Отец Децла назвал собственного внука негодяем на людях и отрекся от него

Александр резко высказался в адрес внука, заявив, что нельзя начинать жизнь и карьеру с вранья. Толмацкий огорчен тем, что тот неуважительно относится к родным, постоянно требует денег и, главное, не ездит на кладбище, чтобы навестить могилу отца. Парень отказался взять его фамилию (по паспорту 16-летний Тони Киселев), но зато спокойно позаимствовал псевдоним, начав строить карьеру рэпера. Антоний выступает как Juzeppe Junior. Именно под таким творческим псевдонимом – Джузеппе когда-то пел Кирилл Толмацкий.