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17 фотографий, про которые можно сказать: "Я не поверю, пока не увижу".

17 фотографий, про которые можно сказать: "Я не поверю, пока не увижу". (18 фото)

Автор:
20 июля 2021 00:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Не поверю   Не увижу   Необыкновенный   мир   на глаза   рутина   фотографии   
891
18

Когда на глаза попадаются такие снимки, они вызывают неподдельное изумление. Кадры в этом посте помогут забыть о жизненной рутине и погрузиться в необычный мир. Это действительно интересно!

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Метки: Не поверю   Не увижу   Необыкновенный   мир   на глаза   рутина   фотографии   
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1k
Viktor 2 часа назад
Самый лёгкий материал в мире "Графеновый аэрогель", в семь раз легче воздуха

Всего один вопрос - почему он не летает ?
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28k
a.fey 8 минут назад
Птичку жалко...

(С)
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18k
Сталкер 2 часа назад
Череп совы, говорите?..


https://cdn.fishki.net/upload/post/2021/07/19/3847449/5c316ad7f09e0d5204b549820fbd9fa8.jpg

Ссылка www.youtube.com
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5k
Pravednik84 2 часа назад
"Самый лёгкий материал в мире "Графеновый аэрогель", в семь раз легче воздуха"... Хмм, меня так учили что дирижбандели летают по причине своей легковесности, наверное неправильно меня учили?))))
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9k
Кыся 2 часа назад
Минутку, если материал легче воздуха, то он должен улететь!
А если он не улетает, то в нем тоже есть воздух. То есть, этот объем занимает воздух плюс сам материал. Значит, он все-таки тяжелее воздуха. Нас на*бывают.
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