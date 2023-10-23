Из "Такси" - в узбекскую рекламу: Сами Насери снялся в ролике про авто и фастфуд

Французскому актёру диагностировали черепно-мозговую травму, а позже Сами Насери госпитализировали в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, где его прооперировали.

В Ташкенте всё было тихо и мирно. Возможно, актёр остепенился и перестал геройствовать. Чай, не мальчик.