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Выпустил черепашку — разрушил экосистему. К чему приводит безответственность хозяев рептилий?

Выпустил черепашку — разрушил экосистему. К чему приводит безответственность хозяев рептилий? (6 фото)

Автор:
03 августа 2021 18:13
Метки: животные   интересно   факты   
1730
6

Выбрасывание домашних животных — это поразительный по своему лицемерию поступок. Сначала ты добровольно принимаешь на себя обязательства по заботе и лечению, а затем выкидываешь питомца за ворота со словами: «Ну, он точно выживет как-нибудь сам». Не выживет. Абсолютное большинство брошенных животных умирает в страшных муках, так как не приспособлено к условиям дикой среды. А если кто-то из них уцелеет, что ж, тем хуже для нас.

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Метки: животные   интересно   факты   
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5k
newegg 6 часов назад
Свободу черепашкам.
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590
Анастасия 2 часа назад
Что-то тут насгущали красок. У нас в подмосковном городе в озере с фантаном ни один год живут несколько черепах, и рыба там есть, и утки, никто никого не уничтожает. Чтобы стать по-настоящему агрессивным инвазимным видом черепахам нужно активно размножаться. В нашей широте это маловероятно, не та температура.
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7k
Прохожий3 3 часа назад
Помнится была статья про сбежавших с ранчо наркобарона гиппопотамов. Тоже размножились в дикой природе и начинают там сильно влиять на эту самую природу))
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4k
lexa 3 часа назад
работаю в автосервисе. такая тварь сбежала из аквариума.... нашли через пол года в яме , где машины с химией моют
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35k
jonnyD 6 часов назад
Черепашка , говоришь ....

Ссылка youtu.be
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606
krokodilov 7 часов назад
А супец из них как? Друг интересуется
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49k
smakido 7 часов назад
Рассказывали рыбаки, что в средней полосе, в реке видели пираний. А
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−36
Андрей 8 часов назад
Выбрасывание любого животного из дома, поступок подлых и без ответственных людей.
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