17 фотографий, про которые можно сказать: "Я не поверю, пока не увижу".

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Когда на глаза попадаются такие снимки, они вызывают неподдельное изумление. Кадры в этом посте помогут забыть о жизненной рутине и погрузиться в необычный мир. Это действительно интересно!
Когда мой карандаш станет слишком мал, его можно посадить, и из него вырастет дерево. Так как в его кончике спрятаны семена
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Гигантская скульптура льва, вырезанная из одного мертвого красного дерева. 20 человек работали над ней три года
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Всего один вопрос - почему он не летает ?
это ж как вата.
(С)
https://cdn.fishki.net/upload/post/2021/07/19/3847449/5c316ad7f09e0d5204b549820fbd9fa8.jpg
А если он не улетает, то в нем тоже есть воздух. То есть, этот объем занимает воздух плюс сам материал. Значит, он все-таки тяжелее воздуха. Нас на*бывают.
И так и так, он тяжелее воздуха.