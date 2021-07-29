60-летние Бон и Пон, которые подходят друг другу идеально

Миссис Пон отмечает, что у них нет никаких строгих правил, касающихся их гардероба, и всё это — просто командная работа.

«Мы принимаем решения, основываясь на своём ежедневном самочувствии. Нам нравятся однотонные, красный и синий, поэтому мы неизбежно выбираем цвета, которые нравятся нам обоим», — говорит женщина.