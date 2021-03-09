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В интервью американской телеведущей Опре Уинфри жена принца Гарри раскрыла кучу секретов о королевской семье и поделилась своими обидами. В соцсетях американку не поддержали: знала, на что шла, когда решила принять предложение знатной особы.
Жизнь Большой Королевской Семьи всегда была остается тайной за семью печатями. Все, что выдается в эфир - интервью, встречи, общение с народом - тщательно срежессировано и подано под нужным соусом. Поэтому любые скандалы или намеки на них всегда вызывают жгучеее удивление у публики. Неужели в благородном семействе есть место интригам, сплетням и прочим низменным проявлениям натуры?
Интервью, которая Меган Маркл и принц Гарри дали Опре Уинфри, многих зрителей расстроило. Меган Маркл явно постаралась вынести на публику как можно больше подробностей о жизни БКС, поделившись своими впечатлениями об общении с королевским семейством.
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Интервью, которое вышло в понедельник, 8 марта, было анонсировано заранее. В прессе муссировались слухи о том, что на этой встрече с Опрой Уинфри прозвучит рассказ о конфликтах Меган с придворными и членами британской королевской семьи. Ожидания оправдались.
Во-первых, Маркл рассказала о том, как была шокирована и обижена проявлением расистких взглядов со стороны БКС, когда услышала рассуждения о том, насколько темным окажется" цветкожи" сына Арчи. Заявление, что ее первенец не станет принцем и не получит личную охрану окончательно оскорбило герцогиню. «Ты полагаешь, это связано с его происхождением?» — спросила после этого заявления Уинфри, на что Меган ответила так: "Мысль о том, что наш сын находится в опасности, а также то, что первый цветной член в этой семье не получит такого же титула, как другие внуки… Почему?"
Во-первых, Маркл рассказала о том, как была шокирована и обижена проявлением расистких взглядов со стороны БКС, когда услышала рассуждения о том, насколько темным окажется" цветкожи" сына Арчи. Заявление, что ее первенец не станет принцем и не получит личную охрану окончательно оскорбило герцогиню. «Ты полагаешь, это связано с его происхождением?» — спросила после этого заявления Уинфри, на что Меган ответила так: "Мысль о том, что наш сын находится в опасности, а также то, что первый цветной член в этой семье не получит такого же титула, как другие внуки… Почему?"
Арчи, сын Меган Маркл и Гарри
Что же до Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри, то он является седьмым в очереди на британский престол. Согласно регламентации престолонаследования, установленной более ста лет назад, мальчик не имеет права называться принцем или Его Королевским Высочеством - на этот титул он смог бы претендовать только после вступления принца Чарльза на престол. Т.к. он является первенцем Гарри, Арчи мог стать графом Дамбартоном или быть лордом Арчи Маунтбеттен-Виндзором, однако его родители сами отказались от титула, высказав пожелание, чтобы он воспитывался как частное лицо. Разумеется, уход от игры по правилам не мог остаться незамеченным - БКС отказали ребенку в охране. Что касается невозможности стать принцем, надо учитывать, что до Арчи стоит длинная очередь из правонаследников, потому ни о каких обидах не должно быть и речи.
Кроме прочего, Меган сообщила, что, став одним из членов Большой Королевской Семьи, она постоянно находилась под давлением. Причем, этот прессинг шел не только от журналистов, но и самих членов БКС. Каждый шаг и поступок должен был предварительно обсуждаться и получать /или не получать одобрения.
Все это, как рассказывает Меган, привело ее к мысл о суициде. "Я выполняла все, что от меня требовалось, — рассказывает герцогиня, — но в какой-то момент осознала, что меня никто не готов поддержать. Они могли солгать, чтобы обезопасить других членов семьи, но не хотели сказать правду, когда нужно было защитить меня". Говоря так, Маркл очевидно намекала на ситуацию с принцем Эндрю, которого обвиняют в дружбе с Джеффри Эпштейном — торговцем людьми и сексуальным преступником. И несмотря на кучу доказательств связи принца и американского финансиста, БКС так и не начала расследование, тогда как против американки мгновенно инициировали дело, когда возник слух о ее возможных издевательствах над персоналом дворца.
Все это, как рассказывает Меган, привело ее к мысл о суициде. "Я выполняла все, что от меня требовалось, — рассказывает герцогиня, — но в какой-то момент осознала, что меня никто не готов поддержать. Они могли солгать, чтобы обезопасить других членов семьи, но не хотели сказать правду, когда нужно было защитить меня". Говоря так, Маркл очевидно намекала на ситуацию с принцем Эндрю, которого обвиняют в дружбе с Джеффри Эпштейном — торговцем людьми и сексуальным преступником. И несмотря на кучу доказательств связи принца и американского финансиста, БКС так и не начала расследование, тогда как против американки мгновенно инициировали дело, когда возник слух о ее возможных издевательствах над персоналом дворца.
Вся эта шумиха и скандалы буквально довели Меган до суицида. Она рассказывает, что постоянно думала о самоубийстве и просила подыскать ей психотерапевта, однако ей ответили, что это невозможно, поскольку "не пойдет на пользу институции".
Официальная свадьба Меган Маркл и принца Гарри
Собственно, тайны были не чужды и самой Меган Маркл, которая рассказала, что венчалась с Гарри за три дня до официального бракосочетания. По ее словам, на этой церемонии не присутствовали семьи новобрачных, а лишь архиепископ Кентерберийский (духовный глава Церкви Англии в Великобритании). "Мы хотели заключить союз между нами", - сообщила Меган.
Кроме прочего, в интервью рассказали и о конфликте Гарри со своим отцом. По его словам, перед тем, как принц вышел из БКС, он встречался со своими родными несколько раз. После одной из таких встреч Чарльз попросил сына перейти на общение в электронной почте и больше ему не звонить. "Я жил в западне, даже не зная об этом. Как мой отец и мой брат. Я очень им сочувствую",- заявил герцог Сассекский. Он считает, что его мать, погибшая принцесса Диана, была бы "расстроена и зла" из-за всего, что случилось с его семьей. И именно она поняла бы своего отпрыска и желала бы ему счастья.
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл решились перестать исполнять свои обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Они захотели переехать в США, заняться предпринимательсткой деятельностью, для чего супругам пришлось пойти на жертвы: им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Оказавшись на мели, герцог и герцогиня заключили договорс видеосервисом Netflix. Неизвестно, сколько заплатили им за это интервью у Опры, но скандал в БКС назревает отменный. Пара ждет второго ребенка, девочку. Но, скорее всего, даже это счастливое событие в будущем не сможет смягчить сердца членов британской королевской семьи, которые умеют изгонять из своей стаи чужаков. За несколько часов до выхода интервью газета The Times сообщила, что это общение с прессой в Букингемском дворце расценили его как "объявление войны" королевской семье. Правда, реакция королевы, как сказал собеседник агентства, будет сильно зависеть от того, на кого будет обращена критика — на королевскую семью или на (конкретных) людей. Но что реакция будет - это однозначно.
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Ахренеть, если реально так. Просто ахренеть.
Не удивлюсь если скоро увидим ее у разбитого карыта
Ждем следующей громкой авто- или авиакатастрофы?
Дура набитая.
Вот только после интервью Определить, все её словам начали разбирать, естественно она про это не догадывалась)) И уже, спустя пару дней, нашли около десятка неточностей, преувеличения и вранья. Цирк только начинается.
Ещё до свадьбы все говорили, что она тупая карьерист какая, которая будет идти по головам. Она и семью свою кинула, когда они выучили её.