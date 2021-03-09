Кроме прочего, Меган сообщила, что, став одним из членов Большой Королевской Семьи, она постоянно находилась под давлением. Причем, этот прессинг шел не только от журналистов, но и самих членов БКС. Каждый шаг и поступок должен был предварительно обсуждаться и получать /или не получать одобрения.

Все это, как рассказывает Меган, привело ее к мысл о суициде. "Я выполняла все, что от меня требовалось, — рассказывает герцогиня, — но в какой-то момент осознала, что меня никто не готов поддержать. Они могли солгать, чтобы обезопасить других членов семьи, но не хотели сказать правду, когда нужно было защитить меня". Говоря так, Маркл очевидно намекала на ситуацию с принцем Эндрю, которого обвиняют в дружбе с Джеффри Эпштейном — торговцем людьми и сексуальным преступником. И несмотря на кучу доказательств связи принца и американского финансиста, БКС так и не начала расследование, тогда как против американки мгновенно инициировали дело, когда возник слух о ее возможных издевательствах над персоналом дворца.