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А вы знали, что смешной дед из «Красной Шапочки» — это Юрий Белов?

А вы знали, что смешной дед из «Красной Шапочки» — это Юрий Белов? (5 фото + 1 видео)

Автор:
01 августа 2021 04:52
Метки: Юрий Белов   красная шапочка   смешной дед   
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Юрий Белов — один из тех актёров, с которыми лично у меня ассоциируются конец 50-х — начало 60-х в СССР. «Весна на Заречной улице», «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса», «Неподдающиеся», «Королева бензоколонки» — прекрасные, добрые, светлые киноленты, олицетворяющие эпоху оттепели... Юрий Белов играл преимущественно роли второго плана, но без его героев эти фильмы невозможно представить.

Источник:

Метки: Юрий Белов   красная шапочка   смешной дед   
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☭Cheкаво☭ Час назад
Много советских актеров не пережили развал СССР.
Горби чмо.
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Иван Кемеров

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