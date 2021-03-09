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Война объявлена: Меган Маркл рассказала о расизме, тайной свадьбе и других секретах жизни во дворце

Война объявлена: Меган Маркл рассказала о расизме, тайной свадьбе и других секретах жизни во дворце (9 фото)

Автор:
09 марта 2021 11:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: БКС   Меган Маркл   британия   интервью   королева Великобритании   опра уинфри   шоу бизнес   
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В интервью американской телеведущей Опре Уинфри жена принца Гарри раскрыла кучу секретов о королевской семье и поделилась своими обидами. В соцсетях американку не поддержали: знала, на что шла, когда решила принять предложение знатной особы.
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Метки: БКС   Меган Маркл   британия   интервью   королева Великобритании   опра уинфри   шоу бизнес   
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15  комментариев
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20k
BillyBonzz Полчаса назад
Ой, да этих пауков в банке противно слушать. Там борьба за сферы влияния и возможность получения престола велась всю жизнь. Бабка-королева задержалась на этом свете неожиданно долго, ее сын и наследник принц Чарльз уже сам стал старым пердуном и отчаялся когда -либо увидеть престол. Молодые наследнички Уильям и Гарри тоже меж собой грызутся и льют помои друг на друга за титулы и права пожизненного их содержания государством, так что такое поведение среди них-это норма.
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20k
Mike Miller 2 секунды назад
"После одной из таких встреч Чарльз попросил сына перейти на общение в электронной почте и больше ему не звонить."

Ахренеть, если реально так. Просто ахренеть.
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1k
Bhaal 2 минуты назад
Бабушка отомстит.
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955
Геннадий Николаевич Казаков 3 минуты назад
Да тебе радоваться нужно, что из простой какой-то там уборщицы в одночасье стала чуть ли не второй женщиной в стране. Но как видно всё хорошее быстро забывается.
Не удивлюсь если скоро увидим ее у разбитого карыта
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4k
Бу 8 минут назад
Так и хочется сказать - да и пох с ними и фото Мики Мауса
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8k
Васильевна 9 минут назад
Единственные живые люди в этой семье.
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2k
Enotko Ytko 15 минут назад
Гарри этот от конюха, пусть скажут спасибо, что живы еще.
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8k
Sasa 23 минуты назад

Ждем следующей громкой авто- или авиакатастрофы?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−89
13k
Broser 24 минуты назад
Прынцесса постирала прилюдно трусы.
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1k
Radugananebe Полчаса назад
Нормально так. Эту черноротую приняли в семью, которой фиг знает сколько лет. О том, что ей придется жить не по своим правилам она знала, а теперь рот раззевает. Кем бы она была без принца? Актрисулькой на одну роль?
Дура набитая.
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8k
Васильевна Radugananebe 8 минут назад
Они там все актеры. Играют сиюминутно.
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41k
Максим Т. Полчаса назад
М-да... Как интересно-то
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39k
Андрей Бертон 37 минут назад
Какая она бедная какая она несчастная.
Вот только после интервью Определить, все её словам начали разбирать, естественно она про это не догадывалась)) И уже, спустя пару дней, нашли около десятка неточностей, преувеличения и вранья. Цирк только начинается.
Ещё до свадьбы все говорили, что она тупая карьерист какая, которая будет идти по головам. Она и семью свою кинула, когда они выучили её.
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8k
Васильевна Андрей Бертон 4 минуты назад
Цирк - это то, что мы видим в королевской семье. Ни одного искреннего движения и слова. Да это относится ко всем этим регламентам, прописаным любому публичному лицу. Да даже и к нам. Никого не волнует, что ты чувствуешь, им важно, чтобы ты действовал так, как им нравится.
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