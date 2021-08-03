Датский блогер упал со скалы, пытаясь сделать эфектное видео

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22-летний Альберт Дирлунд упал с высоты около 300 метров, пытаясь снять эффектное видео в горах для своего ютуб-канала. Дирлунд гулял на горе Сечеда в итальянских Доломитах с друзьями, когда случилась трагедия. Для оказания помощи юноше был отправлен вертолет, но спасти его не удалось.
Датский видеоблогер разбился насмерть, снимая видео для своего канала в итальянских Альпах. Альберт Дирлунд, которому было 22 года, упал с высоты около 300 метров. Его мать подтвердила информацию о происшествии датским журналистам, подчеркнув, что делает это ради памяти сына. «Мы в большом горе, но я бы хотела, чтобы его поклонники знали о случившемся», - сказала.
Дирлунд упал с горы Сечеда в Валь-Гардене Гора Сечеда находится в Доломитовых Альпах, известных своими крутыми скалами. Несчастный случай произошел на пешеходной тропе, которая соединяет две горные вершины с крутыми и каменистыми склонами. По словам сопровождавших Альбрта друзей, юноша просто случайно споткнулся, когда снимал видео.
Дирлунд упал с горы Сечеда в Валь-Гардене Гора Сечеда находится в Доломитовых Альпах, известных своими крутыми скалами. Несчастный случай произошел на пешеходной тропе, которая соединяет две горные вершины с крутыми и каменистыми склонами. По словам сопровождавших Альбрта друзей, юноша просто случайно споткнулся, когда снимал видео.
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К месту происшествия был вызван спасательный вертолет. Юношу доставили в больницу примерно в 50 километрах от места происшествия, но парамедики не смогли спасти Дирлунда, который был объявлен погибшим до прибытия в госпиталь. Сообщается, что густой туман осложнил спасательную операцию.
У Дирлунда было более 224 000 подписчиков в инстаграме и 170 000 подписчиков на YouTube. Некоторые его видео набрали более миллиона просмотров, а три видео на его канале были просмотрены более 5 миллионов раз.
У Дирлунда было более 224 000 подписчиков в инстаграме и 170 000 подписчиков на YouTube. Некоторые его видео набрали более миллиона просмотров, а три видео на его канале были просмотрены более 5 миллионов раз.
Большинство материалов на канале Альберта - музыкальных видеоклипов и зарисовок, втом числе его сочинения. В 2018 году он также снялся в комедии под названием «Команда Альберта» о попытках заработать на жизнь с помощью YouTube. Больше всего дискуссий вызывали наиболее противоречивые ролики Дирлунда - такие, как видео, в которых он бреет голову и лижет улиток.
После объявления о смерти Дирлунда его друзья и фанаты вышли в социальные сети, чтобы выразить свое горе по поводу смерти 22-летнего парня. Так, одна поклонница написала ему: «Жизнь на земле просто несправедлива, но зато на небе теперь зажглась прекрасная звезда. Спасибо тебе за все, Альберт, веселый и сумасшедший мальчик".
После объявления о смерти Дирлунда его друзья и фанаты вышли в социальные сети, чтобы выразить свое горе по поводу смерти 22-летнего парня. Так, одна поклонница написала ему: «Жизнь на земле просто несправедлива, но зато на небе теперь зажглась прекрасная звезда. Спасибо тебе за все, Альберт, веселый и сумасшедший мальчик".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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