День ВДВ в Москве чуть было не закончился благополучно...

Празднование дня ВДВ в парке Горького тихо и мирно подходило к своему завершению, как вдруг, откуда ни возьмись появились парни из «Лев против».
Telegram-канал "Mash" уточняет, что «Лев против», на словах декларирует приверженность к ЗОЖ и общественному порядку. В разгоревшийся конфликт между активистами и десантурой пришлось вмешаться ОМОНу, канал сообщает о проведённых задержаниях.
P.S. Разумеется, то что наблюдали выше читатели - не что иное, как самопиар движения, по ходу которого, поборники порядка устраивают свалку... Любопытно, а что если кураторы дадут молодым парням установку на то, что непройденная вакцинация угрожает порядку и здоровому образу жизни - эскадроны ЗОЖ будут носиться по городу, выискивая и проводя работу с антиваксерами?
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