Гибридные фрукты и ягоды про которые вы вероятно не слышали

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Посмотрите какие удивительные гибриды оказывается существуют ! Что ели из этого? Узнать бы где их продают, вроде бы как не видел такие в обычных магазинах …
Когда то давно мы рассматривали много много малоизвестных цитрусовых, но оказывается и это еще не все. Или просто со временем их начинают сочинять все больше и больше.
Плумкот.
Слива + абрикос = плуот
Плуот — торговая марка, охватывающая группу разновидностей плумкотов, выведенных в XX веке американским генетиком Флойдом Зайгером. Данная торговая марка зарегистрирована компанией Zaiger’s
Плуот — торговая марка, охватывающая группу разновидностей плумкотов, выведенных в XX веке американским генетиком Флойдом Зайгером. Данная торговая марка зарегистрирована компанией Zaiger’s
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Лемато
Помидор с запахом лимона. Гибрид выведен экспериментальным путём израильскими исследователями, попытавшимися доказать, что овощу можно придать аромат фрукта
А это вообще какая то чумовая фигня, которую я наверное вообще никогда не увижу в жизни. Информация краткая, просто чтобы ощутить их массовость и количество.
1. Танжерин сорта Дэнси – это всего лишь тип произрастающих в Марокко, на Сицилии, в Китае и в США мандаринов. Как правило, танжеринами называют красно-оранжевые яркие мандарины, сладкие, с легко отделяющейся тонкой кожицей.
2. Орландо. Результат опыления грейпфрута «Дункан» пыльцой того же танжерина Дэнси.
3. Танжело Нова – это гибрид клементина и танжело Орландо.
4. Торнтон – гибрид танжерина и грейпфрута.
5. Углифрут (Ugli) – эта офигительная красота получилась случайно. В 1917 году некто Дж. Дж. Р. Шарп, владелец Trout Hall Ltd. (ныне, насколько я понимаю, Cabel Hall Citrus Ltd.), Ямайка, нашёл вот такую корявую хрень на пастбище. Опознав её как вероятный гибрид танжерина и грейпфрута, он взял от него черенок, привил на кислый апельсин и продолжил повторно прививать потомство, выбирая плоды с наименьшим количеством семян. В 1934 г. он впервые дал стране столько углифрута, что смог даже начать экспорт в Англию и Канаду.
6. Танжело Wekiwa, канадский, со светлой кожицей, результат повторного скрещивания танжело с грейпфрутом.
1. Танжерин сорта Дэнси – это всего лишь тип произрастающих в Марокко, на Сицилии, в Китае и в США мандаринов. Как правило, танжеринами называют красно-оранжевые яркие мандарины, сладкие, с легко отделяющейся тонкой кожицей.
2. Орландо. Результат опыления грейпфрута «Дункан» пыльцой того же танжерина Дэнси.
3. Танжело Нова – это гибрид клементина и танжело Орландо.
4. Торнтон – гибрид танжерина и грейпфрута.
5. Углифрут (Ugli) – эта офигительная красота получилась случайно. В 1917 году некто Дж. Дж. Р. Шарп, владелец Trout Hall Ltd. (ныне, насколько я понимаю, Cabel Hall Citrus Ltd.), Ямайка, нашёл вот такую корявую хрень на пастбище. Опознав её как вероятный гибрид танжерина и грейпфрута, он взял от него черенок, привил на кислый апельсин и продолжил повторно прививать потомство, выбирая плоды с наименьшим количеством семян. В 1934 г. он впервые дал стране столько углифрута, что смог даже начать экспорт в Англию и Канаду.
6. Танжело Wekiwa, канадский, со светлой кожицей, результат повторного скрещивания танжело с грейпфрутом.
7. Тангор – результат скрещивания танжерина и сладкого апельсина. Вернее, так принято считать. На самом деле всё немного сложнее. Самый известный тангор – Temple (Темпл, Тампль, Храм). Происхождение его до конца не ясно.
8. Клементин. А это гибрид мандарина и апельсина-королька, созданный французским миссионером и селекционером отцом Клеманом (Clément Rodier) в Алжире в 1902 году. Собственно, если вы покупаете мандарин, а он какой-то слишком для мандарина сладкий, вполне возможно, что это на самом деле клементин.
