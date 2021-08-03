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Данный тест смогут пройти только те, кто смотрел картину более трёх раз. В тесте есть весьма простые вопросы, но также в него включены такие вопросы, которые могут поставить в тупик даже знатока советского кинематографа.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 11, осталось 11 вопросов.
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