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Пляж из икры появился на Сахалине

Пляж из икры появился на Сахалине (4 фото + 3 видео)

Автор:
15 мая 2021 10:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Сельдь   видео   икра   огород   сахалин   
869
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Море весной этого года отчаянно радует жителей Сахалинской области.

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Метки: Сельдь   видео   икра   огород   сахалин   
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8  комментариев
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4k
Shade116 Полчаса назад
Скоро на прилавках страны по 500 руб. за банку
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3k
Dmitry_61rus 6 минут назад
Я так понимаю браконьеров прижучили и через пару лет популяция восстановилась?
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−3
Sentinel 19 минут назад
"жители, которые используют икру в качестве удобрения"
Нормально так, а у нас икру сельди продают по 1500 руб. за 1 кг.
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1k
Andrey G 24 минуты назад
Казалось бы экологическая катастрофа и все уже заряжены на вентилятор, но экологи и местные жители говорят, что это обычное дело. Только настроение испортили. И сюда экологическую катастрофу надо приплести, хотя бы чуть-чуть.
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10k
котегRUS 47 минут назад
"в качестве удобрения"
огурцы со вкусом селедки... нормально чо..))
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