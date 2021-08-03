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"Чё сразу Косой?": очень сложный тест по фильму "Джентльмены удачи"

"Чё сразу Косой?": очень сложный тест по фильму "Джентльмены удачи"

Автор:
03 августа 2021 09:32
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кино   кинотесты   тест   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам   фильмы   
2771
1
Данный тест смогут пройти только те, кто смотрел картину более трёх раз. В тесте есть весьма простые вопросы, но также в него включены такие вопросы, которые могут поставить в тупик даже знатока советского кинематографа.
Какое настоящее имя было у Доцента?
Какое настоящее имя было у Доцента?
Александр Александрович Белый
Евгений Евгеньевич Серый
Алексей Алексеевич Чёрный
Какое прозвище было у персонажа, которого сыграл Георгий Вицин?
Какое прозвище было у персонажа, которого сыграл Георгий Вицин?
Шмыга
Палыч
Шур
Хмырь
Косой
Что означает фраза "тики-так"?
Что означает фраза "тики-так"?
Сигарета
Ненужная вещь
Хорошо
Что хотел сделать Косой? (Какая у него была мечта?)
Что хотел сделать Косой? (Какая у него была мечта?)
Он хотел купить автомашину с магнитофоном, пошить костюм с отливом - и в Ялту
Он хотел купить мотоцикл, купить пиджак - и в Сочи
Он хотел купить домик на берегу Каспийского моря
Дополните фразу: "Нашёл фраера с тобой играть. У тебя же в колоде (СКОЛЬКО?) тузов!"
Дополните фразу: "Нашёл фраера с тобой играть. У тебя же в колоде (СКОЛЬКО?) тузов!"
5
7
8
9
11
В каком детском саде работал Евгений Трошкин?
В каком детском саде работал Евгений Трошкин?
3
38
83
283
В 10:00 у...
В 10:00 у...
арматурного склада
слесарного склада
цементного склада
Сколько беглецы заработали во время "ночной операции" в детском садике?
Сколько беглецы заработали во время "ночной операции" в детском садике?
15 рублей
20 рублей
40 рублей
Псевдодоцент с беглецами в Москве остановились по этому адресу:
Псевдодоцент с беглецами в Москве остановились по этому адресу:
Конный переулок, дом 8
Улица Моховая, дом 32
Театральный проезд, 16
Сколько весил найденный шлем Александра Македонского?
Сколько весил найденный шлем Александра Македонского?
4,785 кг
4,955 кг
5,002 кг
5,243 кг
После побега из тюрьмы главные герои оказались в Новокасинске. А где же они по плану должны были оказаться?
После побега из тюрьмы главные герои оказались в Новокасинске. А где же они по плану должны были оказаться?
В Алибакане
В Караганде
В Давидинске
В Красных Огнях

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 11, осталось 11 вопросов.

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Метки: Тесты   кино   кинотесты   тест   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам   фильмы   
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12  комментариев
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8k
Valiko 47 минут назад
9 из 11.
Номер детсада и вес шлема - это бесчеловечно!
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9k
Максим 8 минут назад
Тузы спутал... А вес шлемы всплыл в голове голосом Гарина)
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1k
голландец 21 минуту назад
после оглашения результатов теста
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9k
Majul Полчаса назад
Из 11 вопросов вы ответили верно на 7. Вы помните кое-какие моменты из фильма, но детали явно подзабыли. Кстати, какой персонаж вам понравился больше остальных?

Ну некотрые вещи не такие уж и сложные, типа клички героя Вицина или желания Косого
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22k
Ваня Полчаса назад
11... шлем и тузы наобум...
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4k
Arts Sitnikov 43 минуты назад
9 из 10 ((((( На тузах ошибся..
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−30
Zlaja ptica 51 минуту назад
9. Но практически наугад
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22k
Сибиряк Час назад
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
8 из 11 ((
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25k
Е-Лена 2 часа назад
Да... Всего 7 вспомнила. Давно не смотрела, однако!
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