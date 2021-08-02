Неудачный макияж, глядя на который хочется дать девушкам мыло

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Тенденции в макияже постоянно меняются. Несмотря на то, что сегодня курс взят на натуральность, есть еще визажисты и отдельные ценители объемных скул, тяжелых ресниц и плотного слоя тональной основы.
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2. Порой, чтобы получился естественный макияж с легкой текстурой, девушки могут провести у зеркала около часа
3. В макияже много тонкостей и нюансов, например, необходимо подобрать цвета под тип кожи, нарисовать стрелку, чтобы она подходила форме глаза, иначе лицо кардинально изменится
4. Сделать ошибку, в целом, не страшно, ведь можно исправить ее с помощью очищающих средств
5. А вот когда профессиональный визажист делает неудачный макияж (а ему за это еще деньги платят), то это настоящий провал
7. В посте собраны исключительно неудачные варианты: с неправильным сочетанием цветов, четкими границами, отсутствием растушевки
9. Представьте, если так накрасят на важное событие (на свадьбу, к примеру), потом фото смотреть через 10 лет будет страшно
10. А затем клиенты спрашивают: почему у вас так дорого стоит образ? Потому что дешево - это вот так
12. Румяна необходимо мягко растушевать, чтобы не было ощущения, что дама из сказки "Морозко"
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