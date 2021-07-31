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Операция под кодовым названием "Коровье г**но"!

Операция под кодовым названием "Коровье г**но"! (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 июля 2021 15:53
Метки: менты   операция   прикол   
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В аэропорту посёлка Эвенск (Магаданкая область) была задержана семейная пара при попытке совершения неслыханного доселе по своей дерзости преступления.
Ошеломляющий успех операции оценили областные СМИ и даже самые закоренелые скептики из числа местных жителей

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Метки: менты   операция   прикол   
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4  комментария
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4k
livaneth 3 часа назад
Что-же он на вкус то не попробовал?
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685
korney 10 минут назад
Надеюсь вы поняли.
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556
робт 2 часа назад
почти уверен что они сами на себя наводку кинули
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40k
Александр 2 часа назад
Троллинг уровня БОГ )
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