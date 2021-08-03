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У жительницы Сахалина прямо в руках взорвался батон хлеба

У жительницы Сахалина прямо в руках взорвался батон хлеба (4 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 11:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Долинский хлебокомбинат   батон   взрыв   видео   сахалин   хлеб   
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Женщина рассказывает, что решила нарезать остатки батона, и ножом коснулась пороха, который, как она утверждает, находился внутри хлеба. Производитель уверяет, что ничего подобного быть не может и объясняет, почему.

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Метки: Долинский хлебокомбинат   батон   взрыв   видео   сахалин   хлеб   
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5k
Борис Карабанов Час назад
Типа, если сырой (сухой) порох резать ножом, то он взорвётся? Однако...
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15k
Пумба 3 минуты назад
Правильно мужик в камментах написал: тупая курица батон резала не на досточке, как положено нормальным людям, а, как делают все ТП, прямо на столешнице. И не смотрела, что под батон попал провод. От миксера или от электроплиты - уже не суть важно, но то, что провод был под напряжением - факт. И след на ноже типичный для КЗ. А вот то, что курица точно может отличить запах пороха от запаха горелой изоляции - я сильно сомневаюсь.
Вангую, что она специально это сделала чтоб хайпонуть.
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5k
Ruk 9 минут назад
"" По словам директора завода , батоны выпекаются при очень высоких температурах, поэтому даже если бы что-нибудь попало бы в хлеб при замесе теста, то оно взорвалось бы в печи"" температура самого батона при выпекании не поднимается выше 95 градусов
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14k
Мария Коненкова 11 минут назад
Какой идиотский п...ж. "Взорвалось", ага. И демонстрирует батон с идеально ровным краем. Тётя, надо хотя бы на шаг вперед продумывать! Если бы в батоне что-то взорвалось, он был бы раскрошен. А не ровненько отрезан, как у тебя. Попка от батона, блин... испокон веков и везде это называлось горбушкой.
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6k
sivanov1079 12 минут назад
Это взорван интернет. В очередной раз
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38k
dima423 16 минут назад
ох уже эти сказочники...)
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7k
Pillin Alex Полчаса назад
На батоне плесень, на ноже след от короткого замыкания. Зачем такое снимать взрослому человеку - загадка.
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360
Мурчелло Pillin Alex Минуту назад
Она же сказала,что нихрена в этом не понимает.
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1k
докладчик в угол Полчаса назад
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147
Сергей Сергеев Полчаса назад
Так вот ты какой - ядрён батон!
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805
Hornet Полчаса назад
...Говорят, шпионы воду отравили самогоном
Ну, а хлеб таперь - из рыбной чешуи

И словно мухи, тут и там
Ходют слухи по домам
А бяззубые старухи их разносют по умам...

В. Высоцкий "Песенка о слухах"
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3k
Алексей Полчаса назад
А она вообще знает, как пахнет порох?
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35k
Франц Лефорт 45 минут назад
Это ГОРБУШКА! А попка у неё в голове!
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10k
Dihydrogen Monoxide 52 минуты назад
если бы что то взорвалось внутри батона, то батон не был бы так ровно отрезан, было бы видно следы разрушений от взрыва. Более того, след от "взрыва" исходит снаружи батона. Реально, очень сильно похоже, что резала на проводе и перерезала его с замыканием. Да и порох внутри батона был бы влажным, отсыревшим и от ножа бы точно никак не мог бы воспламениться, даже если бы был сухим.
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1k
Hallo FreeSpace 56 минут назад
дур дом ...
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28k
ACU900 57 минут назад
"Осталась у меня попка от батона, я решила ее порезать и пожарить в яйцах".
Извращенка какая-то :))
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1k
Инквизитор РФ 59 минут назад
Вот пиз.даболка
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