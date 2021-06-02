23 самых захватывающих каньона в мире

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Сколько красоты можно отыскать на нашей планете! Хотя пока путешествия затруднены, мы пополняем копилку самых захватывающих дух и живописных мест. В этой подборке - самые красивые каньоны со всего мира, которые просто потрясают своими видами. Некоторые каньоны достаточно доступны, чтобы налегке прогуляться по ним, а другие настолько дикие, что понадобятся месяцы планирования и команда для экспедиции.
Каньон реки Блайд, в Мпумаланге, восточная Южная Африка.
Длина каньона - 26 км, глубина в отдельных местах - 800 метров. Каньон известен завораживающими скальными образованиями, красивыми водопадами и древними пещерами, простирающимися на 40 км вглубь земли.
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Каньон Ихлара, Каппадокия, Турция
Ихлара простирается на 15 км по территории турецкой Каппадокии, и по нему течет река Мелендиз. В вулканической породе каньона высечено более 100 церквей и 4000 пещерных жилищ, построенных примерно в 7 веке нашей эры.
Ущелье Чеддар Гордж, Англия
Ущелье находится недалеко от деревни Чеддер, Сомерсет, Англия. Скалы на 137 метров возвышаются над местной дорогой.
Каньон Горж дю Вердон, Франция
Эта красота расположена в самом сердце Прованса на юго-востоке Франции и имеет длину 25 км. Это самый большой каньон в Европе, где скалы возвышаются на 700 метров. Посетители могут покататься на байдарках по бирюзовым водам, поплавать в них, исследовать пешеходные тропы.
Гранд-Каньон в Аризоне
Пожалуй, самый известный каньон в мире. Его длина - 446 км, ширина до 29 км, а глубина - до 1,8 км в некоторых местах. Его красные скалы - удивительное природное образование, на котором просматриваются полосы геологических слоев возрастом до 1,8 миллиарда лет.
Фишфлус-Канион, Намибия
С глубиной 700 м, глубиной 27 км и длиной 160 км - это один из самых больших каньонов в Африке. Чтобы посмотреть его, можно отправиться в пятидневный поход, за который туристы успевают посмотреть лишь половину длины.
Фьядраргльюфур, Исландия
Длина этого каньона - всего 2 км, а глубина 100 м, но это место потрясает своей красотой. Через него протекает река Фьядра.
Ущелье реки Инд, Гималаи
Ущелье Инда в западной части Гималаев огибает гору Нанга Парбат - девятую по величине в мире (8 126 м). Ущелье заходит на территорию Пакистана, где имеет глубину 4500–5200 метров.
Каньон Антилопы, Аризона, США
Еще один из самых волшебных каньонов в мире, который получил свое название по цвету стен, напоминающему шкуру антилопы. Когда лучи солнечного света проникают через отверстие в верхней части, это создает завораживающую картину. Каньон, открытый к посещению в 1997 году, лежит на землях племени Навахо и принадлежит его индейцам.
Каньон Ваимеа, Гавайские острова
Вулканический гавайский остров Кауаи - живописное место, где часто снимали голливудские фильмы ("Парк Юрского периода", "Пираты Карибского моря: На странных берегах"). Там же находится знаменитый каньон Ваимеа с водопадом Ваипу. Длина каньона достигает 16 км, глубина - 1,067 км.
Каньон Колка в Перу
Это один из самых глубоких в мире каньонов, его глубина - 3400 м. Это одна из самых посещаемых достопримечательностей Перу. Каньон сформировался от эрозии и после катастрофического обвала части вулкана.
Купер каньон (Медный каньон), Мексика
Мексиканский медный каньон состоит из шести отдельных каньонов, образованных шестью реками. Лучший способ посмотреть на все красоты каньона - проехаться на местном поезде El Chepe, который его пересекает.
Большой Каньон Ярлунг Цангпо в Тибете
Самая экстремальная глубина этого каньона составляет 5300 м - а это значит, что это один из самых глубоких сухопутных каньонов на планете. Он простирается на 500 км, и проходит между двумя величественными вершинами - Намджагбарва и Гьяла Пери.
Каньон Ехидны (Echidna Chasm), Австралия
Этот живописный каньон находится на территории горного хребта Бангл-Бангл в Австралии, и возвышается на 200 метров.
Каньон Ордеса, Испания
Ледниковый каньон Ордеса длиной 15 км расположился в Арагоне, в испанских Пиренеях, и является частью национального парка Ордеса-и-Монте-Пердидо. В 1997 году он был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вади-Нахр, Оман
Вади-Нахр (Wadi Nakhr) - захватывающий каньон в Омане. Хорош для пеших прогулок, на которых можно исследовать все его укромные и красивейшие уголки.
Ущелье Тароко, Тайвань
Ущелье Тароко длиной 19 км на восточном побережье Тайваня известно своими массивными скалами, рекой Лиу голубого цвета, и экстремальной дорогой (на фото).
Ущелье Прыгающего Тигра, Китай
Длина этого каньона на юго-западе Китая - 15 км, глубина - 3790 м. Он расположен на реке Янцзы, где также можно полюбоваться красивым водопадом.
Каньон Де Шейи, США
Каньон Де Шейи находится на северо-востоке Аризоны на территориях племени навахо. Здесь даже сохранились руины построек древних индейцев анасази, а навахо жили на этой местности в течение почти 5000 лет. Гиды навахо проводят пешие и конные прогулки по каньону, а также прогулки на джипах. Впечатляющая достопримечательность каньона - Скала Паука высотой 244 м (на фото).
Ущелье Кали Гандаки, Непал
Ущелье Кали Гандаки в непальских Гималаях разделяет горы Дхаулагири (8 167 м) на западе и Аннапурна I (8 091 м) на востоке. Оно претендует на звание самого глубокого сухопутного каньона в мире - река Гандаки, протекающая через него, на 5571 м ниже, чем возвышающаяся на 8091 м вершина Аннапурна I.
Каньон Итаимбезинью, Бразилия
Каньон Итаимбезинью в бразильском Национальном парке Апарадус-да-Серра простирается на 5,8 км. Он похож на затерянный мир со скалами высотой 720 м, покрытыми растительностью, двумя водопадами и богатой дикой природой.
Кингз-Каньон, Австралия
Каньон расположился на Северной территории Австралии в национальном парке Ватаррка. Он привлекает туристов своими скалами из песчаника высотой 300 метров, богатой растительностью и возможностью погулять по его пешеходным тропам.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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