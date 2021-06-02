23 самых захватывающих каньона в мире

Сколько красоты можно отыскать на нашей планете! Хотя пока путешествия затруднены, мы пополняем копилку самых захватывающих дух и живописных мест. В этой подборке - самые красивые каньоны со всего мира, которые просто потрясают своими видами. Некоторые каньоны достаточно доступны, чтобы налегке прогуляться по ним, а другие настолько дикие, что понадобятся месяцы планирования и команда для экспедиции.

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Каньон реки Блайд, в Мпумаланге, восточная Южная Африка. 0 Источник: Длина каньона - 26 км, глубина в отдельных местах - 800 метров. Каньон известен завораживающими скальными образованиями, красивыми водопадами и древними пещерами, простирающимися на 40 км вглубь земли.

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Каньон Ихлара, Каппадокия, Турция 0 Источник: Ихлара простирается на 15 км по территории турецкой Каппадокии, и по нему течет река Мелендиз. В вулканической породе каньона высечено более 100 церквей и 4000 пещерных жилищ, построенных примерно в 7 веке нашей эры.

Ущелье Чеддар Гордж, Англия 0 Источник: Ущелье находится недалеко от деревни Чеддер, Сомерсет, Англия. Скалы на 137 метров возвышаются над местной дорогой.

Каньон Горж дю Вердон, Франция 0 Источник: Эта красота расположена в самом сердце Прованса на юго-востоке Франции и имеет длину 25 км. Это самый большой каньон в Европе, где скалы возвышаются на 700 метров. Посетители могут покататься на байдарках по бирюзовым водам, поплавать в них, исследовать пешеходные тропы.

Гранд-Каньон в Аризоне 0 Источник: Пожалуй, самый известный каньон в мире. Его длина - 446 км, ширина до 29 км, а глубина - до 1,8 км в некоторых местах. Его красные скалы - удивительное природное образование, на котором просматриваются полосы геологических слоев возрастом до 1,8 миллиарда лет.

Фишфлус-Канион, Намибия 0 Источник: С глубиной 700 м, глубиной 27 км и длиной 160 км - это один из самых больших каньонов в Африке. Чтобы посмотреть его, можно отправиться в пятидневный поход, за который туристы успевают посмотреть лишь половину длины.

Фьядраргльюфур, Исландия 0 Источник: Длина этого каньона - всего 2 км, а глубина 100 м, но это место потрясает своей красотой. Через него протекает река Фьядра.

Ущелье реки Инд, Гималаи 0 Источник: Ущелье Инда в западной части Гималаев огибает гору Нанга Парбат - девятую по величине в мире (8 126 м). Ущелье заходит на территорию Пакистана, где имеет глубину 4500–5200 метров.

Каньон Антилопы, Аризона, США 0 Источник: Еще один из самых волшебных каньонов в мире, который получил свое название по цвету стен, напоминающему шкуру антилопы. Когда лучи солнечного света проникают через отверстие в верхней части, это создает завораживающую картину. Каньон, открытый к посещению в 1997 году, лежит на землях племени Навахо и принадлежит его индейцам.

Каньон Ваимеа, Гавайские острова 0 Источник: Вулканический гавайский остров Кауаи - живописное место, где часто снимали голливудские фильмы ("Парк Юрского периода", "Пираты Карибского моря: На странных берегах"). Там же находится знаменитый каньон Ваимеа с водопадом Ваипу. Длина каньона достигает 16 км, глубина - 1,067 км.

Каньон Колка в Перу 0 Источник: Это один из самых глубоких в мире каньонов, его глубина - 3400 м. Это одна из самых посещаемых достопримечательностей Перу. Каньон сформировался от эрозии и после катастрофического обвала части вулкана.

Купер каньон (Медный каньон), Мексика 0 Источник: Мексиканский медный каньон состоит из шести отдельных каньонов, образованных шестью реками. Лучший способ посмотреть на все красоты каньона - проехаться на местном поезде El Chepe, который его пересекает.

Большой Каньон Ярлунг Цангпо в Тибете 0 Источник: Самая экстремальная глубина этого каньона составляет 5300 м - а это значит, что это один из самых глубоких сухопутных каньонов на планете. Он простирается на 500 км, и проходит между двумя величественными вершинами - Намджагбарва и Гьяла Пери.

Каньон Ехидны (Echidna Chasm), Австралия 0 Источник: Этот живописный каньон находится на территории горного хребта Бангл-Бангл в Австралии, и возвышается на 200 метров.

Каньон Ордеса, Испания 0 Источник: Ледниковый каньон Ордеса длиной 15 км расположился в Арагоне, в испанских Пиренеях, и является частью национального парка Ордеса-и-Монте-Пердидо. В 1997 году он был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вади-Нахр, Оман 0 Источник: Вади-Нахр (Wadi Nakhr) - захватывающий каньон в Омане. Хорош для пеших прогулок, на которых можно исследовать все его укромные и красивейшие уголки.

Ущелье Тароко, Тайвань 0 Источник: Ущелье Тароко длиной 19 км на восточном побережье Тайваня известно своими массивными скалами, рекой Лиу голубого цвета, и экстремальной дорогой (на фото).

Ущелье Прыгающего Тигра, Китай 0 Источник: Длина этого каньона на юго-западе Китая - 15 км, глубина - 3790 м. Он расположен на реке Янцзы, где также можно полюбоваться красивым водопадом.

Каньон Де Шейи, США 0 Источник: Каньон Де Шейи находится на северо-востоке Аризоны на территориях племени навахо. Здесь даже сохранились руины построек древних индейцев анасази, а навахо жили на этой местности в течение почти 5000 лет. Гиды навахо проводят пешие и конные прогулки по каньону, а также прогулки на джипах. Впечатляющая достопримечательность каньона - Скала Паука высотой 244 м (на фото).

Ущелье Кали Гандаки, Непал 0 Источник: Ущелье Кали Гандаки в непальских Гималаях разделяет горы Дхаулагири (8 167 м) на западе и Аннапурна I (8 091 м) на востоке. Оно претендует на звание самого глубокого сухопутного каньона в мире - река Гандаки, протекающая через него, на 5571 м ниже, чем возвышающаяся на 8091 м вершина Аннапурна I.

Каньон Итаимбезинью, Бразилия 0 Источник: Каньон Итаимбезинью в бразильском Национальном парке Апарадус-да-Серра простирается на 5,8 км. Он похож на затерянный мир со скалами высотой 720 м, покрытыми растительностью, двумя водопадами и богатой дикой природой.

Кингз-Каньон, Австралия 0 Источник: Каньон расположился на Северной территории Австралии в национальном парке Ватаррка. Он привлекает туристов своими скалами из песчаника высотой 300 метров, богатой растительностью и возможностью погулять по его пешеходным тропам.