Пляж из икры появился на Сахалине

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Море весной этого года отчаянно радует жителей Сахалинской области.
Так на днях берег залива Анива, в районе пос. Нечаевка, Корсаковского района после минувшего шторма был покрыт толстым слоем икры. Икорный пляж шириной в несколько метров достигает в длину более 3 метров, при этом толщина слоя икры местами достигает 10-15 см.
Казалось бы, явные последствия экологической катастрофы, но учёные настроены более оптимистично и даже говорят, что это очень хороший показатель. Дело в том, в начале весны в акваторию залива зашёл гигантский косяк сельди. Рыба, которой оказалось слишком много, шла на нерест. В результате шторма на берегу оказалось огромное количество икры, которую косяки сельди ранее отметали в прибрежной зоне.
Руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын считает, что это прекрасный показатель того, что популяция сахалино-хоккайдской сельди приходит в норму. А подобное явление, всего лишь часть жизненного цикла рыбы.
Его точку зрения поддерживают и местные жители, которые используют икру в качестве удобрения на своих приусадебных участках.
Его точку зрения поддерживают и местные жители, которые используют икру в качестве удобрения на своих приусадебных участках.
За неделю до этого часть рыбного косяка просто вынесло на берег в Макаровском районе, рядом с посёлком Восточный.
Впрочем не только сельдью радует в этом году сахалинцев море. В Долинском районе Сахалина на берег штормом вынесло крабов.
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Нормально так, а у нас икру сельди продают по 1500 руб. за 1 кг.
огурцы со вкусом селедки... нормально чо..))