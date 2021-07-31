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Гибридные фрукты и ягоды про которые вы вероятно не слышали

Гибридные фрукты и ягоды про которые вы вероятно не слышали (29 фото)

Автор:
31 июля 2021 12:38
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: гибриды   мир   необычное   познавательное   природа   
804
29
Посмотрите какие удивительные гибриды оказывается существуют ! Что ели из этого? Узнать бы где их продают, вроде бы как не видел такие в обычных магазинах …
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Метки: гибриды   мир   необычное   познавательное   природа   
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12  комментариев
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9k
Кыся 2 часа назад
Нихрена себе реферат по ботанике... Не осилил, но плюс за работу заслуженный.
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48k
parallax 24 минуты назад
Ещё есть много гибридов с маракуйей.
С бананом, помидором, апельсином и т. д.

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22k
Ваня Час назад

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10k
Denissg Час назад
Полез на сосну за укропом - там его арбузом и придавило.
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13k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Специалисты утверждают, что лучше потреблять фрукты, ягоды и овощи, произрастающие в своей полосе и своем регионе!
Они генетически родные для нас, поэтому для переваривания и усвоения в организме есть все необходимые ферменты, и пользы от них намного больше, чем от заморских гибридов.
А вся эта экзотика не для нас, но информация интересная.
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184
ctrlc Татьяна Юсова 58 минут назад
Любые продукты расщепляются практически до аминокислот перед тем как попасть в кровь. Если бы бредятина вами высказанная была верна, то у тех кто сьел говядины рога вырастали бы, а те кто сьел рыбу мог бы дышать под водой...
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184
ctrlc Татьяна Юсова 44 минуты назад
Танюш, успокойтесь, дышите глубоко, можете перестать прыгать перед компьютером и отвечать как бравый автомат Калашникова.

В мире вообще не существует "привычных" продуктов. Генетика упомянутая вами в первом предложении всего лишь демонстрирует ваше полное незнание предмета на что я и указал.
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