9. Естественный тангор Востока – танкан. Эта культура с незапамятных времен культивируется на юге Китая, на острове Формоза (Тайвань) и в японской префектуре Кагошима. Дерево, на котором растет танкан, неотличимо от мандаринового, однако плоды заставляют подозревать в этом цитрусе гибрид с апельсином.
10. Ортаник (Ortanique) – тоже вероятно естественный тангор. Его тоже нашли на Ямайке, но уже в 1920. Поскольку рядом росли танжериновые и апельсиновые деревья, решили, что это их гибрид. Название собрали с миру по нитке – or (ange) + tan (gerine) + (un) ique.
11. Королевский мандарин (Citrus nobilis, куненбо, кампучийский мандарин). Внешность у него вполне запоминающаяся, в наших магазинах случается редко и продаётся просто как мандарин.
12. Маркот – тоже известный тангор. И тоже неизвестного происхождения. Маркотами называют флоридские тангоры, о родительских сортах/видах которых ничего достоверно неизвестно. Первое дерево было найдено в 1922 году и пристроено в хорошие руки.
8. Клементин. А это гибрид мандарина и апельсина-королька, созданный французским миссионером и селекционером отцом Клеманом (Clément Rodier) в Алжире в 1902 году. Собственно, если вы покупаете мандарин, а он какой-то слишком для мандарина сладкий, вполне возможно, что это на самом деле клементин.
9. Естественный тангор Востока – танкан. Эта культура с незапамятных времен культивируется на юге Китая, на острове Формоза (Тайвань) и в японской префектуре Кагошима. Дерево, на котором растет танкан, неотличимо от мандаринового, однако плоды заставляют подозревать в этом цитрусе гибрид с апельсином.
10. Ортаник (Ortanique) – тоже вероятно естественный тангор. Его тоже нашли на Ямайке, но уже в 1920. Поскольку рядом росли танжериновые и апельсиновые деревья, решили, что это их гибрид. Название собрали с миру по нитке – or (ange) + tan (gerine) + (un) ique.
11. Королевский мандарин (Citrus nobilis, куненбо, кампучийский мандарин). Внешность у него вполне запоминающаяся, в наших магазинах случается редко и продаётся просто как мандарин.
12. Маркот – тоже известный тангор. И тоже неизвестного происхождения. Маркотами называют флоридские тангоры, о родительских сортах/видах которых ничего достоверно неизвестно. Первое дерево было найдено в 1922 году и пристроено в хорошие руки.
13. Сацумы (иншиу, Citrus unshiu) марокканский. Все сацумы по одной версии – гибрид цитрона и лайма; вторая – гибрид апельсина и лайма.
14. Йеменский цитрон – самостоятельный вид.
15. Цитрон «Пальцы (рука) Будды» похож на Ктулху
16. Корсиканский цитрон. Обратите внимание – у всех этих сортов почти нет мякоти – одна цедра.
14. Йеменский цитрон – самостоятельный вид.
15. Цитрон «Пальцы (рука) Будды» похож на Ктулху
16. Корсиканский цитрон. Обратите внимание – у всех этих сортов почти нет мякоти – одна цедра.
17. Кафрский лайм (кафирский лайм, кафирлайм, Citrus hystrix, Kaffir lime, дикобразовый цитрус).
18. Этрог (эфрог, греческий цитрон, цедрат-цитрон, еврейский цитрон).
19. Персидский (таитянский) лайм.
20. Лиметта (лиметт, Citrus limetta, итальянский лайм, сладкий лайм).
21. Мексиканский лайм (вест-индский лайм, кислая лиметта). Именно мексиканский лайм, как правило, нарисован на бутылках и банках со всякими лаймовыми напитками.
22. Индийский лайм (он же палестин, палестинский сладкий лайм, колумбийский лайм) долгое время считался гибридом лайма и лиметты, но попытки скрещивания этих растений не дали в результате ничего похожего.
18. Этрог (эфрог, греческий цитрон, цедрат-цитрон, еврейский цитрон).
19. Персидский (таитянский) лайм.
20. Лиметта (лиметт, Citrus limetta, итальянский лайм, сладкий лайм).
