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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5082 поста • 683 подписчика подписаться
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Отец Децла назвал собственного внука негодяем на людях и отрекся от него

Отец Децла назвал собственного внука негодяем на людях и отрекся от него (5 фото)

Автор:
03 августа 2021 20:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Толмацкий   Антоний Киселев   Кирилл Толмацкий   децл   интервью   шоу бизнес   
2859
5
Александр Толмацкий – отец покойного рэп-исполнителя Децла, публично заявил о хамском поведении внука, отметив, что тому нужно учиться выстраивать с близкими отношения, а не звонить и не требовать в ультимативной форме дорогую технику.
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Метки: Александр Толмацкий   Антоний Киселев   Кирилл Толмацкий   децл   интервью   шоу бизнес   
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14k
vikklu Час назад
Да пох...
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64
Александр Поляков Минуту назад
[мат]@ть вообще
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2k
Sergius SPb Минуту назад
По мощам и елей.
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3k
Горожанин 13 минут назад
Толмацкий родил Децла. Децл родил Киселева. Киселев родил Джузеппе. Джузеппе рожает репу...
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2k
Алексей 15 минут назад
Кто все эти люди?
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81k
Taras Kozalupko 19 минут назад
Сдали бы его на передержку в какой-нибудь детдом
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32k
Опаньки Полчаса назад
так умер же вроде в 2019, чего опять то ворошить начали
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325
Сигизмунд Лазаревич 39 минут назад
Да сидр он по пьяне деланый. Так что дед напрасно огорчается.
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401
Елена Букреева 44 минуты назад
Пацан явно в деда характером пошел.
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11k
Вася 52 минуты назад
посрать на этих долбо.ёбов.. дэцлы шмэцлы.. морды противные. кто такой дэцл, придурок раскрученый ? кто его слушает вообще ? дедуля чурбан вообще
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3k
мемфрид Час назад
Мелкий говнюк
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10k
booz223 Час назад
Статья не полная - не указана свежесть нижнего белья, его запах и цвет в момент дачи интервью.
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38k
dima423 Час назад
какой то он долбайоп этот толмацкий... - воспитывать не хочу, хочу чтобы дети/внуки сами по себе были окуенными)))
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6k
Сергей Час назад
Я ещё в нулевых говорил что такие как децел не должны плодиться.
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0
TatianDey Сергей 56 минут назад
Вы правы .
Но происходит с точностью до наоборот !
Увы ...
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5k
Андрей Крылов Час назад
Мне глупоко побоку как тами в той клоаке. Копошение червей в говне, не более того. А что есть кому то интересно? Соболезную.
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13k
Алан Час назад
Кто все эти окуеительные люди?
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2k
Ivan Час назад
Ну там, как я понимаю, приписнуто все семейство. Я не был его фанатом, хотя все равно его песни (или как это называется?) ассоциируются со старшими классами. Было. Помню. На дискотеке 90-х бы попрыгал под это, но Руки Вверх предпочтительнее с Отпетыми Мошенниками.
Помер. Ну, как и любого другого умершего человека, жалко. Как исполнитель из детства он пропал в начале 00-х. Не велика потеря.
Но дела его семейные, тем более сейчас, мне совсем не интересны. У каждой семьи свои тараканы.
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9k
Valiko Час назад
У старшего поколения претензии могут быть только К САМОМУ СЕБЕ, если не смогли воспитать потомков должным образом.
В тему не углублялся, но по-моему Кирилл был единственным достойным человеком в этой семье. Семья на публике стирает грязные панталоны.
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3k
Maikie Час назад
Чё за х**ню я сейчас прочитал...
Внук свинья , его мать содержанка и зачем мне это всё...
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201
Бритва Час назад
П.о.х.у.й
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2k
Владимир Час назад
...а хули-богема!!!
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201
Бритва Владимир Час назад
Это не богема, дружище, скорее ты крестьянин
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