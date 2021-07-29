60-летние Бон и Пон, которые подходят друг другу идеально

Посмотрите, как здорово сочетаются их наряды!
Их прозвища рифмуются, а их одежда совпадает. Познакомьтесь с мистером Боном и миссис Пон (Mr. Bon и Mrs. Pon), парой из Японии, которая смогла покорить Instagram своими идеально подобранными нарядами.
«Поскольку у нас обоих седые волосы, мы подумали, что было бы забавно сочетать наши модные стили, поэтому стали носить одежду одного цвета и с одним узором», — рассказала миссис Пон.
Миссис Пон отмечает, что у них нет никаких строгих правил, касающихся их гардероба, и всё это — просто командная работа.
«Мы принимаем решения, основываясь на своём ежедневном самочувствии. Нам нравятся однотонные, красный и синий, поэтому мы неизбежно выбираем цвета, которые нравятся нам обоим», — говорит женщина.
Их игривые фотоснимки, сделанные с помощью смартфона iPhone, установленного на штатив, также отображают удовольствие, которое мистер Бон и миссис Пон (также известные как Цуёши и Томи Секи (Tsuyoshi и Tomi Seki)) получают от компании друг друга, невзирая на все те десятилетия, которые прошли с момента зарождения их отношений.
У них есть дочь, именно ей они обязаны своей популярностью в Интернете.
«Она сфотографировала нас и разместила снимки в своём Instagram-аккаунте. Она получила много комментариев, поэтому предложила создать собственный аккаунт», — рассказала миссис Пон.
У этих двоих всегда были схожие вкусы в одежде, но теперь они вывели это на другой уровень.
«Дело не только в согласовании нашей одежды, — объяснил мистер Бон. — Мы стараемся подбирать наряды, которые подходят к тому, что нас окружает.»
Большая часть их гардероба поступает из Uniqlo и других крупных сетей повседневной одежды, но они считают, что их популярности в значительной мере поспособствовало то, что они стараются подбирать максимально простые наряды.
«Конечно, мы счастливы, что в средствах массовой информации нас называют иконами стиля, но на самом деле мы себя такими не считаем. Мы носим простую и недорогую одежду, которую может купить каждый», — сказала миссис Пон.
Этими своими действиями Цуоши и Томи надеются убедить другие пожилые пары в том, что выход на пенсию на самом деле приоткрывает дверь в новую, не менее яркую, жизнь.
Источник:
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А по сути - маразм на старости лет без разницы как выглядит, но в целом это явление жалкое и демотивирующее для тех кому ещё это предстоит.