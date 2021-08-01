А вы знали, что смешной дед из «Красной Шапочки» — это Юрий Белов?

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Юрий Белов — один из тех актёров, с которыми лично у меня ассоциируются конец 50-х — начало 60-х в СССР. «Весна на Заречной улице», «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса», «Неподдающиеся», «Королева бензоколонки» — прекрасные, добрые, светлые киноленты, олицетворяющие эпоху оттепели... Юрий Белов играл преимущественно роли второго плана, но без его героев эти фильмы невозможно представить.
Простой рабочий парень, очень обаятельный, с юмором, надёжный товарищ — таков его типаж.
К сожалению, с середины 60-х Белов очень мало снимался. И дело не только в том, что типаж с возрастом стал не актуален (как в случае с Николаем Рыбниковым — тоже героем той эпохи, неоднократно снимавшимся с Беловым).
Всё изменилось после того, как он попал в психиатрическую клинику. Чаще всего пишут, что это произошло из-за неосторожных слов о Хрущёве, и его объявили невменяемым, чтобы он не загремел в места более отдалённые. Честно говоря, не знаю, насколько это правда, политику очень любят приплетать там, где её, возможно, и не было. Во всяком случае, проблемы с психикой у Белова действительно появились, а вот были ли они причиной попадания в клинику или возникли, наоборот, после пребывания там — уже не узнать...
После возвращения из больницы в профессию он забывал текст, и часто ставил в тупик своих партнёров по сцене Театра-студии киноактёра, говоря совершенно не те реплики, которые были прописаны в пьесе. Правда, читал и версию, что это были такие импровизации... В кино его приглашали всё реже и реже. И играл Белов уже не роли второго плана, а совсем эпизоды. И фильмы эти были проходными. За редкими исключениями.
Одно такое исключение оказалось для меня большим сюрпризом! Я думал, что познакомился с актёром Юрием Беловым по тем фильмам, которые упомянул в начале заметки. Но при изучении его фильмографии я с удивлением узнал, что один фильм 70-х с его участием я знаю практически наизусть, причём с раннего детства. И героя его прекрасно помню, только я даже не подозревал, что это — Юрий Белов!
Думаю, что почти все видели фильм Леонида Нечаева «Про Красную Шапочку». И наверняка запомнили смешного деда в начале фильма. С ним всего две сцены. В одной он проводит зарядку. А другая — одна из самых смешных в фильме (хоть и бессмысленная). Помните «Я с ней третьего дня дудкой менялся»? Если не помните — я нашёл в Ютубе видеоролик с этой сценой.
Думаю, что почти все видели фильм Леонида Нечаева «Про Красную Шапочку». И наверняка запомнили смешного деда в начале фильма. С ним всего две сцены. В одной он проводит зарядку. А другая — одна из самых смешных в фильме (хоть и бессмысленная). Помните «Я с ней третьего дня дудкой менялся»? Если не помните — я нашёл в Ютубе видеоролик с этой сценой.
Честно признайтесь, вы знали, что этот дед — Юрий Белов, или это только я такой невнимательный оказался?
Кстати, Белову здесь всего 47 лет. Совсем не дед. После «Красной шапочки» он ещё поснимался в течение пяти лет в эпизодах. Но в последние девять лет жизни его уже никуда не приглашали...
Кстати, Белову здесь всего 47 лет. Совсем не дед. После «Красной шапочки» он ещё поснимался в течение пяти лет в эпизодах. Но в последние девять лет жизни его уже никуда не приглашали...
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Метки: Юрий Белов красная шапочка смешной дед
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