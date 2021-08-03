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День ВДВ в Москве чуть было не закончился благополучно...

День ВДВ в Москве чуть было не закончился благополучно... (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 08:27
Сообщество : Криминал
Метки: Горького   День   Москва   Россия   вдв   видео   парк   потасовка   
2076
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Празднование дня ВДВ в парке Горького тихо и мирно подходило к своему завершению, как вдруг, откуда ни возьмись появились парни из «Лев против».

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Метки: Горького   День   Москва   Россия   вдв   видео   парк   потасовка   
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15  комментариев
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35k
Франц Лефорт 56 минут назад
А я вот ни хрена не наблюдал. Идет ОМОН, пара дебилов пытается что-то снять,и все.........
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32k
Опаньки 9 минут назад
я думал ему наваляли наконец но омон все испортил
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1k
Василий Полчаса назад
Как я понимаю, ОМОН спас провокатора-лайкодрочера. А зря. Надо было дать возможность получить люлей от ВДВшников.
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6k
sivanov1079 36 минут назад
При чем здесь антиваксеры? Автору только за них спасибо кажут? Так же можно было привести навальновцев, секс меньшинств, веганов, самокатчиков и пр., у кого чего болит. У автора "болит" антипрививочники?
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10k
BWSHARK 38 минут назад
Аккуратно так девушку с ребенком с дороги убрал.
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 41 минуту назад
Лев против - это те безработные, нигде не занятые чучела, которых в школе обижали... Ходят по паркам, выискивая, до кого удобнее докопаться - им за это немножко вознаграждения дадут. А на следующий день они могут занять место тех, до кого они вчера докопались, для того, чтобы хорошенько это дело отметить, не убрав за собой мусор.
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1k
Руслан Новак 49 минут назад
И что на видео? Посмотреть как ОМОН ходит?
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8k
krivsan 49 минут назад
не понятно,где арбузы в фонтане с десантниками? где гитара с песней "расплескалась синева",где экшн?
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4k
Дарвин и аморальная премия 52 минуты назад
Пост ни о чем
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4k
rutt 56 минут назад
Так чё отварилили противных львят? Итог не ясен. Но они реально подросли, этож не забулдыг синюшных по паркам гонять.
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