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23 самых захватывающих каньона в мире

23 самых захватывающих каньона в мире (24 фото)

Автор:
02 июня 2021 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: каньоны   красиво   красивый вид   мир   планета   подборка   природа   путешествия   
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Сколько красоты можно отыскать на нашей планете! Хотя пока путешествия затруднены, мы пополняем копилку самых захватывающих дух и живописных мест. В этой подборке - самые красивые каньоны со всего мира, которые просто потрясают своими видами. Некоторые каньоны достаточно доступны, чтобы налегке прогуляться по ним, а другие настолько дикие, что понадобятся месяцы планирования и команда для экспедиции.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: каньоны   красиво   красивый вид   мир   планета   подборка   природа   путешествия   
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иванов дмитрий 40 минут назад
Сула кский каньо н каньон на территории России в долине реки Сулак (Республика Дагестан), глубочайший каньон Европы.[1] Протяженность каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1920 метров.[2] Это на 63 метра глубже Большого каньона в США и на 620 метров глубже Каньона реки Тара.[3]
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parovoz 36 минут назад
Сулакский каньон. Глубина 1920 метров.
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