День ВДВ в парке Горького. Прямая трансляция

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Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Перед вами прямая трансляция из парка Горького в Москве - традиционного места сбора десантников.
Как выглядит парк Горького в Москве во время дня ВДВ.
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