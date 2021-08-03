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Датский блогер упал со скалы, пытаясь сделать эфектное видео

Датский блогер упал со скалы, пытаясь сделать эфектное видео (5 фото)

Автор:
03 августа 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Альберт Дирлунд   Доломитовые Альпы   блог   италия   новости   падение   риск   трагедия   
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22-летний Альберт Дирлунд упал с высоты около 300 метров, пытаясь снять эффектное видео в горах для своего ютуб-канала. Дирлунд гулял на горе Сечеда в итальянских Доломитах с друзьями, когда случилась трагедия. Для оказания помощи юноше был отправлен вертолет, но спасти его не удалось.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Альберт Дирлунд   Доломитовые Альпы   блог   италия   новости   падение   риск   трагедия   
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