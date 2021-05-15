Пляж из икры появился на Сахалине

Казалось бы, явные последствия экологической катастрофы, но учёные настроены более оптимистично и даже говорят, что это очень хороший показатель. Дело в том, в начале весны в акваторию залива зашёл гигантский косяк сельди. Рыба, которой оказалось слишком много, шла на нерест. В результате шторма на берегу оказалось огромное количество икры, которую косяки сельди ранее отметали в прибрежной зоне.