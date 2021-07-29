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60-летние Бон и Пон, которые подходят друг другу идеально

60-летние Бон и Пон, которые подходят друг другу идеально (14 фото)

Автор:
29 июля 2021 08:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Япония   муж и жена одна сатана   мужья и жены   одежда   пары   пожилые люди   пожилые пары   человек   
290
14

Посмотрите, как здорово сочетаются их наряды!

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Метки: Япония   муж и жена одна сатана   мужья и жены   одежда   пары   пожилые люди   пожилые пары   человек   
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5  комментариев
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884
Irenne Mustafina 3 часа назад
Ну а чем ещё на пенсии заниматься? Но мне нравится, как они выглядят.
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38k
dima423 2 часа назад
нахера мне это видеть? Типа это круто что 2 сумасшедших старикашки тратят кучу денег на одежду на заказ, и фоткаются в ней?
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28k
Игорь 3 часа назад
Млять и эти два старых клоуна конечно же взорвали Интернет...
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