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День ВДВ в парке Горького. Прямая трансляция

День ВДВ в парке Горького. Прямая трансляция (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 13:25
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Москва   Россия   видео   день вдв   парк горького   прямая трансляция   
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Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Перед вами прямая трансляция из парка Горького в Москве - традиционного места сбора десантников.

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Метки: 360подмосковье   Москва   Россия   видео   день вдв   парк горького   прямая трансляция   
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5  комментариев
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109
Кекс 2 минуты назад
С Праздником мужики !!!! КДО -ПДС 1985 -1987 год
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4k
Wadim 7 минут назад
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34k
Alex 39 минут назад
С праздником, мужики!
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3k
Слава Андреев 46 минут назад
С праздником !!!!!!!
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5k
Shade116 2 часа назад
Черный день для черных "братьев"
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