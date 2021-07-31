Операция под кодовым названием "Коровье г**но"!

Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото)

Нет зрелища печальнее на свете, чем трудоголик без работы

Пост о самом странном "караоке": всё о проктологии

Если вам кажется, что у вас много денег, то запишитесь к стоматологу

Очень неожиданные истории и вопросы, которые женщины оставляют в интернете

От 13 и старше: пост о подростках и тех, кто активно симулирует подростковую деятельность