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Неудачный макияж, глядя на который хочется дать девушкам мыло

Неудачный макияж, глядя на который хочется дать девушкам мыло (18 фото)

Автор:
02 августа 2021 18:02
Сообщество : Юмор
Метки: Мэйк-ап   визажист   девушки   накрасилась   плохой макияж   ужасный макияж   фото   
3021
18
Тенденции в макияже постоянно меняются. Несмотря на то, что сегодня курс взят на натуральность, есть еще визажисты и отдельные ценители объемных скул, тяжелых ресниц и плотного слоя тональной основы.
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Метки: Мэйк-ап   визажист   девушки   накрасилась   плохой макияж   ужасный макияж   фото   
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13  комментариев
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1k
Карандаш 2,0 Час назад
В названии не опечатка? А то хочется прочитать "дать девушкам в рыло".
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turyst 20 секунд назад
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29k
turyst 2 минуты назад
"Неудачный макияж, глядя на который хочется дать девушкам мыло (18 фото)"

Мыло?!?
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9k
Касьян Пуздой 3 минуты назад
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3k
GelmuT_nec 18 минут назад
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362
Мурчелло GelmuT_nec 12 минут назад
Сидение прозрачное?
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64
StaroduB62 23 минуты назад
Зачем я это смотрел на ночь....
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Вася Полчаса назад
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15k
homerchik Час назад
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39
Матроскин Час назад
Интересно! Я один тут не одной девушки не заметил?
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18k
Василий Час назад
Красота - СТРАШНАЯ сила)))
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8k
krivsan 2 часа назад
Поржал, как будто кастинг на главную роль в фильме ужасов
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