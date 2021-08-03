Датский блогер упал со скалы, пытаясь сделать эфектное видео

Большинство материалов на канале Альберта - музыкальных видеоклипов и зарисовок, втом числе его сочинения. В 2018 году он также снялся в комедии под названием «Команда Альберта» о попытках заработать на жизнь с помощью YouTube. Больше всего дискуссий вызывали наиболее противоречивые ролики Дирлунда - такие, как видео, в которых он бреет голову и лижет улиток.

После объявления о смерти Дирлунда его друзья и фанаты вышли в социальные сети, чтобы выразить свое горе по поводу смерти 22-летнего парня. Так, одна поклонница написала ему: «Жизнь на земле просто несправедлива, но зато на небе теперь зажглась прекрасная звезда. Спасибо тебе за все, Альберт, веселый и сумасшедший мальчик".