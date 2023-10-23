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Из "Такси" - в узбекскую рекламу: Сами Насери снялся в ролике про авто и фастфуд

Из "Такси" - в узбекскую рекламу: Сами Насери снялся в ролике про авто и фастфуд

Автор:
23 октября 2023 11:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Сами Насери   актёр   знаменитость   реклама   такси   ташкент   фастфуд   
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Сами Насери недавно приезжал в Ташкент, где проходил международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути». Главный герой комедийных боевиков поприсутствовал на мероприятии а качестве гостя, а потом засветился в рекламном ролике.

62-летний актёр в поездке в Узбекистан решил совместить приятное с полезным: и на кинофестивале побывал, и денег заработал, снявшись в рекламе ташкентского автомобильного рынка и местной сети фастфуда Feed Up.


По сюжету ролика посетитель авторынка заинтересовался китайским родстером Songsan SS Dolphin стоимостью $86 тысяч, возможности которого продемонстрировал Сами Насери, в перерывах между гонками поедающий фастфуд.



Интересно, что все персонажи рекламы разговаривают на узбекском языке. Насери - не исключение.


Актёр, у которого из-за проблем с законом были длительные перерывы в карьере, по-прежнему бодр и оптимистичен. У Насери вспыльчивый характер, из-за которого он часто наживает себе приключений на пятую точку. В 2007 году актёра за покушение на охранника клуба приговорили к девяти месяцам лишения свободы (шесть из них — условные). Ранее он в нетрезвом виде оскорблял полицейских и участвовал в драках, а в 2018-м Насери, не изменяя себе, ввязался в конфликт с посетителями в московском баре.


Французскому актёру диагностировали черепно-мозговую травму, а позже Сами Насери госпитализировали в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, где его прооперировали.


В Ташкенте всё было тихо и мирно. Возможно, актёр остепенился и перестал геройствовать. Чай, не мальчик.

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Метки: Видео   Сами Насери   актёр   знаменитость   реклама   такси   ташкент   фастфуд   
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82k
Доктор Джонс Час назад
Днище...
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1k
Андерсен 15 минут назад
В московском баре это он зря. Обаяние молодости уже прошло, и теперь он смахивает на пожилого гастарбайтера. В свете этого московский бар - это лучшее место показать местным аборигенам свою молодецкую удаль
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9k
Роман 21 минуту назад
Эххх если бы не тупил, может порадовали бы нас очередным Такси, а не той последней дичью. Хоть и скатывалась постепенно франшиза, но актеры там весьма харезматичны и доставляли позитива. Генерал, комиссар вообще шикарны.
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62k
doker 54 минуты назад
Ни что не ново под Луной...
Не нужно смеяться... Может, все там будем.
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