Выпустил черепашку — разрушил экосистему. К чему приводит безответственность хозяев рептилий?

Выбрасывание домашних животных — это поразительный по своему лицемерию поступок. Сначала ты добровольно принимаешь на себя обязательства по заботе и лечению, а затем выкидываешь питомца за ворота со словами: «Ну, он точно выживет как-нибудь сам». Не выживет. Абсолютное большинство брошенных животных умирает в страшных муках, так как не приспособлено к условиям дикой среды. А если кто-то из них уцелеет, что ж, тем хуже для нас.
Красноухие черепахи — прекрасный пример, подтверждающий написанные выше тезисы. Обыватели скупают этих рептилий в промышленных масштабах, толком даже не разобравшись, что за животину приобрели. Дело в том, что милый черепашонок останется таковым совсем ненадолго. Очень скоро он превратится в 30 сантиметровую агрессивную бестию.
Она не воспринимает людей как хозяев, зато требует себе апартаменты с бассейном на 200 литров. При том характер у черепашки не сахар — прикусить палец до синяка или крови животина может как за здрасте. А жить со склочной рептилией придётся немало: 30-50 лет!
Самый простой способ избавиться от такого груза ответственности — выкинуть его в озеро. Концы в воду, так сказать. А потом биологи и рыбаки вытягивают десятки трупов красноухих черепах из городских водоёмов — для них русские зимы оказались слишком холодны. Но то, что тебя не убивает, делает сильнее! Это коснулось и тех красноухих черепах, что пережили морозы. С удручающей регулярностью бывших домашних питомцев встречаются в водоёмах Москвы и Подмосковья.
Вы спросите: «Что плохого в том, что черепашка выжила? Радоваться надо!». Но обитателям местных водоёмов остается только плакать. Красноухие черепахи — активные хищники, упакованные в прочную броню. В наших реках и озёрах у них нет естественных врагов. Американская пришелица рушит стройные экологические системы и вытесняет единственного эндемика русских водоёмов — болотную черепаху. Хоть краснеет от стыда, и то ладно!
История с «выпущенными на свободу» черепашками повторяется из года в год по всему миру. Наша героиня входит в топ-100 самых опасных инвазивных видов на планете. Жители Австралии, Великобритании и целого ряда азиатских стран уже страдают от того, что несколько нерадивых хозяев выпустили питомцев в свободное плавание.
Из всего вышесказанного можно сделать очень банальный вывод: мы в ответе за тех, кого приручили. Если у вас больше нет сил на содержание животины — найдите ей новый дом, а не выкидывайте на улицу. Иначе все закончится тем, что красноухие рептилоиды захватят этот мир.
Источник:
- Как медведь весну встречает
- 10 удивительных фактов о пятнистой гиене
- 10 интересных фактов о самом мелком представителе медвежьих
- Среднеазиатская овчарка: 9 достоинств характера, которыми гордятся многие заводчики
- Чем крокодил отличается от аллигатора?
Понравилось56
Вернулась с десятисантиметровой. Черепаха висела у бедолаги на губе. Вцепилась так, что я её с трудом сняла.
Как уже сообщала ТАЙГА.info, в Искитимском районе Новосибирской области обнаружены пираньи. Кровожадные амазонские хищницы успели покусать одного из рыбаков – Никиту Батенева. https://tayga.info/59967https://tayga.info/59967
ЗЫ: а вообще, разрушение экосистемы инвазивными животными хорошо показано на примере кроликов в Австралии (кому интересно, тот найдет не напрягаясь, эту эпическую сагу).