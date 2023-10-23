Из "Такси" - в узбекскую рекламу: Сами Насери снялся в ролике про авто и фастфуд

Сами Насери недавно приезжал в Ташкент, где проходил международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути». Главный герой комедийных боевиков поприсутствовал на мероприятии а качестве гостя, а потом засветился в рекламном ролике.
62-летний актёр в поездке в Узбекистан решил совместить приятное с полезным: и на кинофестивале побывал, и денег заработал, снявшись в рекламе ташкентского автомобильного рынка и местной сети фастфуда Feed Up.
По сюжету ролика посетитель авторынка заинтересовался китайским родстером Songsan SS Dolphin стоимостью $86 тысяч, возможности которого продемонстрировал Сами Насери, в перерывах между гонками поедающий фастфуд.
Интересно, что все персонажи рекламы разговаривают на узбекском языке. Насери - не исключение.
Актёр, у которого из-за проблем с законом были длительные перерывы в карьере, по-прежнему бодр и оптимистичен. У Насери вспыльчивый характер, из-за которого он часто наживает себе приключений на пятую точку. В 2007 году актёра за покушение на охранника клуба приговорили к девяти месяцам лишения свободы (шесть из них — условные). Ранее он в нетрезвом виде оскорблял полицейских и участвовал в драках, а в 2018-м Насери, не изменяя себе, ввязался в конфликт с посетителями в московском баре.
Французскому актёру диагностировали черепно-мозговую травму, а позже Сами Насери госпитализировали в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, где его прооперировали.
В Ташкенте всё было тихо и мирно. Возможно, актёр остепенился и перестал геройствовать. Чай, не мальчик.
Источник:
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Не нужно смеяться... Может, все там будем.