21. Мексиканский лайм (вест-индский лайм, кислая лиметта). Именно мексиканский лайм, как правило, нарисован на бутылках и банках со всякими лаймовыми напитками.
22. Индийский лайм (он же палестин, палестинский сладкий лайм, колумбийский лайм) долгое время считался гибридом лайма и лиметты, но попытки скрещивания этих растений не дали в результате ничего похожего.
23. Австралийский пальчиковый лайм (finger lime). Его ещё называют цитрусовая икра.
24. Он же. Их много сортов, с мякотью разных цветов. Происхождение тоже невыяснено. Плоды похожи на разноцветные огурцы. Мякоть пальчиковых лаймов австралийские повара используют в качестве гарнира, добавляют в салаты и супы, украшают ею рыбные и мясные блюда.
25. Лимандарины (лимонии) – результаты скрещивания мандаринов с лаймами или лимонами. Лимандарины с незапамятных времён выводят в Китае. Считается, что первый лимандарин был результатом скрещивания кантонского лимона и кантонского мандарина. Появляющиеся на наших прилавках китайские красные лимоны – типичные лимандарины.
26. Рангпур – индийский гибрид мандарина и лайма.
24. Он же. Их много сортов, с мякотью разных цветов. Происхождение тоже невыяснено. Плоды похожи на разноцветные огурцы. Мякоть пальчиковых лаймов австралийские повара используют в качестве гарнира, добавляют в салаты и супы, украшают ею рыбные и мясные блюда.
25. Лимандарины (лимонии) – результаты скрещивания мандаринов с лаймами или лимонами. Лимандарины с незапамятных времён выводят в Китае. Считается, что первый лимандарин был результатом скрещивания кантонского лимона и кантонского мандарина. Появляющиеся на наших прилавках китайские красные лимоны – типичные лимандарины.
26. Рангпур – индийский гибрид мандарина и лайма.
27. Отахайт (сладкий рангпур, отахайтский рангпур, таитянский апельсин). Это тоже лимандарин, тоже, как считается, родом из Индии. Открыт в 1813 г. на Таити, откуда европейцы развезли его по всему миру.
28. Грубый лимон или цитронелла. Происходит из Северной Индии и является гибридом мандарина и цитрона.
29. Помело. Оно же Citrus maxima, Citrus grandis, пуммела и шеддок – в честь капитана Шеддока, который привёз семена помело в Вест-Индию (на Барбадос) с Малайского архипелага в XVII веке. Огромные круглые или грушевидные плоды с довольно толстой цедрой, большим количеством сочной мякоти, грубыми легко отделяемыми перепонками. Один из исходных цитрусовых, от которых всё их разнообразие есть пошло. Цедра у помело бывает желтая, зеленая, а мякоть желтая, зеленая, красная.
30. Помело с лаймом.
31. Гибрид – грейпфрут Дункан, сорт выведен во Флориде, в 1830 г.
32. Тоже гибрид – грейпфрут Hudson.
28. Грубый лимон или цитронелла. Происходит из Северной Индии и является гибридом мандарина и цитрона.
29. Помело. Оно же Citrus maxima, Citrus grandis, пуммела и шеддок – в честь капитана Шеддока, который привёз семена помело в Вест-Индию (на Барбадос) с Малайского архипелага в XVII веке. Огромные круглые или грушевидные плоды с довольно толстой цедрой, большим количеством сочной мякоти, грубыми легко отделяемыми перепонками. Один из исходных цитрусовых, от которых всё их разнообразие есть пошло. Цедра у помело бывает желтая, зеленая, а мякоть желтая, зеленая, красная.
30. Помело с лаймом.
31. Гибрид – грейпфрут Дункан, сорт выведен во Флориде, в 1830 г.
32. Тоже гибрид – грейпфрут Hudson.
33. Очень известный у нас гибрид помело – оробланко. Это результат скрещивание сиамского сладкого помело и грейпфрута Марш.
34. Свити – гибрид грейпфрута из Израиля.
35. Новозеландский грейпфрут. Его называют грейпфрутом, но считают, что это либо естественный танжело, либо гибрид помело и грейпфрута. Место происхождения тоже невыяснено – то ли Китай, то ли Австралия. Значительно слаще большинства грейпфрутов.
