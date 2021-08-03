Выпустил черепашку — разрушил экосистему. К чему приводит безответственность хозяев рептилий?

Выбрасывание домашних животных — это поразительный по своему лицемерию поступок. Сначала ты добровольно принимаешь на себя обязательства по заботе и лечению, а затем выкидываешь питомца за ворота со словами: «Ну, он точно выживет как-нибудь сам». Не выживет. Абсолютное большинство брошенных животных умирает в страшных муках, так как не приспособлено к условиям дикой среды. А если кто-то из них уцелеет, что ж, тем хуже для нас.