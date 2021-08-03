У жительницы Сахалина прямо в руках взорвался батон хлеба

В Долинском хлебокомбинате сообщили, что «такого просто не может быть». По словам директора завода , батоны выпекаются при очень высоких температурах, поэтому даже если бы что-нибудь попало бы в хлеб при замесе теста, то оно взорвалось бы в печи. После выпечки каждый батон помещается в индивидуальную упаковку, потому по пути в него тоже вряд ли что могло попасть. Руководитель хлебокомбината пообещал провести исследование, если ему предоставят батон на экспертизу, а пока предварительно показал видео электрикам. Вердикт был таким: "больше похоже на замыкание. Будто провод резали электрический. Если бы там была бомбочка, как говорит сама женщина, то батон бы разорвало на части. Может быть, при транспортировке что-то попало, либо это обычная провокация". На хлебозаводе предположили, что либо хозяйка "на проводе резала ножом, либо что-то было с замыканием электричества". "По-другому мы не можем это объяснить", - резюмировали производители батона, заметив, что никто им хлеб на экспертизу так и не принес. А ведь если в батоне был порох, то в любом случае на хлебе остались бы следы взрывчатого вещества.

2021-08-03T11:27:04+03:00