36. Чиронья – цитрус, плоды которого по размеру, как грейпфрутовые, а на вкус больше похожи на апельсин.
34. Свити – гибрид грейпфрута из Израиля.
35. Новозеландский грейпфрут. Его называют грейпфрутом, но считают, что это либо естественный танжело, либо гибрид помело и грейпфрута. Место происхождения тоже невыяснено – то ли Китай, то ли Австралия. Значительно слаще большинства грейпфрутов.
36. Чиронья – цитрус, плоды которого по размеру, как грейпфрутовые, а на вкус больше похожи на апельсин.
37. Каламондин (он же золотой лайм, панамский апельсин, каламанси, мускусный лайм), результат скрещивания кислого мандарина (сунки) и кумквата.
38. Юзу (ичандрин, юное) – результат скрещивания сунки и ичанг-папеды (ичангового лайма).
39. Кумкват. Это такие мелкие, с крайнюю фалангу большого пальца руки взрослого мужчины, желтые или оранжевые плоды, похожие по форме на уменьшенные лимоны. Продаются, как правило, в больших гастрономах, в ламинированных пенопластовых лотках. Появились в Росии относительно недавно, всего несколько лет как. Сперва были адски дорогими, но на сегодняшний день подешевели. Вот, если вы их ещё и не пробовали, то уж видели наверняка.
40. Лаймкват Юстис (гибрид мексиканского лайма и круглого кумквата).
41. Мандаринкват Индио.
42. Лимонкваты (лимон + кумкват) и оранжкваты (апельсин или трифолиата + кумкват). А вот, внимание, фаустрайм – гибрид лаймквата Юстис и австралийского пальчикового лайма
38. Юзу (ичандрин, юное) – результат скрещивания сунки и ичанг-папеды (ичангового лайма).
39. Кумкват. Это такие мелкие, с крайнюю фалангу большого пальца руки взрослого мужчины, желтые или оранжевые плоды, похожие по форме на уменьшенные лимоны. Продаются, как правило, в больших гастрономах, в ламинированных пенопластовых лотках. Появились в Росии относительно недавно, всего несколько лет как. Сперва были адски дорогими, но на сегодняшний день подешевели. Вот, если вы их ещё и не пробовали, то уж видели наверняка.
40. Лаймкват Юстис (гибрид мексиканского лайма и круглого кумквата).
41. Мандаринкват Индио.
42. Лимонкваты (лимон + кумкват) и оранжкваты (апельсин или трифолиата + кумкват). А вот, внимание, фаустрайм – гибрид лаймквата Юстис и австралийского пальчикового лайма
43. Севийано, севильский горький апельсин. В Севилье их производят 17 тысяч тонн в год. Горькие апельсины не употребляют в пищу свежими, из них не делают соков, зато их используют в гибридизации цитрусовых, применяют для изготовления апельсиновых горьких настоек, для придания апельсинового аромата ликёрам, а ещё в качестве приправы к рыбе и как сырьё для получения ароматических масел.
44. Цитранжкват – гибрид цитранжа (который в свою очередь гибрид апельсина и трифолиаты, она же понцирус) и кумквата.
45. Горький апельсин кикудайдай (японский цитрус, каналикулата) – чисто декоративное растение. В Японии его выращивают, чтобы любоваться.
46. Бергамот (бергамотовый лимон, бергамский кислый апельсин) – разновидность горького апельсина с очень ярким узнаваемым запахом – используется в парфюмерии.
47. Сладкий апельсин Citrus sinensis – китайский цитрус.
48. Гибрид кислого апельсина и помело – нацудайдай или нацумикан.
44. Цитранжкват – гибрид цитранжа (который в свою очередь гибрид апельсина и трифолиаты, она же понцирус) и кумквата.
45. Горький апельсин кикудайдай (японский цитрус, каналикулата) – чисто декоративное растение. В Японии его выращивают, чтобы любоваться.
46. Бергамот (бергамотовый лимон, бергамский кислый апельсин) – разновидность горького апельсина с очень ярким узнаваемым запахом – используется в парфюмерии.
47. Сладкий апельсин Citrus sinensis – китайский цитрус.
48. Гибрид кислого апельсина и помело – нацудайдай или нацумикан.
