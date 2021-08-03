У жительницы Сахалина прямо в руках взорвался батон хлеба

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Женщина рассказывает, что решила нарезать остатки батона, и ножом коснулась пороха, который, как она утверждает, находился внутри хлеба. Производитель уверяет, что ничего подобного быть не может и объясняет, почему.
Россиянка и не думала, что хлеб может быть взрывоопасным.
«Осталась у меня попка от батона, я решила ее порезать и пожарить в яйцах. Девочки, я начала его резать, и у меня там что-то взорвалось. Это всё воняет порохом. А если бы у меня ребенок решил порезать хлеб?» - изумляется жительница Сахалина.
«Осталась у меня попка от батона, я решила ее порезать и пожарить в яйцах. Девочки, я начала его резать, и у меня там что-то взорвалось. Это всё воняет порохом. А если бы у меня ребенок решил порезать хлеб?» - изумляется жительница Сахалина.
В Долинском хлебокомбинате сообщили, что «такого просто не может быть». По словам директора завода , батоны выпекаются при очень высоких температурах, поэтому даже если бы что-нибудь попало бы в хлеб при замесе теста, то оно взорвалось бы в печи. После выпечки каждый батон помещается в индивидуальную упаковку, потому по пути в него тоже вряд ли что могло попасть.
Руководитель хлебокомбината пообещал провести исследование, если ему предоставят батон на экспертизу, а пока предварительно показал видео электрикам. Вердикт был таким: "больше похоже на замыкание. Будто провод резали электрический. Если бы там была бомбочка, как говорит сама женщина, то батон бы разорвало на части. Может быть, при транспортировке что-то попало, либо это обычная провокация".
На хлебозаводе предположили, что либо хозяйка "на проводе резала ножом, либо что-то было с замыканием электричества". "По-другому мы не можем это объяснить", - резюмировали производители батона, заметив, что никто им хлеб на экспертизу так и не принес. А ведь если в батоне был порох, то в любом случае на хлебе остались бы следы взрывчатого вещества.
Руководитель хлебокомбината пообещал провести исследование, если ему предоставят батон на экспертизу, а пока предварительно показал видео электрикам. Вердикт был таким: "больше похоже на замыкание. Будто провод резали электрический. Если бы там была бомбочка, как говорит сама женщина, то батон бы разорвало на части. Может быть, при транспортировке что-то попало, либо это обычная провокация".
На хлебозаводе предположили, что либо хозяйка "на проводе резала ножом, либо что-то было с замыканием электричества". "По-другому мы не можем это объяснить", - резюмировали производители батона, заметив, что никто им хлеб на экспертизу так и не принес. А ведь если в батоне был порох, то в любом случае на хлебе остались бы следы взрывчатого вещества.
Реакция соцсетей
В соцсетях с выводами работников хлебокомбината согласны. Интересно: автор видео на самом деле не поняла, что случилось, или поняла, но решила слегка потрясти хлебокомбинат и заодно соцсети?
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Вангую, что она специально это сделала чтоб хайпонуть.
Ну, а хлеб таперь - из рыбной чешуи
И словно мухи, тут и там
Ходют слухи по домам
А бяззубые старухи их разносют по умам...
В. Высоцкий "Песенка о слухах"
Извращенка какая-то :))