День ВДВ в Москве чуть было не закончился благополучно...

P.S. Разумеется, то что наблюдали выше читатели - не что иное, как самопиар движения, по ходу которого, поборники порядка устраивают свалку... Любопытно, а что если кураторы дадут молодым парням установку на то, что непройденная вакцинация угрожает порядку и здоровому образу жизни - эскадроны ЗОЖ будут носиться по городу, выискивая и проводя работу с антиваксерами?