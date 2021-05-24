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«Меня ждет смерть»: очевидцы рассказали о реакции задержанного в Минске главреда Nexta

«Меня ждет смерть»: очевидцы рассказали о реакции задержанного в Минске главреда Nexta (13 фото + 1 видео)

Автор:
24 мая 2021 14:15
Сообщество : Политика
Метки: Роман Протасевич   задержание   лукашенко   оппозиция   политика   самолет   
2093
13
1

Основатель главного оппозиционного СМИ сразу осознал всю серьезность ситуации, и не сомневался, что самолет посадили из-за него.

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Метки: Роман Протасевич   задержание   лукашенко   оппозиция   политика   самолет   
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35  комментариев
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5k
Дарвин и аморальная премия 14 минут назад
Хвалебные возгласы усатому диктатору зашкаливают, а что будет дальше: если он захочет кого-то из опозиции устранить-собьет след самолет? Безумец, который потерял чувство реальности
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124k
Алексей 11 секунд назад
Что прикольно, так это то, что на допросе этому мудаку скажут: "Нам терять нечего, мы уже самолет посадили, и если вывернем тебе кишки, то хуже не будет". И тогда он сдаст с потрохами своих кураторов, финансистов, подчиненных и все остальных.
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56k
Парагвайский шпион Минуту назад
Самое страшное, что может случиться с предателем это внезапное возмездие. Еще страшнее, это неожиданное возмездие, которое произошло в тот момент, когда он, убаюканный покровителями, был уверен в своей безнаказанности и неуязвимости. Правильный финал предателя...
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8k
Шурум-бурум 11 минут назад
все правильно Лука сделал! таких жидов-провокаторов, как протасевич, надо держать под замком...
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6k
Игорь 14 минут назад
....и четверых граждан России.... - ну с двумя - понятно, а еще двое - это кто?
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209
Ххх 17 минут назад
Этого Протасевича амеры и слили наверняка, им нужен новый повод для новых санкций, например как нашего новальненыша, ( мое мнение его траванули наши добрые партнёры для получения своих политических плюшек) и там тоже, нужна причина для новых митингов
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5k
Leo Sun Полчаса назад
Что посеешь, то и пожнёшь...
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16k
тов.Suhov Полчаса назад
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19k
КешаИванов Полчаса назад
Молодец Батька, один только промах, надо было бесцеремонно, мордой об асфальт, растянуть на лавке и бомбу из очка на камеры достать.
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72
detective Полчаса назад
у тю тю...
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1k
Георгий Полчаса назад
Все таки у Батьки есть стиль)
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32k
Alex Полчаса назад
У европиойдов массовый взрыв пуканов произошел
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1k
Саня Полчаса назад
Интересно Батька сам допер так сделать или кто подсказал)
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14k
Alex ASK Полчаса назад
"самолет RunAir продолжил рейс"... Ну хоть проверь копи-пасту перед публикацией
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3k
Борис Карабанов 38 минут назад
Визги: "Угон самолёта!", "Захват самолёта!". Ну, и куда же самолёт, в конечном итоге, угнали, если не секрет?
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4k
tamin 39 минут назад
вспоминаю фотку автора детских книг, который пошел в газовую камеру со своими маленькими воспитаниками, чтобы им не было страшно. Отказавшись от помилования. Или как наши солдаты плевали в лица вахабитам. Или как в сирии, или как геро наш послал бандюг фразой работайте братья. И посмотрите на рожу этого обосравшегося "патриота" своей страны. Очередное доказательство того, что все эти хреновы реформаторы одним мазаны. Поэтому все правильно сделал Лукашенко. сделал как американцы кучу раз. А если еще крым признают, то еще таких начнут и у нас над страной ловить. Вообще не ожидал от батьки. Яйца у него железные.
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4k
Мистер Фикс 40 минут назад
Обосрался сын кулацкий
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5k
insaider 42 минуты назад
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2k
Frank Borman 42 минуты назад
Доигрался, сученок американский. Оказывается, у Батьки длинные руки.
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3k
Сергей 42 минуты назад
В общем уподобляться западным недоумкам у нашей политпидерсии ,это в порядке вещей.да надо было сбить его!чего уж там!
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875
Сергей 43 минуты назад
дерьмо случается......
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