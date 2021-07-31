Операция под кодовым названием "Коровье г**но"!

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В аэропорту посёлка Эвенск (Магаданкая область) была задержана семейная пара при попытке совершения неслыханного доселе по своей дерзости преступления.
Ошеломляющий успех операции оценили областные СМИ и даже самые закоренелые скептики из числа местных жителей
Ошеломляющий успех операции оценили областные СМИ и даже самые закоренелые скептики из числа местных жителей
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Авторский пост
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