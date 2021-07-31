Гибридные фрукты и ягоды про которые вы вероятно не слышали

7. Тангор – результат скрещивания танжерина и сладкого апельсина. Вернее, так принято считать. На самом деле всё немного сложнее. Самый известный тангор – Temple (Темпл, Тампль, Храм). Происхождение его до конца не ясно.



8. Клементин. А это гибрид мандарина и апельсина-королька, созданный французским миссионером и селекционером отцом Клеманом (Clément Rodier) в Алжире в 1902 году. Собственно, если вы покупаете мандарин, а он какой-то слишком для мандарина сладкий, вполне возможно, что это на самом деле клементин.



9. Естественный тангор Востока – танкан. Эта культура с незапамятных времен культивируется на юге Китая, на острове Формоза (Тайвань) и в японской префектуре Кагошима. Дерево, на котором растет танкан, неотличимо от мандаринового, однако плоды заставляют подозревать в этом цитрусе гибрид с апельсином.



10. Ортаник (Ortanique) – тоже вероятно естественный тангор. Его тоже нашли на Ямайке, но уже в 1920. Поскольку рядом росли танжериновые и апельсиновые деревья, решили, что это их гибрид. Название собрали с миру по нитке – or (ange) + tan (gerine) + (un) ique.



11. Королевский мандарин (Citrus nobilis, куненбо, кампучийский мандарин). Внешность у него вполне запоминающаяся, в наших магазинах случается редко и продаётся просто как мандарин.



12. Маркот – тоже известный тангор. И тоже неизвестного происхождения. Маркотами называют флоридские тангоры, о родительских сортах/видах которых ничего достоверно неизвестно. Первое дерево было найдено в 1922 году и пристроено в хорошие руки.