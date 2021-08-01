А вы знали, что смешной дед из «Красной Шапочки» — это Юрий Белов?

Одно такое исключение оказалось для меня большим сюрпризом! Я думал, что познакомился с актёром Юрием Беловым по тем фильмам, которые упомянул в начале заметки. Но при изучении его фильмографии я с удивлением узнал, что один фильм 70-х с его участием я знаю практически наизусть, причём с раннего детства. И героя его прекрасно помню, только я даже не подозревал, что это — Юрий Белов!



Думаю, что почти все видели фильм Леонида Нечаева «Про Красную Шапочку». И наверняка запомнили смешного деда в начале фильма. С ним всего две сцены. В одной он проводит зарядку. А другая — одна из самых смешных в фильме (хоть и бессмысленная). Помните «Я с ней третьего дня дудкой менялся»? Если не помните — я нашёл в Ютубе видеоролик с этой сценой.