктор 4 минуты назад
думаю это была рекламная акция. чисто привлечь внимание к себе.
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183
Tovbot 42 минуты назад
Повезло то как девке, я был уверен что все, помрет раз уже в коме и на ЭКМО, там большинство уже не выживает. Счастливый билет вытянула.
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168
комнатный сибиряк Час назад
Ну и Слава Богу, пусть живёт, хорошая певица, рад за эту новость
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28k
a.fey Час назад
Песен ее не знаю, но, почему-то рад, что выкарабкалась.
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6k
Дарья 2 часа назад
Так писали же, что воспаление легких, а не Ковид. Мой друг 10 лет назад умер от воспаления легких, не дожив до 30летия. Болезнь мощная и коварная..
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3k
Слава Андреев 2 часа назад
Врачи молодцы. Поборолись.
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18k
иванов дмитрий 2 часа назад
что есть певица с именем - максим , знаю ,
но без гугла , не смогу вспомнить не одной ее песни.(
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Через месяц Максим Максимскую уже выпишут. Пиар сделан, реклама певицы запущена в Интернет, душещипательная история донесена до россиянинцев. Так что все хорошо.
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Эо реально кому-то интересно? Она могла сделать себе прививку давно. Антипрививочница? Лечи тепер это тело... За счет кого? Да нас с вами! За счет наших налогов... Лично я привился и, общаясь с откровенно больными и не очень, пока не захворал. А один из бывих однокласскников помер пару месяцев назад. Брат, родной, подхавил эту заразу и переболел очень тажко, но его спасли... Пусть каждый делает свой выбор. а про эту "певицу ртом"... Мне жаль любого, даже дурака. Но тут я не фанат того "творчества", и она мне просто одна из многих.
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91
PP Андрей Крылов 17 минут назад
дибил, у неё даже не ковид
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10k
кира 3 часа назад
Ну и хорошо! Не знаю ее творчества, просто не должны молодые умирать! Это неправильно. Пусть живет, выздоравливает и радует своих поклонников!
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22
Владимир Москвин 3 часа назад
Пусть поправляется
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271
Алексей Давыдов 3 часа назад
Еще одно попсовое быдло...хер бы с ней!
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10k
booz223 3 часа назад
Марина Абросимова медийная личность, с хорошим голосом, светскими (не скандальными) манерами - но не певица. Дико рад, что дело пошло на улучшение. Желаю ей МакSимально восстановить функционал лёгких. И в то же время: пресса, ХВАТИТ 3,14ЗДИТЬ!!!
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5k
Борис Карабанов 3 часа назад
Интересно, а теперь она поверила в коронавирус или по-прежнему уверена, что это фейк, раздутый СМИ в процессе заговора фармкомпаний? Ковид, ведь он не страшнее обычной простуды?
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494
Андрей Ы. Борис Карабанов 2 часа назад
Эффект "матового стекла" свидетельствует лишь о наличии альвеолярного поражения лёгочной ткани. Короче говоря - жидкость в альвеолах. Это может быть при и при некоторых формах пневмококковой и при пневмоцистной грибковой пневмонии, а также при CMV пневмонии (герпес) Более того эффект "матового стекла" сопровождает некоторые формы сердечной недостаточности, а также при онкозаболеваниях. (B- лимфома). Точный диагноз можно поставить только после комплексной дифференцированной диагностики, включая микробиологический анализ. На месте лечащего врача, я бы насторожился отсутствием положительного ПЦР. Этиология может быть и нековидной, соответственно и терапия должна быть согласна этиологии.
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290
Папай Андрей Ы. Час назад
Круто! Неужели ты практикуешь в реальной жизни?
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494
Андрей Ы. Папай Час назад
Врач я. Бывший служивый.
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goraccio 3 часа назад
Дай ей бог здоровья, че уж там. И приветик всем антипрививочникам! Из-за вас, дебилоидов, люди и дальше будут страдать
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