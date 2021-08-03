Отец Децла назвал собственного внука негодяем на людях и отрекся от него

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Александр Толмацкий – отец покойного рэп-исполнителя Децла, публично заявил о хамском поведении внука, отметив, что тому нужно учиться выстраивать с близкими отношения, а не звонить и не требовать в ультимативной форме дорогую технику.
Продюсер отреагировал на интервью, которое дал его внук Антоний Киселев. В нем сын Кирилла резко высказался в адрес деда, заявив, что не считает его родственником. Яблоком раздора между Толмацким и его внуком якобы стало наследство. Подросток обвинил дедушку и бабушку в попытке отобрать причитающуюся ему долю.
Александр резко высказался в адрес внука, заявив, что нельзя начинать жизнь и карьеру с вранья. Толмацкий огорчен тем, что тот неуважительно относится к родным, постоянно требует денег и, главное, не ездит на кладбище, чтобы навестить могилу отца. Парень отказался взять его фамилию (по паспорту 16-летний Тони Киселев), но зато спокойно позаимствовал псевдоним, начав строить карьеру рэпера. Антоний выступает как Juzeppe Junior. Именно под таким творческим псевдонимом – Джузеппе когда-то пел Кирилл Толмацкий.
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Наглость и хамство в отношении родных недопустимы
Первой на претензии подростка отреагировала бабушка Ирина, написав внуку в инстаграм, что положенную долю наследства он получит, став совершеннолетним. Ирина также заявила, что платит за жилищно-коммунальные услуги в квартире, где парень живет вместе с матерью Юлией. До этого по счетам уже накопилась солидная задолженность, которую Тони отказался погашать.
Затем Ирину поддержал Александр, подчеркнувший, что внук регулярно получает денежную помощь. Проживает он в квартире, купленной на средства старшего Толмацкого, вместе с матерью, которой неплохо было бы пойти на работу. Ведь прямая обязанность по содержанию сына, который фактически занимается попрошайничеством, лежит на ней.
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Но происходит с точностью до наоборот !
Увы ...
Помер. Ну, как и любого другого умершего человека, жалко. Как исполнитель из детства он пропал в начале 00-х. Не велика потеря.
Но дела его семейные, тем более сейчас, мне совсем не интересны. У каждой семьи свои тараканы.
В тему не углублялся, но по-моему Кирилл был единственным достойным человеком в этой семье. Семья на публике стирает грязные панталоны.
Да и пафосу столько как будто это Децло какой-нито Лемми (ну или учитывая жанр - Эминем).
Внук свинья , его мать содержанка и зачем мне это всё...