Основатель главного оппозиционного СМИ сразу осознал всю серьезность ситуации, и не сомневался, что самолет посадили из-за него.
Вчера днем в минском аэропорту экстренно приземлился самолет ирландской авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Афин в Вильнюс. Когда борт находился над территорией Белоруссии, минские диспетчеры сообщили пилотам о минировании самолета.
Говорят, это была спецоперация и проделана она была ровно из-за одно человека на борту - бывшего основателя и редактора оппозиционного СМИ Романа Протасевича. В Белоруссии издание Романа считается экстремистским и ему грозит
расстрел огромный срок, вплоть до пожизненного, за призывы к убийству силовиков, свержению действующей власти и сотрудничество с польскими спецслужбами.
Очевидцы сообщили, что как только самолет развернули в сторону Минска, Протасевич начал паниковать.
«После внезапного маневра самолета один парень запаниковал, схватился за голову. … он расстроился. Нас всех четверых вывели, собаки все наши вещи обнюхали. Этого парня отвели в сторону, его вещи выбросили на взлетно-посадочную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: «Меня здесь казнят», - рассказал один из пассажиров лайнера.
После того, как людей обыскали и вывели в здание аэропорта, Роман успокоился, но дрожал; рядом с ним все время находился сотрудник органов, - рассказал другой очевидец.
Важная деталь: из Минска в аэропорт Вильнюса сообщили о случившейся потасовке на борту самолета между пассажиром и членом экипажа. А о заложенной бомбе диспетчеры сообщили только пилотам. Очевидцы рассказали, что конфликтов в салоне самолета не было, как, впрочем, и бомбы, что выяснилось после приземления.
Досмотр самолета и пассажиров:
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«Мы три часа стояли в узких коридорах без воды, туалетов и всего остального, для того, чтобы проверили наши документы и обыскали нас. Осмотр самолета занял около трех часов. Сейчас мы в неведении, нас загнали в комнату ожидания, на общую площадь не пускают. Но есть туалеты и бар. Ждем, нам никто ничего не говорит», - рассказал пассажир рейса Ryanair.
После всех проверок, самолет Ryanair продолжил рейс, однако на борту уже недоставало шестерых человек - Романа Протасевича, его девушки и четверых граждан России.
В связи с инцидентом европейские политики выразили крайнюю обеспокоенность и осудили действия президента Белоруссии Александра Лукашенко. В их числе президент Евросовета Шарль Мишель, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, премьер-министр Польши Матеуш Моравецки и президент Литвы Гитанас Науседа. А председатель «Европейской народной партии», крупнейшей транснациональной партии Евросоюза, Дональд Туск и вовсе обвинил Лукашенко в терроре.
Насколько известно, Протасевичу пока не грозит смертная казнь, поскольку на него еще не завели дело о терроризме. Заочно на него возбуждены дела по трем статьям: часть 3 статьи 130 (совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности), статья 293 (организация массовых беспорядков), статья 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
У главы авиакомпании память короткая. Украина сажала самолёт, а США вообще посадили самолёт президента Боливии. Окно овертона тогда было открыто.— Роман - СевКавТV (@Romans095) May 24, 2021
Глава Ryanair Майкл О’Лири заявил, что считает инцидент с посадкой рейса Афины — Вильнюс в Белоруссии «поддерживаемым государством угоном».— РБК (@ru_rbc) May 24, 2021
«Это был случай угона самолета, поддерживаемого государством… пиратство, поддерживаемое государством»https://t.co/4I89p58nCW
Объясни чем отличается когда такие вещи делал не Лукашенко, вот например, ещё есть примеры лень искать. pic.twitter.com/JHBowHIZfG— ноу криминалити (@SmirnovWork) May 24, 2021
и чо?? Доказательства уже не нужны? ЕС такие крючкотворы, а тут просто чудеса мобильности показывают((— karma (@zigzagsudbi) May 24, 2021
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