49. Citrus sinensis – изнутри.
50. Красные апельсины. Их русское название – корольки. Американцы зовут их blood oranges – кровавые апельсины. Самый кровавый сангвинелли…
51. …и сангвинелли.
50. Красные апельсины. Их русское название – корольки. Американцы зовут их blood oranges – кровавые апельсины. Самый кровавый сангвинелли…
51. …и сангвинелли.
52. Плод папеды ичанг. Используют папеды для гибридизации.
53. Понцирусы – самостоятельный род подсемейства померанцевых семейства рутовых, включающий один единственный вид – трифолиату или понцирус трёхлисточковый.
54. Цитремон – гибрид трифолиаты и лимона.
55. Кабусу (кабосу) – китайский, но особенно популярный в Японии гибрид папеды и апельсина.
53. Понцирусы – самостоятельный род подсемейства померанцевых семейства рутовых, включающий один единственный вид – трифолиату или понцирус трёхлисточковый.
54. Цитремон – гибрид трифолиаты и лимона.
55. Кабусу (кабосу) – китайский, но особенно популярный в Японии гибрид папеды и апельсина.
56. Эремоцитрусы или австралийские десертные лаймы. Это тоже отдельный подрод цитрусовых. У эремоцитруса офигительное лохматое дерево и мелкие зеленые плоды.
57. Муррайи – отдельный род семейства рутовых, не цитрусы. Но их плоды похожи на плоды цитрусовых, а потому все, кто занимается разведением, изучением и гибридизацией цитрусовых, муррайями тоже интересуется. Муррайи называют ещё апельсиновым жасмином.
57. Муррайи – отдельный род семейства рутовых, не цитрусы. Но их плоды похожи на плоды цитрусовых, а потому все, кто занимается разведением, изучением и гибридизацией цитрусовых, муррайями тоже интересуется. Муррайи называют ещё апельсиновым жасмином.
58. Ещё к цитрусовым близка севериния.
59. Афроцитрусы или цитропсисы. Они же – африканские вишнёвые апельсины. Это деревья с маленькими съедобными плодами, отдаленно напоминающими цитрусовые.
60. Ферония лимонная, лимония кислейшая или индийское деревянное яблоко. Индийское дикорастущее рутовое с очень кислыми (хотя говорят, что бывают и сладкие) съедобными плодами с практически деревянной кожурой.
61. Цейлонский оранжстер. Плоды оранжстера очень горькие, зато у листьев, если их потереть-поломать, сильный лимонный аромат.
источники
1. http://muz4in.net/news/vidy_citrusovykh_o_kotorykh_vy_ne_znali/2012-04-20-28171#ixzz1u0uGfvGd
2. http://www.fresher.ru/2015/07/19/neobychnye-gibridnye-frukty-i-yagody/
59. Афроцитрусы или цитропсисы. Они же – африканские вишнёвые апельсины. Это деревья с маленькими съедобными плодами, отдаленно напоминающими цитрусовые.
60. Ферония лимонная, лимония кислейшая или индийское деревянное яблоко. Индийское дикорастущее рутовое с очень кислыми (хотя говорят, что бывают и сладкие) съедобными плодами с практически деревянной кожурой.
61. Цейлонский оранжстер. Плоды оранжстера очень горькие, зато у листьев, если их потереть-поломать, сильный лимонный аромат.
источники
1. http://muz4in.net/news/vidy_citrusovykh_o_kotorykh_vy_ne_znali/2012-04-20-28171#ixzz1u0uGfvGd
2. http://www.fresher.ru/2015/07/19/neobychnye-gibridnye-frukty-i-yagody/
Авторский пост
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Метки: гибриды мир необычное познавательное природа
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С бананом, помидором, апельсином и т. д.
Они генетически родные для нас, поэтому для переваривания и усвоения в организме есть все необходимые ферменты, и пользы от них намного больше, чем от заморских гибридов.
А вся эта экзотика не для нас, но информация интересная.
Вы путаете сказки про генномодифицированные продукты, с рекомендациями потреблять привычные фрукты и овощи, а не гнаться за экзотикой, от которой в лучшем случае может быть аллергия и несварение желудка.
В мире вообще не существует "привычных" продуктов. Генетика упомянутая вами в первом предложении всего лишь демонстрирует ваше полное незнание предмета на что я и указал.