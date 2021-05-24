Вчера днем в минском аэропорту экстренно приземлился самолет ирландской авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Афин в Вильнюс. Когда борт находился над территорией Белоруссии, минские диспетчеры сообщили пилотам о минировании самолета.



